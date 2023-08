Qu’est-ce que Twitter Blue et X Premium, c’est la même chose ?

À une époque où les plateformes de médias sociaux recherchent en permanence des moyens innovants d’améliorer l’expérience utilisateur, X (anciennement connu sous le nom de Twitter) n’est pas sur le point de donner aux utilisateurs des fonctionnalités supplémentaires gratuitement. Et c’est pourquoi il propose un service d’abonnement optionnel. Il s’appelle X Premium et était auparavant connu sous le nom de Twitter Blue avant le changement radical de nom d’Elon Musk.

Mais qu’est-ce que X Premium exactement et vaut-il le coup ?

Qu’est-ce que XPremium ?

X Premium est un service d’abonnement payant conçu pour offrir des fonctionnalités et des avantages exclusifs à ses abonnés, notamment la vérification, la possibilité de modifier des tweets (maintenant appelés messages) et une authentification supplémentaire à deux facteurs. Bien que la vérification puisse être la fonctionnalité la plus évidente de X Premium, il existe de nombreux autres avantages pour les abonnés.

Vérification et coches bleues

Alors que la coche bleue est désormais accessible à un nombre considérable d’utilisateurs X, elle reste indisponible pour tous, simplement parce que le service d’abonnement n’est pas disponible dans toutes les régions. Lors de la souscription, le respect des critères d’éligibilité est essentiel pour obtenir un statut de compte vérifié.

Pour les utilisateurs de longue date qui répondent aux critères de vérification, la coche bleue devrait apparaître sur leur compte quelques jours après l’inscription. Il convient de noter que la modification de votre nom d’affichage, de votre nom d’utilisateur ou de votre photo de profil peut entraîner une perte temporaire de la coche bleue pour les abonnés X Premium. De plus, la violation des conditions de service de l’entreprise ou des conditions de l’acheteur peut également entraîner le retrait de la tique.

Pour en savoir plus sur la façon d’obtenir la coche bleue sur X, visitez le site Web officiel du centre d’aide X.

Artur Tomala / Fonderie

Fonctionnalités X Premium

La vérification n’est pas la seule fonctionnalité fournie avec X Premium. Les abonnés en reçoivent beaucoup plus, et voici un bref aperçu des meilleurs :

Personnalisation de l’icône de l’application – Si vous utilisez X sur votre téléphone, vous pouvez personnaliser son icône pour la rendre plus attrayante sur votre écran d’accueil. Modifier les messages – X Premium vous offre une fenêtre de temps de 30 minutes pour apporter un nombre limité de modifications à votre message après sa publication. Annuler les publications – Outre l’option d’édition, il existe également un bouton d’annulation qui vous permet de retirer un message après l’avoir envoyé mais avant qu’il ne soit visible publiquement. Formatage du texte – Les abonnés peuvent également ajouter du gras ou de l’italique à leurs messages. Dossiers de signets – Vos messages favoris peuvent être regroupés dans des dossiers, puis organisés. Ce qui vaut la peine d’être mentionné, vous pouvez avoir un nombre illimité de signets et de dossiers, et en plus ils restent privés. Messages plus longs – X Premium étend la limite de caractères dans une publication à 4 000 (les utilisateurs normaux doivent s’en tenir à la limite de 280 caractères). Vidéos plus longues – Les vidéos peuvent être téléchargées en 1080p et jusqu’à 60 minutes (via le Web) ou 10 minutes (via l’application). Mode lecteur – Cette fonctionnalité améliore la lecture des longs fils de discussion, la rend plus claire et élimine les distractions. Authentification à deux facteurs – Malheureusement, vous devez être abonné pour avoir accès à l’authentification à deux facteurs (2FA) qui vous offre une sécurité supplémentaire contre la perte de votre compte. XPro (anciennement connu sous le nom de TweetDeck) – Un outil puissant qui vous permet de surveiller plusieurs chronologies sur un seul écran, de suivre et d’organiser le contenu et d’interagir avec votre public.

Si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les fonctionnalités fournies avec X Premium, vous pouvez lire à leur sujet sur le site Twitter.

Combien coûte X Premium ?

X Premium est actuellement disponible sous forme de service d’abonnement dans certaines régions, et son prix peut varier en fonction de votre emplacement. Au moment de la rédaction, X Premium coûte 11 £ au Royaume-Uni et 11 $ aux États-Unis par mois sur iOS et Android, mais c’est moins cher si vous vous inscrivez directement.

Le moyen le plus économique d’accéder à X Premium est via le site Web de Twitter (l’URL reste www.twitter.com mais finira par changer en x.com), qui propose des abonnements mensuels et annuels. Opter pour le forfait mensuel coûte 9,60 £ / 8,00 $ par mois avec la liberté d’annuler à tout moment. Pour des économies à long terme, l’abonnement annuel est le meilleur rapport qualité-prix à 100,80 £/84,00 $, soit 8,40 £/7,00 $ par mois.

La différence de prix entre les plates-formes est due au fait que les utilisateurs d’iOS et d’Android doivent payer des frais supplémentaires en raison des politiques de l’Apple Store et du Google Play Store.

Est-ce que Premium X est le même sur Android, iOS et web ?

X, l’application elle-même, et son abonnement, X Premium, devraient fonctionner de la même manière, quelle que soit la plate-forme sur laquelle vous l’utilisez. L’abonnement sur une plateforme vous donne accès à toutes les fonctionnalités, puis vous pouvez les utiliser où vous voulez.