“Qu’est-ce que Snicko dit” – Chris Woakes et Andy Murray font un calembour sur l’affirmation de Ronaldo sur le but de Bruno Fernandes

Le capitaine portugais Cristiano Ronaldo, revendiquant le but de Bruno Fernandes lors du match de Coupe du Monde de la FIFA contre l’Uruguay, a attiré une attention massive. Alors que certains ont critiqué Ronaldo pour avoir faussement revendiqué le but, d’autres ont ajouté un peu de sarcasme tout en gardant leur point de vue en avant.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Outre les fans, certains sportifs bien connus se sont également ouverts sur l’incident et ont utilisé un jeu de mots pour exprimer leur point de vue sur l’incident. L’un d’eux était Chris Woakes, joueur de cricket anglais. Il est venu avec un post intéressant, qui disait : « Qu’est-ce que Snicko dit sur ce but de ‘Ronaldo’ ? ligne plate je pense “

Que dit Snicko sur ce but de “Ronaldo” ? 🤔 ligne plate je pense 🤣— Chris Woakes (@chriswoakes) 28 novembre 2022

C’est pour tous les non-fans de cricket que le snickomètre est une technologie numérique utilisée dans le cricket pour analyser graphiquement le son et la vidéo. Avec l’aide de snicko, on peut comprendre si un bruit fin, ou snick, se produit comme lorsqu’une balle passe chauve souris. Woakes a décrit tout l’incident et a déclaré qu’il pensait que c’était “une ligne plate”, ce qui signifie que le ballon n’a pas touché la tête de Ronaldo pour le premier but.

Au départ, il semblait que c’était une tête de sa part qui avait valu au Portugal une avance contre l’Uruguay. Cependant, le contrôle ultérieur des officiels a confirmé que le ballon n’avait pas touché la tête de Ronaldo et qu’il s’agissait d’un but de Bruno Fernandez.

À la 54e minute, Fernandes a donné un centre parfait à son coéquipier Ronaldo, qui s’est élevé haut dans une tentative de diriger le ballon à l’intérieur du filet mais le ballon n’a pas touché sa tête et a même marqué un but.

A LIRE AUSSI : “Voler des buts” – Les fans de football mécontents du fait que Cristiano Ronaldo ait revendiqué le but de Bruno Fernandes

Maintenant, la partie la plus intéressante est que même lorsqu’il a été clair que Fernandez avait obtenu le crédit pour le premier but, les fans pensaient que c’était l’effort de Ronaldo.

Un autre à féliciter Ronaldo pour ce but était Piers Morgan, qui a récemment pris son interview qui a provoqué beaucoup de controverse suivie d’une scission entre le capitaine du Portugal et son club Manchester United.

Cependant, en réaction au tweet de Morgan, Andy Murray, joueur de tennis britannique, a posté : “Je pense que @B_Fernandes8 est le compte Twitter que vous recherchiez.”

Le Portugal a enregistré une impressionnante victoire 2-0 contre l’Uruguay et est devenu la troisième équipe du Qatar après la France et le Brésil à se qualifier pour les huitièmes de finale. Cependant, le prochain défi devant les Portugais sera la Corée du Sud le 2 décembre.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici