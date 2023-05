Qu’est-ce que Satta Matka et est-ce illégal en Inde ?

SATTA Matka est une activité très populaire en Inde, pratiquée par des millions de personnes dans tout le pays.

Mais qu’est-ce que c’est? Continuez de lire pour en savoir davantage.

Satta Matka est très populaire malgré le fait que le jeu soit illégal en Inde 1 crédit

Qu’est-ce que Satta Matka ?

Satta Matka est un type de loterie joué en Inde depuis le début des années 1950.

Dans le passé, le jeu reposait sur des paris sur les cours d’ouverture et de clôture du coton.

Le coton était transmis au Bombay Cotton Exchange depuis le New York Cotton Exchange. Les transmissions s’effectuaient par le biais de téléscripteurs téléphoniques.

En 1961, le New York Cotton Exchange a arrêté la pratique, forçant la pratique à évoluer vers ce qu’elle est aujourd’hui.

Le Satta Matka est-il illégal en Inde ?

Le jeu est illégal en Inde depuis la domination coloniale britannique.

Le Public Gambling Act de 1867 a été introduit en Inde par les Britanniques.

En conséquence, le jeu comme Satta Matka est illégal, bien que jouer à Matka en ligne soit légal selon cette loi.

Selon LegalKart, le jugement des jeux d’argent en ligne en Inde est le suivant :

Si un jeu qui implique des compétences est joué avec des enjeux, alors il ne constitue pas un jeu

Si les joueurs sont attirés par le jeu uniquement à cause du prix en argent, cela est considéré comme illégal

Dans les plateformes virtuelles, tout jeu d’adresse joué dans le but de gagner de l’argent ne serait pas légal, même s’il le serait dans le monde physique.

Les sites de jeux ne peuvent pas rejoindre les mains gagnantes car cela favoriserait le jeu en ligne

Les lois indiennes sur le jeu changent et évoluent constamment pour rendre le jeu plus sûr et bon pour l’économie.

Qui peut jouer Satta Matka ?

Toute activité de jeu est illégale en Inde, donc techniquement, personne ne peut jouer à Satta Matka.

Il n’y a pas de règles explicites concernant qui peut jouer en raison de la loi.

Comment jouez-vous Matka ?

Dans le passé, les gens devaient visiter des maisons satta pour jouer au jeu.

Pariant sur le coton, les numéros de 1 à 9 étaient écrits sur du papier et placés dans un grand pichet appelé Matka.

Les parieurs devaient deviner deux nombres aléatoires entre 1 et 9.

Une personne tirerait alors le papier du pichet et déclarerait les numéros gagnants.

Des versions de carte de Matka, qui sont appréciées par les utilisateurs de casino en Inde, ont également été développées au fil des ans.

Certaines personnes en Inde visitent encore des bookmakers pour placer des paris, cependant, beaucoup se tournent maintenant vers les casinos en ligne.

Comment s’appelle Matka en anglais ?

Matka signifie pichet en anglais.

Le nom vient de la manière historique dont Satta a été joué pendant l’ère pré-indépendante en Inde.

Il a été proposé que les nombres soient écrits sur des morceaux de papier et tirés d’un Matka, un type de pot.

Bien que la manière dont les numéros sont tirés ait changé au fil des ans, le terme Matka a survécu.