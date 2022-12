Qu’est-ce que Virat Kohli a dit sur le fait d’avoir atteint un siècle ODI après 3 ans? Un fan le décode

L’équipe indienne a établi des records remarquables samedi soir alors que les Men in Blue ont pesé sur le Bangladesh en récoltant un total gigantesque de 409/8. Dans le dernier ODI de la série de trois matchs, Virat Kohli a écrasé 113 sur 91 et a dépassé Ricky Ponting pour devenir le batteur avec le 2e siècle le plus international après Sachin Tendulkar. Avec cela, il a également mis fin à sa sécheresse du siècle ODI qui est survenue après 1214 jours, pour être précis. Alors que le siècle record de l’ancien capitaine indien a été éclipsé par le formidable double siècle d’Ishan Kishan, les fans se sont demandé ce que Kohli avait dit en retirant son casque pour célébrer son exploit.

Dans la vidéo (maintenant retirée) partagée par un utilisateur de Twitter, on pouvait voir Kohli célébrer sa 44e tonne ODI après une interruption de trois longues années. Alors qu’il poussait un soupir de soulagement pour marquer son merveilleux coup dans Chattogram, il a enlevé le casque avec sa batte haute et a dit: “3 F ****ing Years Boys.” Le stimulateur indien a célébré le moment avec un grand sourire. sur son visage alors qu’il était également étreint par le skipper remplaçant KL Rahul qui était du côté des non-attaquants. Bientôt, Viratians a commencé à chercher quoi dire jusqu’à ce qu’un utilisateur en ligne fasse la synchronisation labiale et décode sa prononciation.

Videograb de Virat Kohli du 3e ODI contre le Bangladesh

Pendant ce temps, la machine à courir a commencé un peu plus lentement et a joué le rôle d’ancre en laissant Ishan Kishan écraser les quilleurs bangladais partout sur le sol. Le jeune batteur a terminé à 210 pour devenir le 4e frappeur indien à frapper un double siècle ODI. C’est après le départ de Kishan que Kohli a pris les rênes pour marquer son 72e siècle international contre le Bangladesh. Il a marqué la 71e tonne internationale lors de la Coupe d’Asie 2022.

Cependant, le dernier siècle ODI de Kohl est survenu en août 2019 lorsque Team India a affronté les Antilles à Port of Spain. Il est ensuite allé marquer deux tests des siècles plus tard en octobre 2019 contre l’Afrique du Sud et un autre contre le Bangladesh en Inde. C’était aussi son 70e siècle international après lequel il lui a fallu près de deux ans et demi pour mettre fin à la période de sécheresse pour en atteindre une autre en 2022.

