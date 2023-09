Qu’est-ce que RISC-V et pourquoi Arm considère-t-il le produit concurrent comme un risque ?

Alors qu’Arm devrait commencer à être négocié sur le Nasdaq jeudi, les investisseurs envisagent les avantages – et les inconvénients – potentiels d’un investissement dans l’entreprise.

Arm facture à ces entreprises des frais de licence pour utiliser sa technologie afin de construire leurs propres puces. Elle perçoit également des redevances lorsque ces puces sont produites et intégrées dans des appareils finaux. Les conceptions d’Arm soutiennent les processeurs de 99 % des smartphones dans le monde.

« Si la technologie liée à RISC-V continue d’être développée et que le soutien du marché pour RISC-V augmente, nos clients pourraient choisir d’utiliser cette architecture open source gratuite au lieu de nos produits », a déclaré Arm dans son prospectus d’introduction en bourse.

RISC-V a bénéficié ces dernières années du soutien de certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde, dont beaucoup sont également des clients d’Arm.

Google Samsung, Qualcomm et Nvidia par exemple, font partie d’un consortium formé en 2020 pour développer des technologies basées sur RISC-V.

Arm a averti que si ce développement réussissait, il pourrait y avoir une alternative viable à son architecture.

« Bien que le développement d’architectures et de technologies alternatives soit un processus qui prend beaucoup de temps, si nos concurrents établissent des relations de coopération ou se consolident entre eux ou avec des tiers, comme la coentreprise récemment annoncée axée sur RISC-V, ils peuvent disposer de ressources supplémentaires qui leur permettrait de développer plus rapidement des architectures et d’autres technologies qui concurrencent directement nos produits », a déclaré Arm dans son prospectus d’introduction en bourse.