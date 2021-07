Qu’est-ce que Rise of Moor, souverain maure

Une impasse armée sur une autoroute du Massachusetts qui a bloqué la circulation pendant des heures s’est terminée par 11 arrestations, a annoncé la police de l’État.

Des parties de l’I-95 ont été fermées samedi et un ordre d’abri en place a été émis à proximité après le début de l’impasse avec le groupe lourdement armé vers 2 heures du matin.

Le colonel de la police d’État de masse Christopher Mason a déclaré que certains membres du groupe étaient vêtus d’un équipement de style militaire avec des armes d’épaule et des pistolets et se dirigeaient vers le Maine depuis Rhode Island pour une « formation ».

Mason a déclaré que le chef du groupe, identifié comme Rise of the Moors, a affirmé qu’il ne s’agissait pas d’un groupe antigouvernemental. Le Southern Poverty Law Center affirme que le mouvement des citoyens souverains mauresques, un ensemble plus large d’organisations et d’individus indépendants, est « une émanation du mouvement des citoyens souverains anti-gouvernemental », qui soutient que les individus sont indépendants du gouvernement.

En savoir plus sur l’impasse du Massachusetts :11 personnes en garde à vue après une longue impasse armée sur l’I-95

Voici ce que nous savons :

Que s’est-il passé dans l’impasse ?

Mason a déclaré que l’incident avait commencé tôt samedi lorsqu’un soldat a remarqué que deux voitures s’étaient arrêtées sur la I-95 avec les feux de détresse allumés après avoir apparemment manqué de carburant.

Le soldat a remarqué que le groupe d’hommes était lourdement armé et a demandé leurs permis de conduire et leurs permis d’armes à feu, a déclaré Mason. Les hommes n’en avaient pas non plus et après que le soldat a demandé des renforts, certains d’entre eux se sont précipités dans les bois avec leurs armes à feu, a déclaré Mason.

« Vous pouvez imaginer que 11 individus armés debout avec des armes d’épaule en bandoulière sur une autoroute interétatique à 2 heures du matin soulèvent certainement des inquiétudes et ne sont pas conformes aux lois sur les armes à feu que nous avons dans le Massachusetts », a déclaré Mason.

La police s’est entretenue avec le groupe tout au long de la matinée via des équipes de négociation d’otages, a déclaré Mason. Mason a déclaré que les individus se sont rendus après que les équipes tactiques de la police aient utilisé des véhicules blindés pour resserrer le périmètre autour d’eux.

La police et les procureurs s’efforcent de déterminer les charges retenues contre les membres du groupe, et ils devraient comparaître devant le tribunal mardi.

Qui sont Rise of the Maures et les citoyens souverains maures?

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux semblaient montrer le chef du groupe parlant depuis un véhicule sur la I-95 et avec des négociateurs de la police.

« Nous ne sommes pas anti-gouvernementaux. Nous ne sommes pas anti-policiers, nous ne sommes pas des citoyens souverains, nous ne sommes pas des extrémistes de l’identité noire », a déclaré l’homme qui semblait porter un équipement de style militaire. « Comme spécifié à plusieurs reprises à la police que nous respectons les lois sur les voyages pacifiques des États-Unis. »

JJ MacNab, membre du programme sur l’extrémisme de l’Université George Washington, a décrit le plus grand mouvement souverain maure comme un « groupe de bar à salades ».

« Différentes factions et dirigeants bricolent des morceaux de diverses sources et élaborent leurs propres théories juridiques », MacNab a écrit sur Twitter, affirmant qu’ils s’appuient sur les croyances du « temple de la science maure, de l’israélisme noir hébreu, de la nation de l’Islam, des théories sur les ovnis, de fausses tribus amérindiennes et des arguments pseudo-juridiques élaborés par des groupes de ‘patriotes’ suprémacistes blancs dans les années 1970 ».

Sur son site Internet, Rise of the Moors déclare : « Maure ne veut pas dire Noir. Le nom ‘Maure’ est une variante abrégée du mot marocain. Le groupe affirme également que le terme Noir a été utilisé par les Européens pour « nous dépouiller de notre illustre histoire ».

Le groupe nie également être des citoyens souverains sur son site Web, mais affirme que les dossiers « montrent que les Maures sont les souverains organiques ou originaux de cette terre – l’Amérique ».

MacNab a déclaré que certains pensent que les Maures ont été les premiers colons des États-Unis. Certains pensent également que le Maroc et les États-Unis ont signé un traité peu de temps après la Révolution américaine qui exempte les Maures de la loi.

Le temple de la science maure d’Amérique, une secte religieuse, remonte à 1913. La plupart des adhérents du temple de la science maure ne sont pas des citoyens souverains, a déclaré MacNab. Mais certains membres de mouvements souverains ont fusionné les deux systèmes de croyance dans les années 1990, formant le nouveau groupe, selon l’Anti-Defamation League.

Le groupe a absorbé de nombreuses idées de groupes souverains noirs mais est indépendant d’eux, a déclaré l’Anti-Defamation League. En général, la plupart des mouvements citoyens souverains aux États-Unis sont à prédominance blanche, mais l’intérêt des Noirs américains a augmenté depuis 2009, a déclaré la Ligue anti-diffamation.

En raison de leurs revendications d’indépendance vis-à-vis de la loi américaine, certains membres ont des passeports et des permis de conduire alternatifs, a déclaré MacNab. Le Southern Poverty Law Center affirme que certains groupes se maintiennent en vendant ces faux documents. D’autres se livrent à la fraude fiscale et à d’autres fraudes financières, a indiqué le centre.

MacNab a déclaré que la plupart des souverains maures ne sont pas violents, mais que leurs tactiques financières peuvent se propager au milieu des saisies post-pandémiques.

Le Southern Poverty Law Center a déclaré qu’un petit nombre de souverains maures se sont toutefois livrés à des actes de violence, allant de fusillades, de vols à main armée et d’autres affrontements armés.

Contribution : The Associated Press