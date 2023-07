Qu’est-ce que Temu et est-il sûr à utiliser ?

Une application dont vous avez peut-être entendu parler récemment est Temu. C’est devenu une sorte de chouchou sur TikTok et s’impose rapidement aux côtés de Shein comme l’endroit incontournable pour les bonnes affaires de mode. La question est de savoir si Temu est légitime et sûr à utiliser.

Qu’est-ce que Temu ?

Temu est une application d’achat qui propose des produits à des prix si bas qu’ils semblent trop beaux pour être vrais. Son slogan – Achetez comme un milliardaire – est peut-être un peu optimiste, mais il ne fait aucun doute que de nombreux produits trouvés sur Temu seront abordables pour la plupart des gens.

Il y a quelques pièges, bien sûr. Alors que vous pouvez acheter, par exemple, un pack de cinq pinces à cheveux pour seulement quelques centimes, il y a une valeur de commande minimale (10 £ pour ceux au Royaume-Uni).

L’une des raisons pour lesquelles Temu est si populaire auprès des enfants et des adolescents est sa gamification, offrant des prix encore moins chers et des produits gratuits lorsqu’ils partagent sur les réseaux sociaux et incitent leurs amis à s’inscrire. Vous ne pouvez pas utiliser l’application très longtemps avant de voir des mini-jeux (faites tourner la roue, par exemple) pour gagner du crédit Temu, ce qui la rend plus attrayante pour ceux qui ont un budget d’argent de poche.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Est-ce que Temu est sûr à utiliser ?

Tant que vous êtes satisfait de traiter avec des fournisseurs basés en Chine, avec les retards de livraison potentiels et les complications que cela pourrait entraîner avec les retours, Temu est à peu près le même que les autres détaillants en ligne.

Il est souvent comparé à Wish, AliExpress et Shein, d’autres portails commerciaux chinois. Temu propose cependant une grande variété de produits, couvrant une sélection de catégories beaucoup plus variée que le Shein axé sur la mode.

Au moment de la rédaction de cet article, Temu avait une note globale de 3,9 (sur 5) sur la base de 276 avis clients sur Trustpilot. Beaucoup sont positifs sur le caractère peu coûteux des produits, tandis que d’autres se plaignent d’une disparité entre les images sur le site/l’application et ce qu’ils reçoivent réellement. D’autres se plaignent de la qualité des produits eux-mêmes.

Il va de soi que si vous payez des prix défiant toute concurrence, vous n’obtenez pas un produit haut de gamme dans votre boîte aux lettres. Une partie du problème est que tant de produits sont des contrefaçons de marques occidentales chères, ce qui déçoit ceux qui ne réalisent pas qu’ils ne sont pas l’article authentique.

Si vous n’êtes pas satisfait, Temu dit que vous pouvez retourner les marchandises gratuitement et recevoir un remboursement complet si vous le faites dans les 90 jours. Temu offre également des crédits pour les livraisons qui prennent trop de temps. Vous pouvez vérifier les détails sur la page Temu Purchase Protection.

Fonderie

Est-ce que Temu prend mes données ?

Encore une fois, comme la plupart des détaillants en ligne, les applications conserveront certaines données vous concernant. Cela peut inclure les détails de paiement (pour vous permettre de régler rapidement la prochaine fois que vous magasinez), vos activités d’application et l’identifiant de votre appareil. Ces deux derniers pourraient être partagés avec des tiers afin de vous proposer des publicités. C’est quand même un truc assez standard. La société mère PDD Holdings a eu des ennuis avec Google il y a quelque temps, en raison d’une autre de ses applications d’achat, Pinduoduo, qui voulait trop d’informations.

Cela a conduit à sa suppression temporaire du Play Store. Temu n’a pas le même problème, avec ses autorisations jugées « moins agressives » par les analystes.

Où est basé Temu ?

Les origines de Temu sont un peu compliquées. Sa société mère PDD Holdings s’appelait à l’origine Pinduoduo Inc. et était située à Shanghai, en Chine. Cela a été changé en PDD Holdings et le siège social a été transféré à Dublin, en Irlande. Ce n’est pas rare, car de nombreuses entreprises étrangères s’enregistrent en Irlande afin de profiter des faibles impôts qu’elles doivent payer, en plus d’avoir une passerelle vers le marché de l’UE.

Il existe également des bureaux en Amérique et au Canada, car l’entreprise continue de se développer. Il semble probable que la surveillance et les décisions de PDD Holdings restent en Chine, tout comme la majorité des produits qu’elle vend, mais les documents officiels disent le contraire.

Les produits vendus sur Temu sont-ils éthiques ?

Soyons réalistes. Les produits bon marché, vendus en vrac et expédiés à travers le monde ne seront jamais une bonne nouvelle pour l’environnement. C’est aussi vrai pour Amazon que pour Temu. Alors que les entreprises peuvent certainement essayer de réduire leur impact sur le monde, il n’y a pas grand-chose à faire avec ce modèle commercial.

Cependant, l’environnement n’est peut-être pas la plus grande préoccupation. Un documentaire de Channel 4 diffusé en octobre 2022 a révélé les conditions de travail inhumaines dans les usines qui approvisionnaient Shien en marchandises. Ces ateliers clandestins sont l’un des principaux moyens de vendre des produits à un prix aussi bas, et il est peu probable que les choses soient différentes chez les fournisseurs de Temu.

Temu a un document sur le code de conduite des tiers qui décrit comment tout partenaire doit s’assurer que ses employés sont traités avec respect, payés équitablement et peuvent travailler en toute sécurité. Il existe également des interdictions d’entreprises utilisant des matières dangereuses dans les produits ou pendant le processus de fabrication.

Bien sûr, Shein a des politiques similaires, mais elles n’empêchent pas les mauvaises conditions de travail ou, en fait, les produits chimiques toxiques de se retrouver dans les vêtements et autres produits.

En plus de cela, il suffit de regarder sur l’application Temu pour voir comment les designers et les marques font copier leurs produits, presque certainement sans autorisation ni crédit.

Comment puis-je obtenir Temu?

Il s’agit principalement d’une application pour Android et iOS, mais vous pouvez également accéder au site via un navigateur Web lorsque vous visitez www.temu.com.