Qu’est-ce que Telegram et pourquoi son PDG a-t-il été arrêté à Paris ?

Pavel Durov, fondateur et PDG de l’application de messagerie populaire Telegram, a été arrêté à Paris au cours du week-end, suite à des allégations selon lesquelles sa plateforme serait utilisée pour des activités illicites telles que le trafic de drogue et la diffusion d’images d’abus sexuels sur des enfants.

Né en Russie, Durov a passé une grande partie de son enfance en Italie. Il est citoyen français, russe, de l’île caribéenne de Saint-Kitts-et-Nevis et des Émirats arabes unis. Il a été placé en garde à vue à l’aéroport de Paris-Le Bourget en France samedi après son atterrissage en provenance d’Azerbaïdjan.

Dans un communiqué publié sur sa plateforme, Telegram a déclaré qu’elle respectait les lois de l’UE et que sa modération de contenu était « conforme aux normes du secteur et en constante amélioration ». Durov, a ajouté l’entreprise, « n’a rien à cacher et voyage fréquemment en Europe ».

Voici quelques détails sur Telegram, l’application au centre de l’arrestation de Durov.

Telegram est une application qui permet des conversations en tête-à-tête, des discussions de groupe et de grandes « chaînes » permettant aux utilisateurs de diffuser des messages à leurs abonnés. Contrairement à ses concurrents comme WhatsApp de Meta, les discussions de groupe de Telegram peuvent accueillir jusqu’à 200 000 personnes, contre un maximum de 1 024 pour WhatsApp. Les experts s’inquiètent du fait que la désinformation se propage facilement dans des discussions de groupe de cette taille.

Telegram propose le cryptage de ses communications, mais contrairement à une idée reçue, cette fonctionnalité n’est pas activée par défaut. Les utilisateurs doivent activer l’option permettant de crypter leurs conversations. Elle ne fonctionne pas non plus avec les discussions de groupe. Cela contraste avec son concurrent Signal et Facebook Messengeroù les discussions sont cryptées de bout en bout par défaut.

Telegram affirme compter plus de 950 millions d’utilisateurs actifs. Elle est largement utilisée en France comme outil de messagerie, notamment par certains responsables du palais présidentiel et du ministère à l’origine de l’enquête sur Durov. Mais les enquêteurs français ont également découvert que l’application avait été utilisé par les extrémistes islamiques et les trafiquants de drogue.

Telegram a été lancé en 2013 par Pavel Durov et son frère Nikolai. Selon Telegram, Pavel Durov soutient l’application « financièrement et idéologiquement, tandis que l’apport de Nikolai est technologique ».

Avant Telegram, Durov a fondé VKontakte, le plus grand réseau social de Russie. L’entreprise a été mise sous pression par la répression du gouvernement russe après manifestations de masse en faveur de la démocratie Les manifestations qui ont secoué Moscou fin 2011 et 2012 ont fait beaucoup de bruit. Selon Durov, les autorités gouvernementales ont exigé que VKontakte supprime les communautés en ligne des militants de l’opposition russe. Elles ont ensuite demandé à la plateforme de leur remettre les données personnelles des utilisateurs qui ont participé au soulèvement de 2013 en Ukraine, qui a finalement renversé un président pro-Kremlin.

Mais Durov a vendu sa participation dans VKontakte après la pression des autorités russes en 2014. Il a également quitté le pays.

Les médias français ont rapporté que Durov avait été arrêté en vertu d’un mandat d’arrêt, alléguant que sa plateforme était utilisée pour le blanchiment d’argent, le trafic de drogue et d’autres délits. Lundi après-midi, il n’avait pas été inculpé et peu de détails étaient disponibles sur l’enquête.

Dimanche soir, un juge d’instruction français a prolongé la détention de Durov, ont rapporté lundi les médias français. Selon la loi française, Durov peut rester en détention pour interrogatoire jusqu’à quatre jours. Après cela, les juges doivent décider de l’inculper ou de le libérer.

En Russie, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé de commenter les informations faisant état de l’arrestation de Durov en France.

« Nous ne savons toujours pas exactement de quoi est accusé Durov », a déclaré M. Peskov lundi lors de sa conférence de presse quotidienne. « Nous n’avons entendu aucune déclaration officielle à ce sujet. »

« Attendons que les accusations soient annoncées – si elles sont annoncées », a déclaré Peskov.

Les responsables du gouvernement russe ont exprimé leur indignation face à la détention de Durov, certains la qualifiant de politiquement motivée et de preuve du double standard de l’Occident en matière de liberté d’expression. Ce tollé a fait sourciller les critiques du Kremlin : en 2018, les autorités russes elles-mêmes ont tenté de bloquer Telegram mais ont échoué, levant l’interdiction en 2020.

Ailleurs, Elon Musk, le propriétaire milliardaire de X qui s’est lui-même qualifié de « liberté d’expression absolutiste”, a exprimé son soutien à Durov et a posté « #freePavel » après son arrestation.

Dans une déclaration publiée sur sa plateforme après son arrestation, Telegram a déclaré qu’elle respectait les lois de l’UE et que sa modération était « conforme aux normes du secteur et en constante amélioration ».

« Il est absurde de prétendre qu’une plateforme ou son propriétaire sont responsables de l’utilisation abusive de cette plateforme », a déclaré Telegram dans son message. « Près d’un milliard d’utilisateurs dans le monde utilisent Telegram comme moyen de communication et comme source d’informations vitales. Nous attendons une résolution rapide de cette situation. Telegram est avec vous tous. »

Les gouvernements occidentaux ont souvent critiqué Telegram pour son manque de modération de contenu, ce qui, selon les experts, ouvre la plateforme de messagerie à une utilisation potentielle dans le blanchiment d’argent, le trafic de drogue et le partage de matériel lié à l’exploitation sexuelle des mineurs.

Comparé à d’autres plateformes de messagerie, Telegram est « moins sécurisé (et) plus laxiste en termes de politique et de détection de contenu illégal », a déclaré David Thiel, chercheur à l’Université de Stanford, qui a enquêté sur l’utilisation des plateformes en ligne pour l’exploitation des enfants, à son Observatoire Internet.

De plus, Telegram « semble fondamentalement insensible aux forces de l’ordre », a déclaré Thiel, ajoutant que le service de messagerie WhatsApp « a soumis plus de 1,3 million de rapports CyberTipline en 2023 (et) Telegram n’en soumet aucun ».

En 2022, L’Allemagne a infligé des amendes L’Office fédéral de la justice a condamné les opérateurs de Telegram à payer 5,125 millions d’euros (5 millions de dollars) pour non-respect de la loi allemande. L’Office fédéral de la justice a déclaré que Telegram FZ-LLC n’avait pas établi de moyen légal de signaler les contenus illégaux ni désigné une entité en Allemagne pour recevoir les communications officielles.

Ces deux exigences sont imposées par les lois allemandes qui réglementent les grandes plateformes en ligne.

L’année dernière, le Brésil temporairement suspendu Telegram a refusé de fournir des données sur les activités néonazies liées à une enquête policière sur les fusillades dans les écoles en novembre.

En réponse à cette arrestation, Telegram a déclaré qu’il respectait les lois de l’UE et que sa modération de contenu était « conforme aux normes du secteur et en constante amélioration ».

—-

Les journalistes d’Associated Press Barbara Surk à Nice, en France, et Daria Litvinova à Tallinn, en Estonie, ont contribué à cet article.