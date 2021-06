Qu’est-ce que vous êtes légalement autorisé à dire au travail? Un groupe de googleurs licenciés pourrait changer les règles.

Le National Labor Relations Board (NLRB), le principal responsable de l’application des droits du travail aux États-Unis, vient d’élargir sa plainte contre Google pour inclure trois autres employés de Google licenciés. Ces anciens employés disent que l’entreprise a exercé des représailles contre eux pour avoir protesté contre son travail auprès des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP).

Maintenant que ces travailleurs se sont ajoutés à la plainte, qui sera entendue devant un juge administratif en août, l’issue de l’affaire pourrait entraîner un changement dans ce dont les employés peuvent parler au travail sans crainte de représailles de la part de leur employeur.

Le NLRB a déposé pour la première fois sa plainte contre Google en décembre 2020, affirmant que l’entreprise « interférait avec, restreignait et forçait des employés » qui exerçaient leurs droits légaux pour discuter de problèmes sur le lieu de travail avec leurs collègues, notamment en licenciant deux employés. Dans une plainte modifiée déposée ce mercredi, le bureau régional de San Francisco du NLRB a déclaré que Google avait également tort d’avoir licencié trois autres employés impliqués dans l’organisation du lieu de travail à peu près au même moment.

Google a licencié les trois anciens employés qui ont été ajoutés à la plainte – Paul Duke, Rebecca Rivers et Sophie Waldman – en novembre 2019 après avoir protesté contre la décision de l’entreprise de fournir un logiciel de cloud computing au CBP. Les anciens employés ont déclaré qu’ils avaient des préoccupations en matière de droits de l’homme concernant le rôle de l’agence d’immigration dans l’expulsion et la détention d’immigrants.

Google a déclaré avoir licencié les cinq employés répertoriés dans la nouvelle plainte pour violation de ses politiques de sécurité des données, une accusation que les employés nient.

« Nous soutenons fermement les droits de nos employés sur le lieu de travail, mais nous avons également un vif intérêt à maintenir et à appliquer nos politiques de sécurité des données, qui dans ce cas ont été intentionnellement et à plusieurs reprises violées. … Au fur et à mesure que l’audience sur ces questions avance, nous sommes très confiants dans notre décision et notre position juridique. a écrit un porte-parole de Google dans un communiqué.

Les cas supplémentaires pourraient étendre les droits légaux des employés américains à protester contre l’impact sociétal du travail de leur entreprise, au-delà des problèmes de travail plus courants des salaires et des heures. Cela reflète un mouvement croissant parmi les travailleurs techniques de base qui font pression pour avoir leur mot à dire sur la façon dont leur travail est utilisé. Chez Facebook, par exemple, les travailleurs ont protesté contre la réticence de l’entreprise à supprimer les publications incendiaires de Trump sur les réseaux sociaux. Et chez Amazon, des milliers de travailleurs ont signé une pétition exhortant l’entreprise à réduire ses émissions de carbone.

Pendant ce temps, des entreprises technologiques telles que Coinbase et Basecamp ont tenté d’étouffer le débat interne en interdisant complètement les discussions politiques au travail. Mais le cas de Google NLRB montre que lorsque la politique est intrinsèquement liée aux activités d’une entreprise – ce qui s’applique souvent aux entreprises technologiques lorsque leurs services sont utilisés dans le monde par des milliards de personnes, y compris les gouvernements nationaux et les dirigeants mondiaux – ces frontières peuvent s’estomper.

En règle générale, les employés n’ont pas de droit constitutionnel à la liberté d’expression au travail. Mais en vertu du droit du travail américain, les entreprises ne sont pas autorisées à punir les travailleurs pour avoir discuté des salaires ou des conditions de travail dans ce qu’on appelle une « activité concertée protégée ». En règle générale, cependant, le type d’activités qui sont protégées sont celles qui sont plus manifestement liées aux conditions d’emploi des travailleurs, comme demander de meilleurs quarts de travail ou refuser de travailler dans un environnement dangereux.

Dans ce cas, les trois employés de Google ajoutés à la plainte, tous des ingénieurs logiciels, ne demandaient pas de salaires plus élevés ou des pauses déjeuner plus longues. Au lieu de cela, ils protestaient contre un travail qu’ils considéraient comme contraire à l’éthique.

