Qu’est-ce que SAI? L’application de messagerie de l’armée indienne devrait entrer en fonction à partir du 1er avril

Secure Application for Internet ou SAI, est une plate-forme de messagerie pour l’armée indienne, développée par l’armée indienne. L’armée indienne commencerait à utiliser SAI à partir du 1er avril, selon les rapports. L’application indégène, qui prend en charge les services d’appels vocaux, textuels et vidéo de bout en bout, est similaire aux applications de messagerie disponibles dans le commerce telles que WhatsApp, Telegram, Signal et Sandes récemment lancé.

Le ministère de la Défense a annoncé SAI en octobre 2020 et a déclaré que l’application Android avait obtenu un score supérieur en termes de fonctionnalités de sécurité avec des serveurs et des codes internes locaux, qui peuvent être modifiés selon les besoins. L’application a été vérifiée par un auditeur mandaté par le CERT-in et le Army Cyber ​​Group, et est actuellement en cours de dépôt de l’infrastructure d’hébergement des droits de propriété intellectuelle sur la carte réseau. L’application est également en cours de développement pour iOS et sera utilisée par l’armée indienne pour faciliter la messagerie sécurisée au sein du service.

SAI a été développé par le Col Sai Shankar et est en train d’obtenir une autorisation de cybersécurité et de sécurité et des tests de données. On dit que SAI est une alternative à WhatsApp, Telegram et Signal.

En juillet, après que le Centre ait interdit 59 applications chinoises, les officiers de l’armée indienne ont reçu pour instruction de supprimer 89 applications de leurs mobiles, y compris des applications telles que Daily Hunt, Tinder, Facebook, TikTok, Zoom et PUBG, qui a ensuite été interdite en septembre 2020. L’année dernière, l’armée indienne a également demandé à ses soldats d’éviter WhatsApp pour un usage officiel. Même le transport de smartphones sur des bases et des dockyars a également été interdit par les forces armées indiennes.