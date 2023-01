Qu’est-ce que Powerline ? Conseiller technique

Les adaptateurs CPL transforment les câbles électriques de votre bâtiment en un réseau rapide et révolutionneront la vitesse à laquelle vous téléchargez des films, des programmes télévisés et naviguez sur Internet chez vous.

Si vous avez une télévision intelligente ou regardez la télévision en rattrapage et en streaming via Disney +, Apple TV, Sky ou les nombreux autres décodeurs, utilisez Zoom pour les appels vidéo ou jouez à des jeux sur votre console, alors Powerline (également connu sous le nom de HomePlug ) pourrait être la réponse à vos prières de téléchargement plus rapides.

CPL vs Wi-Fi

Le Wi-Fi est présent dans toutes les maisons de nos jours. Les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables l’exigent. Et maintenant, les téléviseurs, les consoles de jeux, les caméras de sécurité et les thermostats intelligents le font aussi…

Mais, comme nous le savons tous, les signaux Wi-Fi perdent de leur force à mesure que vous vous éloignez du routeur sans fil et surtout lorsque vous vous déplacez vers d’autres niveaux de votre maison et dans différentes pièces.

Vous ne remarquerez peut-être pas autant de navigation sur votre smartphone, mais vous le remarquerez lorsque vous essayez de télécharger un film sur votre téléviseur.

Il y a quelque chose de beaucoup plus rapide que le Wi-Fi, et c’est une connexion filaire utilisant un câble Ethernet, tout comme celui qui relie votre routeur à votre PC ou Mac. Vous perdez moins de données à cause des limitations du Wi-Fi, qui perd de sa force à mesure que vous vous éloignez du routeur sans fil, déteste traverser les murs et subit des interférences de toutes sortes d’autres appareils et structures.

Oubliez les extensions Wi-Fi standard qui ne font guère plus que pousser un signal faible un peu plus loin, mais si vous voulez une excellente couverture Wi-Fi dans toute votre maison et pas seulement un nouveau point d’accès dans une pièce éloignée, envisagez quelque chose appelé “Mesh” ; lisez notre tour d’horizon des meilleurs kits de réseau Wi-Fi maillé.

Pour les petites maisons, un simple kit de démarrage Powerline avec fonction WiFi fera le même travail.

Comment fonctionne Powerline ?

N’oubliez pas que certains câbles Ethernet peuvent également transporter de l’énergie, il n’est donc pas si étrange que les câbles d’alimentation puissent également transporter des données.

Le courant passe par les câbles de votre maison à une fréquence spécifique (entre 50 Hz et 60 Hz). Pour réduire les interférences, les données voyageant le long des mêmes câbles d’alimentation doivent fonctionner à une fréquence différente, peut-être aussi basse que 2-3KHz dans le cas des adaptateurs Powerline.

Comment configurer Powerline

Enrouler un câble Ethernet autour de votre maison n’est bien sûr pas pratique. Ce dont vous avez besoin, c’est de Powerline, une technologie incroyablement simple et directe à configurer qui utilise à la place les câbles d’alimentation de votre maison au lieu d’Ethernet. Voir notre tour d’horizon de meilleurs câbles Ethernet, car même Powerline a besoin d’un câble à chaque extrémité.

La technologie Powerline transforme le câblage électrique de votre maison en un réseau.

Vous avez besoin d’au moins deux adaptateurs CPL et la plupart des kits de démarrage sont livrés avec tout ce dont vous avez besoin : des adaptateurs et au moins un câble Ethernet.

Jouer avec des prises électriques n’est pas un jeu d’enfant recommandé, mais Powerline est vraiment simple à configurer pour les adultes, même si vous pensez que vous ne connaissez rien à la technologie. Tout ce que vous devez être en mesure de faire est d’utiliser une prise et de connecter quelques câbles. C’est vraiment plug and play.

Branchez simplement un adaptateur CPL dans une prise de courant à proximité de votre routeur, puis connectez cet adaptateur CPL via Ethernet au routeur. Maintenant, prenez un autre adaptateur Powerline et branchez-le sur une prise de courant dans une autre pièce, par exemple, à côté de votre téléviseur. Vous pouvez ensuite connecter ce deuxième adaptateur à votre téléviseur à l’aide d’un autre câble Ethernet. Bingo, votre téléviseur, appareil intelligent, ordinateur portable ou autre, est maintenant câblé à votre routeur et devrait donc bénéficier de vitesses de téléchargement beaucoup plus rapides que via le Wi-Fi.

Il mettra également en place un réseau informatique de base si vous souhaitez partager des fichiers dans toute la maison.

