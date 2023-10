Qu’est-ce que Tsahal ? La puissante armée de l’État d’Israël sur terre, dans les airs et sur mer

Les Forces de défense israéliennes – ou FDI – représentent toutes les forces militaires israéliennes. Il a été créé en 1948, deux semaines seulement après qu’Israël a déclaré son indépendance face aux forces arabes.

« Le but de Tsahal est de préserver l’État d’Israël, de protéger son indépendance et de déjouer les tentatives de ses ennemis de perturber la vie normale en son sein », indique le site Internet de Tsahal. L’armée israélienne se compose de forces terrestres, tout comme l’armée américaine, et comprend l’armée de l’air et la marine.

Les terroristes du Hamas, soutenus par l’Iran, ont attaqué Israël avec des barrages de roquettes, tuant au moins 800 personnes et en blessant au moins 2 000, dès le matin du 7 octobre. Des milliers de roquettes ont été lancées depuis la bande de Gaza dans une embuscade surprise et les Palestiniens du monde entier ont été appelés à attaquer. Israéliens par un haut commandant militaire du Hamas, Mohammad Deif. L’armée israélienne a affirmé avoir bloqué de nombreuses roquettes grâce au Dôme de Fer, le système de défense antimissile israélien.

Le Dôme de Fer est la première ligne de défense de l’armée israélienne, mais pas la dernière. David’s Sling est la ligne de défense secondaire et la Flèche est la troisième. Les trois systèmes sont conçus pour combattre des missiles et des roquettes à différentes distances.

Le Dôme de Fer a repoussé des milliers de roquettes et de missiles et les responsables israéliens ont fait état d’une efficacité de 90 % contre de violentes inondations d’armes mécaniques.

QU’EST-CE QUE LA PREMIÈRE LIGNE DE DÉFENSE D’ISRAËL, LE DÔME DE FER ?

Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a déclaré dans une vidéo publiée sur le site Internet de Tsahal le 8 octobre 2023 : « Quiconque a participé à ces attaques paiera un lourd tribut ».

Dimanche, l’administration Biden a ordonné à l’armée américaine de fournir une aide à Tsahal et de veiller à ce qu’elle soit équipée pour la guerre. Les forces militaires ont tiré et tué des hommes armés qui cherchaient à entrer en Israël via le Liban, même s’il n’est pas clair combien de terroristes du Hamas ont été tués.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a officiellement déclaré la guerre le 8 octobre. Tsahal a riposté contre des cibles du Hamas, entraînant la mort d’au moins 198 Palestiniens, selon les responsables de la santé à Gaza.

« Il y a des dizaines de milliers de soldats dans la zone entourant Gaza et nous continuerons à en déployer davantage jusqu’à ce que nous neutralisions tous les terroristes qui se trouvent sur le territoire israélien », a déclaré Hagari.

« L’attaque s’est déroulée au sol, dans les airs et également par la mer », a déclaré le porte-parole international de Tsahal, le lieutenant-colonel Richard Hecht, dans une vidéo publiée sur le compte X de Tsahal, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Ils ne visaient pas des cibles militaires. Ils visaient des civils. Ils visaient des grands-mères, des enfants, des bébés. »

QU’EST-CE QUE LE HAMAS ? UN APERÇU DU GROUPE ISLAMIQUE QUI A ATTAQUÉ ISRAËL

Dans la vidéo, Hecht détaille l’attaque surprise contre le peuple israélien. Il a affirmé que des civils avaient disparu, que des militaires avaient été tués et qu’il y avait déjà eu des récits d’héroïsme de la part des Israéliens.

« Le style d’attaque est barbare », a déclaré Hecht. « D’une certaine manière, c’est notre 11 septembre. »

Le représentant Brian Mast a posté dimanche sur son compte X, anciennement connu sous le nom de Twitter, son soutien à Israël et à Tsahal et a appelé les États-Unis à « rester fermes avec Israël » également. Mast est un membre du Congrès républicain de Floride qui s’est porté volontaire dans les Forces de défense israéliennes (FDI) après avoir pris sa retraite de l’armée américaine.

« En tant que seul membre du Congrès à avoir porté l’uniforme à la fois de l’armée américaine et des forces de défense israéliennes, je sais que ceux qui sont sur le terrain sont prêts à donner leur dernier souffle pour leur pays et pour leurs amis, leur famille et leurs voisins. Mes prières les accompagnent », a-t-il posté.

Selon le site Internet de Tsahal, les soldats israéliens sont censés respecter les traditions de Tsahal, du peuple juif, de l’État d’Israël et « les valeurs morales universelles basées sur la valeur et la dignité de la vie humaine ».

Dans un message sur le site susmentionné, le CPT Daniel, le grand rabbin de la Brigade Givati, a écrit aux soldats israéliens à la veille de Yom Kippour : « Vous avez l’honneur de protéger une base militaire dans l’État d’Israël et c’est une grande Mitsva. (une bonne action). Depuis des milliers d’années, les Juifs rêvent de protéger l’État d’Israël. Vous avez la possibilité de vivre les paroles des prophètes : Et que nos yeux voient votre retour à Sion, avec miséricorde. »

ISRAËL, LES TERRORISTES DU HAMAS ET LES COMBATS RÉÉCURRENTS AUTOUR DE LA BANDE DE GAZA

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré au commandement sud de Tsahal à Beer Sheva : « J’ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza ». Il a expliqué qu’ils couperaient l’électricité et fermeraient de nombreuses zones, notamment l’accès à la nourriture et au carburant. « Nous combattons les animaux humains et nous agissons en conséquence. »

Lundi, Tsahal a repris des zones de la bande de Gaza précédemment infiltrées par les terroristes du Hamas.