À l’été 2019, Duke, Rivers et Waldman ont commencé à faire des recherches et à soulever des inquiétudes en interne concernant la fourniture par Google de logiciels de cloud computing au CBP. Ils ont rédigé une pétition exigeant que Google s’engage à ne pas travailler avec le CBP ou d’autres agences d’immigration, telles que l’US Immigration and Customs Enforcement (ICE), déclarant qu’il est « inadmissible que Google, ou toute autre entreprise technologique, soutienne les agences engagées dans la mise en cage et la torture. personnes vulnérables. » Près de 1 500 employés de Google ont finalement signé la pétition.

L’un des travailleurs licenciés dans la plainte, Paul Duke, a déclaré à Recode qu’il avait commencé à s’organiser avec ses collègues parce qu’il ne voulait pas que son travail «exploite, déporte ou perturbe» les communautés d’immigrants, qui étaient «attaquées». Le CBP, l’agence à laquelle Google fournissait le logiciel, était responsable de l’exécution de politiques d’immigration controversées pour détenir des enfants et séparer des familles à la frontière américano-mexicaine.

« L’ingénierie, c’est rendre les choses possibles, rendre les choses plus faciles. Il y a cette mentalité tacite de « tu dois faire la tâche », a déclaré Duke. «Mais je voulais m’assurer que tout le monde était également dans l’état d’esprit pour regarder son travail à un niveau supérieur et dire:« Qu’est-ce qu’on me demande de faire? A qui cela va-t-il profiter ? À quoi cela va-t-il servir ? »

Le cofondateur et ancien PDG de Google, Sergey Brin, a publiquement protesté contre l’interdiction de voyager pour les immigrants imposée par Trump à l’aéroport de San Francisco en 2017, et le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, a également exprimé à plusieurs reprises sa désapprobation à l’égard des politiques restrictives en matière d’immigration de Trump, affirmant qu’il « soutient les immigrants ». Ainsi, certains employés de Google ont été surpris de découvrir le travail de l’entreprise avec le CBP et ont estimé que cela trahissait les valeurs déclarées de l’entreprise. Les employés à la tête de la pétition contre le travail de Google avec le CBP ont également déclaré qu’ils s’organisaient au nom des nombreux immigrants qui travaillent chez Google et étaient directement touchés par les politiques d’immigration de Trump.

Sous la direction du président Trump, l’ancien principal avocat du NLRB a initialement rejeté les réclamations de Duke, Rivers et Waldman, car il les trouvait hors du cadre de l’organisation protégée des travailleurs. En mai, le nouvel avocat général par intérim de l’administration Biden, Peter Ohr, a annulé cette décision lorsqu’il a demandé au bureau régional du NLRB de relancer les réclamations des travailleurs de Google licenciés, comme l’a rapporté Bloomberg en mai. La réouverture par Ohr de ces cas précédemment rejetés reflète une approche plus favorable aux travailleurs dans l’agence sous l’administration Biden. Comme Ohr l’a récemment déclaré dans une note publique, il pense que, dans certains cas, le « plaidoyer pour la justice politique et sociale » des employés peut être protégé par la loi – même s’il n’est pas « explicitement lié » aux préoccupations sur le lieu de travail – si ce plaidoyer a un « lien direct avec les « intérêts des employés » en tant qu’employés. »

Les cas des travailleurs de Google sont « nouveaux » selon l’ancienne présidente du NLRB sous l’administration Obama, Wilma Liebman, car ils pourraient élargir l’interprétation de ce qui est considéré comme l’organisation des travailleurs protégés par la loi dans le cadre de ce qu’on appelle « l’aide et la protection mutuelles » des autres employés.

« Il ne fait aucun doute que je pense que cette affaire va repousser les contours de ce que le précédent existant considérerait », a déclaré Liebman.

Mais alors que les travailleurs soutiennent qu’ils devraient avoir leur mot à dire dans les affaires de l’entreprise, a déclaré Liebman, des entreprises comme Google peuvent également affirmer qu’elles ont l’autorité ultime sur les décisions commerciales importantes.

