‘Qu’est-ce que tu regardes, idiot!’: Lionel Messi lance une volée verbale après un affrontement enflammé en Coupe du monde

Ouah. Et pas seulement parce que l’Argentine et les Pays-Bas ont produit un classique de la coupe du monde avec leur affrontement en quart de finale se terminant par un match nul 2-2 passionnant avant que le vainqueur ne soit décidé par une séance de tirs au but.

Wow aussi parce que le concours s’est littéralement transformé en bagarre pendant le concours avec l’arbitre délivrant jusqu’à 15 cartons pendant le match, les joueurs des deux camps s’affrontant alors que les esprits s’échauffaient. Et si vous voyez quelqu’un comme Lionel Messi perdre son sang-froid, alors vous savez à quel point les échanges auraient pu être fougueux.

L’Argentine a peut-être atteint les demi-finales après avoir battu les Pays-Bas 4-3 aux tirs au but. Cependant, cela n’a pas fait grand-chose pour calmer les joueurs des deux camps, Messi s’en prenant à quelqu’un du camp néerlandais à mi-chemin tout en donnant une interview d’après-match.

“Qu’est-ce que tu regardes, idiot !”, a lancé Messi en regardant quelqu’un hors caméra avant de reprendre l’interview.

Et il ne s’est pas arrêté là.

Messi a lancé une attaque cinglante contre l’entraîneur néerlandais Louis van Gaal l’accusant de manque de respect.

“Je me sens manqué de respect par Van Gaal après ses commentaires d’avant-match et certains joueurs néerlandais ont trop parlé pendant le match”, a déclaré Messi aux journalistes. “Van Gaal dit qu’il joue un bon football, puis il avance dans la surface et commence à lancer de longues balles. “

Messi a été impliqué dans les deux buts argentins alors qu’il préparait Nahuel Molina pour le premier but avant de doubler l’avance en convertissant un coup de pied. Cependant, les Néerlandais ont riposté dans le temps supplémentaire avec le remplaçant Wout Weghorst frappant deux fois pour forcer les tirs au but.

Le joueur de 35 ans n’était pas non plus satisfait de l’arbitre.

“Je ne veux pas parler de l’arbitre parce que vous ne pouvez pas être honnête”, a déclaré Messi Télévision argentine. “Si vous parlez, ils vous sanctionnent, la FIFA doit y réfléchir, ils ne peuvent pas mettre un arbitre qui n’est pas à la hauteur pour ces cas.”

“Nous ne nous attendions pas à aller en prolongation, encore moins aux tirs au but”, a ajouté Messi. “Nous avons souffert, mais nous jouons un quart de finale de Coupe du monde. L’Argentine montre match après match que nous savons jouer. Nous sommes sortis avec l’intensité et l’envie et on a compris les moments de jeu.”

