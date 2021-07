Qu’est-ce que Stake.com et combien ont-ils payé pour sponsoriser le Watford FC ?

Le WATFORD FC a signé un contrat de sponsoring « record de club » avec Stake.com avant la nouvelle saison de Premier League.

Mais qui est la société américaine de crypto-monnaie et combien a coûté la transaction ? Ici, nous expliquons la dernière.

La plate-forme de casino de crypto-monnaie Stake.com est le nouveau sponsor de chemise de Watford Crédit : Enjeu

Qu’est-ce que Stake.com ?

Fondée en 2017, Stake.com est une plate-forme de casino de crypto-monnaie de premier plan qui fonctionne sous une licence officielle de Curaçao eGaming.

La plateforme de paris prend en charge 8 crypto-monnaies différentes, dont Bitcoin, Crypto-monnaie et Ethereum.

Il prétend être le premier casino sous licence au monde dont l’équité est prouvée, ce qui signifie que ses jeux ne peuvent pas être manipulés.

Le casino Stake propose plusieurs catégories, notamment les machines à sous, le casino en direct, les jeux télévisés, les machines à sous à jackpot, les fonctionnalités de buy-in, les jeux de table, les jeux virtuels, le blackjack, le baccarat et la roulette.

Il a également ajouté les paris sportifs à sa liste.

Combien Stake.com a-t-il payé pour sponsoriser le Watford FC ?

Watford a confirmé qu’ils avaient signé un « contrat d’enregistrement du club » avec leur nouveau sponsor de maillot en 2021 après que la société aurait payé en crypto-monnaie.

L’équipe de Premier League nouvellement promue n’a pas divulgué la crypto-monnaie avec laquelle l’accord avait été conclu, ni sa valeur en livres sterling.

Cela faisait suite à un accord similaire conclu entre le club et la société de paris cryptée Sportsbet.io. en 2019.

Le partenariat a vu le kit de Watford au cours de la saison 2019/2020 arborer le tristement célèbre logo Bitcoin «B» aux côtés du club acceptant Bitcoin comme paiement pour sa marchandise.

« Nous sommes ravis d’accueillir Stake en tant que sponsor principal de notre maillot avant la saison 2021/22 », a déclaré Scott Duxbury, président-directeur général du Watford FC.

« Ce sera une campagne extrêmement excitante pour le club alors que nous revenons en Premier League et nous ne pourrions être plus heureux de nous joindre à un partenaire qui correspond à nos perspectives ambitieuses et à notre engagement en faveur de l’innovation afin de réussir. »

Pour commémorer le début du partenariat, Stake a confirmé qu’il offrira 10 millions de Dogecoin (DOGE) sur sa plateforme internationale.

Ils sont également sur le point de lancer une plate-forme britannique – Stake.co.uk

La société aurait payé l’accord avec le club de Premier League en crypto-monnaie Crédit : Enjeu

« Ces dernières années ont vu une croissance constante pour Stake et ce partenariat avec Watford marque le prochain chapitre pour notre entreprise », a déclaré le PDG de Stake, Mladen Vuckovic.

«Nous ne pourrions pas être plus ravis de nous associer à un club qui a une histoire si immense mais toujours un véritable esprit d’innovation.

« Nous nous engageons à devenir un élément clé de la famille Watford et avons un certain nombre d’initiatives passionnantes prévues pour les fans au cours des prochains mois. »