« Ils [company leadership] dira : « Nous décidons des affaires que nous faisons. Vous pouvez protester contre vos conditions de travail, mais pas contre les affaires de notre entreprise. » En fin de compte, a déclaré Liebman, cela pourrait prendre plusieurs années pour que l’affaire passe par le processus juridique, ce qui pourrait entraîner un appel auprès du conseil fédéral du NLRB et d’autres défis. devant les tribunaux fédéraux après la première audience administrative en août.

Google a nié avoir exercé des représailles contre des employés pour avoir rédigé la lettre de protestation contre le CBP, mais a plutôt déclaré qu’il avait licencié des employés pour avoir enfreint les politiques en matière de données, notamment pour avoir divulgué des documents sensibles à la presse.

« Notre enquête approfondie a révélé que les individus étaient impliqués dans des recherches systématiques de documents et de travaux d’autres employés, y compris la diffusion d’informations confidentielles sur les entreprises et les clients », a déclaré en partie un porte-parole de Google dans un communiqué en réponse à la plainte.

Les travailleurs licenciés ont déclaré que les informations qu’ils avaient trouvées n’étaient pas confidentielles mais accessibles au public à l’un des plus de 100 000 employés de Google, et qu’ils ne partageaient les informations qu’en interne dans l’entreprise. Le NLRB, dans sa récente plainte modifiée, a estimé que les documents en question concernant la relation de Google avec le CBP étaient « publics » et « accessibles aux employés »

« Je n’ai pas divulgué de documents. Je n’ai rien fait de mal », a déclaré à Recode Rebecca Rivers, l’une des travailleuses licenciées répertoriées dans la plainte. « Nous avions raison dans ce que nous avons fait. Espérons que cette affaire effacera mon nom.

En 2019, l’avocat général du NLRB nommé par Trump, Peter Robb, a découvert que Google avait licencié illégalement deux autres employés, Laurence Berland et Kathryn Spiers, qui ont été licenciés à peu près en même temps que Duke, Rivers et Waldman. La plainte alléguait que Google avait pris des mesures pour « dissuader les employés de s’engager dans » un activisme protégé sur le lieu de travail en licenciant, en interrogeant et en surveillant illégalement les deux travailleurs. Désormais, le NLRB rejoindra ces plaintes avec les trois autres, créant ainsi un dossier plus vaste contre Google.

Ce n’est pas la première fois que Google est critiqué par le NLRB pour des problèmes liés aux droits des travailleurs. En septembre 2019, l’entreprise a accepté de rappeler publiquement à ses employés leurs droits légaux de parler et de s’engager dans l’organisation sur le lieu de travail. Cela faisait partie d’un règlement avec le National Labor Relations Board des États-Unis concernant les allégations selon lesquelles l’entreprise supprimait le discours protégé des travailleurs. Il n’a pas été révélé si les plaignants ont reçu une compensation monétaire.

Ces dernières années, Google a réprimé sa culture de travail autrefois réputée ouverte. Cela est intervenu après une vague d’activisme des employés sur des questions allant du harcèlement sexuel à ses travaux antérieurs sur la création d’une IA qui pourrait être utilisée dans la technologie des drones mortels. L’entreprise a publié des règles décourageant les travailleurs de parler de politique sur les listes de diffusion internes et a créé une politique de « besoin de savoir » sur les documents sensibles.

Google a précédemment déclaré avoir créé des règles plus strictes concernant les communications sur le lieu de travail pour éviter que les employés ne soient distraits et pour éviter les conflits interpersonnels entre les employés. Mais la répression des communications internes chez Google a rendu plus difficile pour les travailleurs de s’exprimer aussi librement qu’auparavant sur des projets d’entreprise controversés.

Certains des travailleurs de Google répertoriés dans la plainte ont déclaré qu’ils souhaitaient que leur dossier envoie un message aux grandes entreprises technologiques indiquant qu’il y a des limites à ce qu’ils peuvent freiner l’activisme des travailleurs. Ils disent qu’ils espèrent que cela inspirera plus de gens à parler d’actes répréhensibles potentiels.

« J’espère qu’à l’avenir il y aura plus de gens dans l’industrie de la technologie qui dénoncent », a déclaré Rivers.