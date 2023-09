Qu’est-ce que TikTok Shop et pourquoi détruit-il ma page For You ?

Juste à côté de la page Pour vous sur TikTok se trouve la boutique TikTok, la nouvelle et inévitable évolution des tentatives de l’entreprise pour gagner de l’argent grâce à la capacité de TikTok à rendre les produits viraux.

Lorsque j’ai ouvert la page Boutique après son déploiement officiel auprès de tous les utilisateurs américains mardi, j’ai reçu deux listes de différentes marques de dentifrice violet tendance (l’attrait est double : les marques prétendent que le dentifrice peut corriger temporairement les taches et se brosser les dents avec la glu violet foncé crée un contenu visuellement intéressant). Il existe de nombreuses offres de ce qui semble être des sweat-shirts contrefaits en pot de cornichons, un modèle qui a été imprimé et vendu à l’origine par une boutique de vêtements de l’Indiana, puis popularisé lorsqu’un groupe d’influenceurs de fitness et de beauté ont commencé à le porter dans leurs vidéos.

Ce n’est, à première vue, pas si inhabituel pour le commerce électronique en 2023. TikTok Shop ressemble à un mélange d’Amazon et de Wish ou Temu ; les produits de grandes marques vérifiées sont vendus aux côtés de vêtements et d’articles ménagers bon marché, dont certains semblent frauduleux ou contrefaits (bien que les vendeurs tiers soient, en théorie, tenus de répondre à certains critères). Mais lorsque j’ai quitté la boutique pour revenir à la raison pour laquelle j’avais ouvert TikTok en premier lieu – pour faire défiler sans but ma page Pour Vous – j’ai remarqué un changement.

Six des 10 premières vidéos que j’ai vues sur ma page Pour Vous étaient des publicités, principalement des produits sur lesquels je venais de cliquer dans la boutique. Je suis revenu sur TikTok tout au long de la journée, à chaque fois vers un flux parsemé de vidéos Shop, en grande partie de créateurs que je n’avais jamais vus auparavant, essayant de me vendre des gadgets de blanchiment des dents. Jusqu’à cette semaine, ma page Pour vous était confortablement installée dans les niches queer et de la santé mentale, avec des détours vers les moments forts de Baldur’s Gate 3 et les clips de Taskmaster New Zealand. Je décrirais maintenant ma page Pour vous comme une infopublicité défilante qui sait qu’elle doit me montrer quelques mèmes Shadowheart pour que je continue à chercher.



Selon le New York Times, le déploiement complet de la boutique par TikTok auprès de tous les utilisateurs américains implique de placer délibérément un grand nombre de vidéos incluant un bouton Boutique dans les flux des utilisateurs, tout en offrant des réductions sur le marché pour inciter les gens à acheter quelque chose. Certaines commandes sont exécutées par TikTok, d’autres par les vendeurs eux-mêmes. TikTok prend une commission auprès des vendeurs tiers. De même, les créateurs de l’application qui remplissent les conditions requises peuvent gagner une commission en rendant disponible le contenu sur les articles dans le magasin et en créant des liens vers des listes sur le marché.

Le lancement par TikTok de sa plateforme de shopping, dont les tests ont commencé aux États-Unis à la fin de l’année dernière, soulève de nombreuses questions : l’application sera-t-elle capable de concurrencer de manière significative Amazon aux États-Unis ? Comment l’entrée de TikTok dans le commerce électronique alimentera-t-elle les efforts de certains législateurs visant à interdire l’application en raison d’inquiétudes concernant sa société mère chinoise, ByteDance ? Mais celle que je n’arrêtais pas de me poser était plus expérientielle : qu’est-ce que est TikTok maintenant ?

Les sites de médias sociaux à succès ne restent pas les mêmes au cours de leur vie, pas plus que les carrières des créateurs et des influenceurs qui gagnent en popularité grâce à eux. Il ne devrait donc pas être surprenant que la volonté de TikTok de se monétiser ait modifié l’expérience qualitative d’être sur l’application.

Il y a treize ans, l’idée d’être un YouTuber célèbre était encore une idée assez étrange pour beaucoup de gens qui n’étaient pas super en ligne. Désormais, une présence sur YouTube n’est qu’une partie de la vie d’un créateur numérique, un travail qui implique d’apprendre à cultiver des fans et des abonnés à qui vous pouvez partager (et vendre) des éléments de votre créativité, de votre personnalité et de votre temps. Les créateurs et leur public sont conscients qu’ils font des affaires, que les ventes de produits dérivés et les parrainages ne sont pas séparés du travail de diffusion de vidéos qui satisfont les fans et obtiennent des vues.

Historiquement, TikTok n’a pas été aussi efficace que YouTube pour aider les créateurs à monétiser leur contenu. Étant donné que les personnalités de TikTok ne peuvent pas exactement diffuser des publicités sur leurs propres courtes vidéos, l’application a plutôt adopté un modèle consistant à rémunérer les créateurs éligibles à partir d’un fonds, avec des revenus liés aux vues et à l’engagement de chaque vidéo. Mais ces revenus sont minimes par rapport à ce que les gens peuvent gagner sur YouTube, et les créateurs qui souhaitent monétiser leurs abonnés sur TikTok ont ​​longtemps dû utiliser d’autres plateformes ou créer des vidéos sponsorisées.

La façon dont Shop a fait irruption sur les pages For You semble qualitativement différente d’un simple jeu visant à aider les influenceurs et TikTok à gagner de l’argent en vendant des produits. Mon flux donne l’impression que quelqu’un mélange un jeu de cartes à jouer avec une pile d’argent Monopoly, où une plus grande part du contenu que je reçois est basée sur les produits que j’ai vus, plutôt que sur les créateurs, les sujets ou les sons qui Je m’y attendais lorsque j’ouvre l’application.

L’ambiance personnelle de TikTok a toujours été une sorte d’illusion, motivée par les algorithmes de recommandations et la tendance des utilisateurs de l’application à traiter la page Pour vous un peu comme un horoscope. Les vidéos de la boutique, plutôt que de tomber dans l’illusion que ma page Pour Vous était vraiment destinée moi, c’était plutôt comme des interruptions. Reste à savoir si cela changera ce que les utilisateurs pensent de l’application. Mais TikTok, certes, est en train de changer.

