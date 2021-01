Suite aux émeutes du Capitole, un service de messagerie respectueux de la vie privée est désormais l’application la plus populaire aux États-Unis. | Illustration photo par Chesnot / Getty Images

L’application de messagerie cryptée est actuellement l’application la plus téléchargée sur les deux magasins d’applications.

Signal, autrefois un service de messagerie de niche pour les personnes soucieuses de la confidentialité, est actuellement l’application la plus téléchargée aux États-Unis, détruisant les applications de médias sociaux et de jeux toujours populaires. Sa popularité retrouvée est due à une convergence de raisons, y compris les politiques changeantes de WhatsApp, la violence au Capitole qui a conduit de nombreuses entreprises technologiques à déplatformer Trump et un tweet viral de l’homme le plus riche du monde.

Jeudi dernier, le fondateur de Tesla, Elon Musk tweeté «Use Signal» et envoyé l’évaluation de la mauvaise entreprise, la petite entreprise de technologie de la santé Signal Advance, au-delà de ses attentes les plus folles. Musk faisait référence à la société de messagerie cryptée indépendante, qui a également énormément bénéficié du tweet.

Utiliser le signal – Elon Musk (@elonmusk) 7 janvier 2021

Signal, pour la première fois, est devenue l’application la plus téléchargée sur l’App Store et Google Play. La croissance soudaine même causé des retards pour obtenir des codes de vérification pour les nouveaux utilisateurs de Signal.

Le tweet est venu un jour après que Musk eut tweeté un mème blâmant Facebook pour son rôle dans la violente prise d’assaut du Capitole, dans lequel les partisans de Trump, amplifiés par les théories du complot sur une élection volée, n’ont pas réussi à empêcher le Congrès de certifier la victoire électorale de Joe Biden. Le mème illustre «l’effet domino» depuis les débuts de Facebook comme «un site Web pour évaluer les femmes sur le campus» jusqu’au Capitole «sous le contrôle d’un homme au chapeau viking».

C’est ce qu’on appelle l’effet domino pic.twitter.com/qpbEW54RvM – Elon Musk (@elonmusk) 7 janvier 2021

Quelques jours plus tôt, le 4 janvier, WhatsApp, propriété de Facebook, avait publié une nouvelle politique de confidentialité, qui, selon beaucoup, signifierait que les utilisateurs seraient tenus de partager des informations personnelles avec le réseau publicitaire de Facebook pour utiliser la plate-forme. Facebook a précisé que les messages WhatsApp resteraient cryptés et que les informations personnelles telles que les contacts ne seraient pas partagées avec Facebook. Pourtant, de nombreux utilisateurs – stimulés en partie par le tweet de Musk – ont afflué vers d’autres applications de messagerie cryptées comme Telegram (maintenant n ° 2 dans l’App Store) et Signal (désormais n ° 1).

Mais aussi influent que soit Musk, il ne tweet pas dans le vide. La popularité croissante de Signal est également intervenue alors que de nombreuses entreprises technologiques, y compris Facebook et Twitter, ont commencé à déployer Trump et ses abonnés et à essayer d’empêcher que leurs technologies soient utilisées au service de nouvelles violences. Parler, l’alternative des médias sociaux de la droite, a également été lancée sur Internet; Google et Apple l’ont bannie de ses magasins d’applications et Amazon Web Services a cessé d’héberger l’application sur ses serveurs.

Signal, généralement salué par les partisans de la protection de la vie privée et les militants de gauche, est en tête des magasins d’applications avec d’autres alternatives de médias sociaux axées sur la confidentialité comme MeWe. On ne sait pas à quel point le passage à ces applications est soutenu par des personnes de la périphérie qui ont besoin de nouveaux endroits pour communiquer. Grâce à la nature cryptée de l’application, il est difficile de le savoir (plus d’informations ci-dessous).

Auparavant, le nombre de nouveaux utilisateurs de Signal a grimpé en flèche à la suite de troubles sociaux ou politiques. Les téléchargements de signaux ont augmenté après l’élection de Donald Trump, qui a annulé un certain nombre de mesures de protection de la vie privée. Les téléchargements ont également augmenté lors des manifestations de Black Lives Matter contre la violence policière au printemps dernier, alors que les militants s’efforçaient de s’organiser tout en restant à l’abri des forces de l’ordre.

