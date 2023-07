Qu’est-ce que Threads ? Réponses à toutes vos questions sur le nouveau rival Twitter de Meta

Threads, une application textuelle créée par Meta pour rivaliser avec Twitter, est en ligne.

L’application, présentée comme la version texte de la plateforme de partage de photos Instagram de Meta, est devenu disponible mercredi soir aux utilisateurs dans plus de 100 pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Australie, le Canada et le Japon. Malgré quelques problèmes au début, 30 millions de personnes s’étaient inscrites avant midi jeudi, a déclaré le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, sur Threads.

Les nouveaux arrivants sur la plateforme incluent des célébrités comme Oprah, la pop star Shakira et le chef Gordon Ramsay – ainsi que des comptes d’entreprise de Taco Bell, Netflix, Spotify, le Washington Post et d’autres médias.

Threads, qui, selon Meta, fournit « un nouvel espace séparé pour les mises à jour en temps réel et les conversations publiques », arrive à un moment où beaucoup sont à la recherche d’alternatives à Twitter pour échapper à Elon Musk surveillance rauque de la plateforme depuis l’a acquis l’an dernier pour 44 milliards de dollars. Mais la nouvelle application de Meta a également soulevé des problèmes de confidentialité des données et n’est notamment pas disponible dans l’Union européenne.

Voici ce que vous devez savoir sur les Threads.

Comment puis-je utiliser Threads ?

Threads est désormais disponible en téléchargement dans les magasins d’applications Apple et Google Android pour les utilisateurs de plus de 100 pays.

Threads a été créé par l’équipe Instagram, afin que les utilisateurs d’Instagram puissent se connecter à Threads via leurs comptes Instagram. Votre nom d’utilisateur et votre statut de vérification seront conservés, selon la plate-forme, mais vous aurez également des options pour personnaliser d’autres zones de votre profil, notamment si vous souhaitez ou non suivre les mêmes personnes que vous sur Instagram.

Étant donné que Threads et Instagram sont si étroitement liés, il est également important de faire attention à la suppression de compte. Selon la politique de confidentialité supplémentaire de Threads, vous pouvez désactiver votre profil à tout moment, « mais votre profil Threads ne peut être supprimé qu’en supprimant votre compte Instagram ».

Puis-je utiliser Threads sans Instagram ?

Pour l’instant, seuls les utilisateurs d’Instagram peuvent créer des comptes Threads. Si vous souhaitez accéder à Threads, vous devrez d’abord vous inscrire à Instagram.

Bien que cela puisse recevoir un certain recul, le vice-président et directeur de recherche chez Forrester Mike Proulx a déclaré que faire de Threads une extension d’Instagram était une décision intelligente de la part de Meta.

Cette photo montre la nouvelle application Threads via Instagram de Meta le 6 juillet 2023 à New York. Photo : LA PRESSE ASSOCIÉE.

« C’est la curiosité (des utilisateurs) qui culmine », a déclaré Proulx, notant que les utilisateurs d’Instagram reçoivent des alertes au sujet de leurs abonnés rejoignant Threads, ce qui incite de plus en plus de personnes à s’inscrire. « C’est l’une des raisons pour lesquelles Threads a attiré plus de 10 millions de personnes en seulement sept heures » après son lancement.

Pourtant, a ajouté Proulx, maintenir l’élan et continuer à capter l’attention des utilisateurs au-delà de la curiosité initiale sera crucial sur toute la ligne – notant que « la nature à long terme des fils est ce qui va finalement prédire son succès ou son échec ».

En quoi Threads est-il similaire à Twitter ?

L’expérience de microblogging de Threads est très similaire à celle de Twitter. Les utilisateurs peuvent republier, répondre ou citer un fil de discussion, par exemple, et peuvent voir le nombre de likes et de réponses qu’un message a reçus. Les « threads » peuvent contenir jusqu’à 500 caractères – par rapport au seuil de 280 caractères de Twitter – et peuvent inclure des liens, des photos et des vidéos d’une durée maximale de cinq minutes.

Dans les premières réponses sur Threads, Zuckerberg a déclaré que faire de l’application « un endroit convivial » serait la clé du succès – ajoutant que c’était « l’une des raisons pour lesquelles Twitter n’a jamais réussi autant que je pense qu’il aurait dû, et nous voulons le faire différemment .”

Musk a répondu à plusieurs prises sarcastiques sur le lancement de Threads. Il a répondu à un tweet suggérant que l’application de Meta a été construite en grande partie grâce à l’utilisation de la fonction copier-coller, avec un emoji qui rit.

Cela n’a-t-il pas déjà été fait ?

Les similitudes de la nouvelle application textuelle de Meta suggèrent que la société s’efforce de défier directement Twitter. La propriété tumultueuse a entraîné une série de changements impopulaires qui ont désactivé les utilisateurs et les annonceursdont certains recherchent des alternatives à Twitter.

Threads est le dernier rival de Twitter à émerger dans ce paysage après Bluesky, Mastodonte et Déversement.

Comment Threads modère-t-il le contenu ?

Selon Meta, Threads utilisera les mêmes mesures de sécurité que celles déployées sur Instagram, notamment l’application des directives de la communauté Instagram et la fourniture d’outils pour contrôler qui peut mentionner ou répondre aux utilisateurs.

Les avertissements de contenu – sur les requêtes de recherche allant des groupes de théorie du complot à la désinformation sur les vaccinations COVID-19 – semblent également être similaires à Instagram.

Quels sont les problèmes de confidentialité ?

Les fils de discussion pourraient collecter un large éventail d’informations personnelles – y compris la santé, les finances, les contacts, l’historique de navigation et de recherche, les données de localisation, les achats et les «informations sensibles», selon sa divulgation de confidentialité des données sur l’App Store.

Threads n’est pas non plus disponible dans l’Union européenne pour le moment, qui a des règles strictes en matière de confidentialité des données.

Meta a informé la Commission irlandaise de la confidentialité des données, le principal régulateur de la confidentialité de Meta pour l’UE, qu’il n’avait pas encore l’intention de lancer Threads dans le bloc des 27 nations, a déclaré le porte-parole de la commission, Graham Doyle. La société a déclaré qu’elle travaillait au déploiement de l’application dans davantage de pays, mais a souligné l’incertitude réglementaire pour sa décision de suspendre un lancement européen.

Quel avenir pour Threads ?

Le succès de Threads est loin d’être garanti. Les observateurs de l’industrie soulignent les antécédents de Meta en matière de lancement d’applications autonomes qui ont ensuite été fermées, y compris une application de messagerie Instagram également appelée « Threads » qui a fermé deux ans après son lancement en 2019, note Proulx.

Pourtant, Proulx et d’autres disent que la nouvelle application pourrait être un casse-tête important pour Musk et Twitter.

« L’euphorie autour d’un nouveau service et cette explosion initiale vont probablement s’apaiser. Mais il est évident que cette alternative est là pour rester et s’avérera être un digne rival compte tenu de tous les malheurs de Twitter », a déclaré l’analyste technologique Paolo Pescatore de PP Foresight, notant que la combinaison de fonctionnalités de style Twitter avec l’apparence d’Instagram pourrait conduire l’utilisateur engagement.

Cependant, Threads en est à ses débuts et dépend beaucoup des commentaires des utilisateurs. Pescatore pense que le lien étroit entre Instagram et Threads pourrait ne pas résonner avec tout le monde. Le déploiement de nouvelles fonctionnalités sera également clé.

« Le vrai test n’est pas si nous pouvons créer beaucoup de battage médiatique, mais si vous trouvez tous suffisamment de valeur dans l’application pour continuer à l’utiliser au fil du temps », a écrit jeudi Adam Mosseri, responsable d’Instagram, dans un article de Threads. Il a également reconnu, comme de nombreux utilisateurs l’ont déjà fait, qu’il manquait « des tonnes de bases », notamment des hashtags et des messages directs entre utilisateurs. « Une divulgation complète, cela prendra du temps. »