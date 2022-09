Êtes-vous quelqu’un qui lit les articles publiés sur Bet Chicago Sports, mais qui n’est pas tout à fait sûr de ce que signifie une partie de la terminologie ? Si oui, permettez-moi de dire merci pour la lecture! Mais cela pourrait aussi être l’endroit pour vous.

Dans cet article, je vais aider à enseigner aux débutants les termes courants des paris sportifs. De cette façon, vous comprenez mieux comment lire le contenu de Bet Chicago Sports.

Spread ponctuel (ou spread)

C’est la marge attribuée par les parieurs qui est prise en compte dans le score final d’un pari. L’écart de points sera soit ajouté au score de l’équipe négligée, soit soustrait du score de l’équipe favorite, pour déterminer le résultat du pari. Si vous prenez les Bears +7, vous auriez besoin qu’ils perdent de six points ou moins ou qu’ils gagnent carrément.

Moneyline

Il s’agit d’un pari d’une valeur en dollars placé sur un événement sportif où un écart de points n’est pas du tout pris en compte. Il s’agit d’un pari sur l’équipe qui remportera le match. Les valeurs de moneyline sont représentées par un signe plus/moins, dans lequel plus représente l’outsider et le signe moins représente l’équipe qui est favorisée.

Total (plus/moins)

Un pari basé sur le nombre total de points/courses/buts combinés marqués dans un match entre les deux équipes impliquées dans le concours. Un parieur doit choisir “plus” pour savoir si plus de points seront marqués ou “moins” pour moins de points totaux marqués que le nombre attribué pour ce match.

Favori

Étant donné que l’équipe projetée par les parieurs a de meilleures chances de gagner un match, le favori des paris se verra attribuer un écart de points qui doit être dépassé lors de la victoire. Les Packers sont considérés comme les favoris (-10) contre les Bears lors de leur prochain match.

Underdog

Comme l’équipe projetée par les parieurs a moins de chances de gagner un match, l’outsider bénéficiera d’un écart de points et pourra toujours aboutir à un pari gagnant sans gagner le match. Les Bears sont un outsider de 10 points contre les Packers, ce qui signifie qu’ils n’ont qu’à perdre à un chiffre pour couvrir l’écart en tant qu’outsider.

Pari direct

Le pari sportif le plus courant est un pari direct, qui est un pari spécifiquement dépendant d’un seul résultat. Cela peut être déterminé par un écart de points, une moneyline ou un total.

Parler

Un pari impliquant deux paris ou plus où tous les paris doivent gagner afin de percevoir un paiement. En raison de paris multiples, les paris sont plus difficiles à gagner qu’un pari direct, mais les gains pour un pari sont beaucoup plus importants.

Propositions (ou prop bets)

Ce sont des paris spéciaux généralement basés sur les statistiques des joueurs individuels ou des choix plus rares que la simple sélection d’un écart de points ou plus/moins. Les paris sur les accessoires ont gagné en popularité, les paris sportifs étant de plus en plus légalisés, il est donc important de voir toutes vos options lorsque vous décidez d’un pari sur les accessoires pour un jeu particulier.

Taquin

Un teaser permet au joueur d’ajouter des points supplémentaires sur un outsider ou de soustraire des points sur un favori sur plusieurs jeux. Le nombre de points appliqués à votre choix peut varier. Pour un teaser de football, vous pouvez choisir un teaser à six points, 6,5 points ou sept points avec des paiements variables. Caesars Sportsbook est en fait l’un des meilleurs endroits pour jouer un teaser, car ils offrent une cote de -120 sur un teaser à deux équipes pendant la saison de football.

En cas d’égalité de pari dans n’importe quel jeu (autre que les teasers à 10 et 14 points), le teaser est réduit au numéro le plus bas suivant ; Par exemple, un teaser à 4 équipes avec une égalité deviendrait un teaser à 3 équipes, etc. Remarque : teasers à 10 et 14 points, les égalités perdent.

Tournoi à la ronde

Un pari à tour de rôle est un pari ou un teaser avec trois jeux ou plus, ou «jambes», où vous pariez en fait plusieurs combinaisons plus petites impliquant vos sélections au lieu de les regrouper en un pari incontournable.

Contrats à terme

Un pari sur un événement futur, impliquant un joueur pour remporter un prix ou une équipe pour remporter un championnat majeur. Par exemple, un pari sur Justin Fields pour remporter le MVP comme l’a récemment fait un parieur de l’Illinois est considéré comme un pari à terme. Un pari à terme n’est pas décidé avant que l’événement ne se produise, de sorte que la personne qui a parié sur Fields pour gagner le MVP n’aura pas le ticket évalué avant la fin de l’année.