C’EST le concours de chant bizarre qui a été un méga-succès aux États-Unis et maintenant The Masked Singer a fait sa marque au Royaume-Uni.

The Masked Singer est revenu pour une nouvelle série le 26 décembre et est de retour sur le petit écran CE SOIR (16 janvier), alors voici tout ce que vous devez savoir sur le concours de chant qui a tout pour plaire – célébrités, auditions à l’aveugle, beaucoup de suspense et de drame.

Comment fonctionne The Masked Singer?

Douze célébrités monteront sur scène pour chanter de manière anonyme en costumes au cours d’une série d’épisodes.

Ils seront tous habillés de costumes avec un masque afin qu’ils ne puissent pas être identifiés.

Chaque épisode, les concurrents s’affronteront dans des compétitions face-à-face, dans lesquelles chacun interprétera une chanson de son choix dans sa vraie voix.

Le panel et le public voteront ensuite sur chaque performance, le vainqueur de chaque bataille étant en sécurité et passant à la semaine suivante.

Le perdant sera éliminé.

Il y aura également des indices sur l’identité de la célébrité du chant, le panel essayant de deviner qui ils sont.

Le format bizarre du programme venait de Corée du Sud et s’appelait The King of Mask Singer en 2015.

Nous savons qu’ils aiment la K-Pop là-bas, alors qui sait s’il y aura une connexion dans la série britannique?

Comment puis-je regarder The Masked Singer?

Le chanteur masqué revient CE SOIR (16 janvier), sur ITV.

Les téléspectateurs peuvent se connecter pour regarder la folie se dérouler à partir de 19 heures tous les samedis.

Il durera 90 minutes et se terminera à 20h30.

Une célébrité sera éliminée à chaque émission – et son identité sera révélée.

Toutes les émissions seront disponibles pour regarder peu de temps après leur diffusion via le hub ITV.

Quel est le prix pour gagner The Masked Singer?

On ne sait toujours pas ce que le vainqueur de The Masked Singer d’ITV obtiendra.

Après avoir remporté la première saison de la version américaine de l’émission, T-Pain a remporté un trophée en forme de masque d’or.

À notre connaissance, le rappeur n’a reçu aucune forme de prix en argent.