«En raison de la nature des applications sociales et de la manière dont la fonctionnalité principale implique la communication avec les autres, leur croissance peut souvent évoluer assez rapidement, en fonction de l’actualité», a déclaré à Recode Amir Ghodrati, directeur des informations sur le marché chez App Annie.

Le fournisseur de données mobiles et d’analyses a déclaré que la demande d’applications de messagerie axées sur la confidentialité avait augmenté au cours des dernières années, alors que la confidentialité sur Internet devenait un problème plus courant et que les gens passaient plus de temps – 67% de temps de plus en moyenne au premier semestre 2020 – dans les applications de messagerie que sur les applications de médias sociaux.

Qu’est-ce qui rend Signal différent?

Signal est une application de communication cryptée de bout en bout, disponible pour mobile et ordinateur de bureau. Cela signifie que les utilisateurs peuvent envoyer des SMS ou passer des appels téléphoniques ou vidéo sans que des tiers – ou la plate-forme elle-même – voient le contenu de ces messages. Les messages interceptés ressembleraient à une chaîne de texte et de symboles déformés.

La police, par exemple, ne serait pas en mesure d’accéder aux messages de Signal, que ces communiqués incluent l’activisme politique ou la vengeance pornographique. Les manifestants ont préféré la plateforme comme moyen de communiquer et de s’organiser sans être espionnés par la police. Une instance de 2016 où un grand jury a émis une assignation à comparaître pour des données Signal a fourni des informations minimales: quand l’utilisateur s’est inscrit au service et quand il l’a utilisé pour la dernière fois. Les applications non chiffrées permettraient aux forces de l’ordre une visibilité sur les messages eux-mêmes.

Fondé en 2014 par Moxie Marlinspike, ingénieur logiciel énigmatique, hacker «chapeau blanc» et penseur anarchiste, Signal est développé par une organisation à but non lucratif, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’il soit acquis par, disons, une grande entreprise technologique. Et contrairement aux grandes entreprises technologiques, le service ne vend pas d’annonces ni de données utilisateur. Il est soutenu par des dons, dont un prêt de 50 millions de dollars de son cofondateur, Brian Acton, qui a également créé WhatsApp. WhatsApp est crypté à l’aide du protocole de Signal et a été acquis par Facebook en 2014. Les critiques craignent que la propriété de WhatsApp par Facebook le rende moins sécurisé que Signal.

Le logiciel de Signal est open source, donc d’autres peuvent le télécharger ou le copier. La mission des fondateurs est que le cryptage de bout en bout devienne monnaie courante, même au point où Signal n’est pas nécessaire.

«Si nous avons poussé les limites aussi loin que nous pouvons aller et que les choses que nous développons deviennent aussi omniprésentes que possible, nous pourrions tous nous concentrer sur d’autres choses», a déclaré Marlinspike au New Yorker dans un profil en octobre.

Bien que Signal ait ses inconvénients, y compris le fait qu’il avertit les utilisateurs chaque fois qu’un nouveau contact obtient le service et que vous ne pouvez communiquer en toute sécurité que si d’autres ont l’application, il est généralement considéré comme une confidentialité suffisante pour les personnes ordinaires. Autrement dit, il est facile à utiliser et généralement sécurisé. Des programmes plus sécurisés nécessitent plus de cerceaux.

Signal est plus axé sur la communication directe que sur la large communication des médias sociaux, bien que récemment augmenté sa limite d’appels de groupe de cinq à huit utilisateurs et ses discussions de groupe atteignent 1 000 utilisateurs. L’entreprise a également déployé nouvelles fonctionnalités comme le papier peint et les autocollants animés. Cet été, il a publié un outil qui brouillerait automatiquement les visages, afin que les gens puissent, par exemple, partager des vidéos de manifestations sans identifier les manifestants.

Il est possible que la dernière vague de Signal ait été soutenue par des manifestants – cette fois ceux de droite. Alors que les entreprises de médias sociaux adoptent une position plus active sur ce qui est autorisé sur leurs plates-formes après les violentes émeutes du Capitole, il est logique que ceux qui recherchent de nouvelles plates-formes se tournent vers celles dans lesquelles leurs communications sont tenues secrètes.