Points d’accès Wi-Fi CPL

Certains adaptateurs CPL ont une fonctionnalité Wi-Fi supplémentaire. De tels adaptateurs créent un nouveau point d’accès Wi-Fi dans les pièces de la maison. Ils utilisent la même alimentation Internet que celle que vous obtenez de votre routeur sans fil, mais créent un tout nouveau point d’accès afin que vous ne perdiez pas la force du signal à cause de la distance par rapport au routeur. (Vous perdez une partie de la puissance du signal via Powerline, mais lors de nos tests, la puissance du signal Wi-Fi dans toute la maison a été améliorée jusqu’à quatre fois.)

Cela devrait signifier des ordinateurs portables, des smartphones et des tablettes beaucoup plus rapides pour jouer pendant que vous regardez vos émissions iPlayer sur votre téléviseur connecté à CPL.

Le kit Devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh Powerline prend en charge la dernière technologie sans fil, promettant jusqu’à 50 % d’augmentation de vitesse sur le WiFi 5.

Mythes sur la vitesse de la ligne électrique

Mais attention, tous les adaptateurs Powerline sont livrés avec des revendications de vitesse extrêmement gonflées. Ignorez ces vantardises, car les vitesses réelles que nous avons testées sont suffisamment rapides pour la plupart des besoins du réseau domestique.

Chaque fabricant de Powerline/HomePlug affirme que ses adaptateurs peuvent transporter des données à des vitesses allant de 500 Mbps au niveau d’entrée à 1 000 Mbps et 2 400 Mbps pour les plus rapides. Ces vitesses revendiquées sont les vitesses maximales théoriques des puces utilisées dans les adaptateurs.

Comme le but de Powerline est d’accélérer votre réseau domestique, nous avons testé un tas d’adaptateurs Powerline 2 400 Mbps, 1 000 Mbps, 600 Mbps et 500 Mbps. Découvrez les CPL que nous recommandons dans les meilleurs adaptateurs CPL.

Soyons plus honnêtes que les fabricants – et ils y sont tous – vous n’obtiendrez pas 500 Mbps avec un adaptateur CPL 500 Mbps. Certains auront la chance d’obtenir 100 Mbps pour une multitude de raisons, notamment l’âge de vos câbles d’alimentation, la distance entre les adaptateurs, le “bruit électrique”, les fluctuations du secteur, les interférences d’autres appareils tels que les chargeurs de téléphone et les disjoncteurs.

Si cela ressemble à nouveau aux limites du Wi-Fi, soyez assuré que la vitesse que vous obtenez en réalité est beaucoup plus rapide que sur les ondes.

Cette perte de force est connue des types techniques comme atténuation du signal. Oublions donc les revendications de 1 000 Mbps, sauf pour recommander les kits « 1 000 Mbps » par rapport aux kits Powerline « 500 Mbps » nettement plus lents.

Les anciens CPL 200 Mbps atteindront des vitesses comprises entre 20 et 90 Mbps, tandis que les kits 500 Mbps atteindront des vitesses comprises entre 20 et 200 Mbps. Lors de nos tests, le CPL 500 Mbps était en moyenne deux fois plus rapide que les kits CPL 200 Mbps, et le gigabit 1 000 Mbps ou 2 000 Mbps environ un tiers plus rapide encore.

Un autre facteur important est la vitesse de la connexion Ethernet. Pour les vitesses les plus rapides possibles, recherchez un adaptateur Powerline doté de ports utilisant le Gigabit Ethernet standard, qui a une vitesse maximale théorique de 1 000 Mbps.

Il convient également de rappeler que votre configuration CPL ne sera jamais aussi rapide que votre vitesse haut débit lors du téléchargement de fichiers, de films ou de télévision.

Si vous utilisez Internet uniquement pour la navigation Web occasionnelle, la diffusion de musique ou quelques émissions de télévision non HD, 500 Mbps devraient suffire. Pour diffuser des films et des émissions de télévision HD, partager des fichiers dans toute la maison ou si vous utilisez de nombreux appareils Web en même temps, nous vous recommandons les produits Powerline 1 000 Mbps plus rapides.

Test des adaptateurs CPL

Nous essayons de tester tous les derniers adaptateurs CPL et de comparer leurs vitesses pour voir lequel est le plus rapide.

Certaines critiques revendiquent des vitesses Powerline bien supérieures à celles des tests de comparaison Tech Advisor Powerline, et vous devez vous méfier de leur faire confiance.

Nous testons dans des situations réelles, en transférant plusieurs fois un fichier de 1 Go entre ordinateurs pour tester la vitesse moyenne d’un réseau domestique.

Les vitesses varient d’un bâtiment à l’autre, en raison de l’âge du câblage de la maison et de nombreux autres problèmes environnementaux.

Mais de nombreuses critiques Powerline utilisent la propre application de test de vitesse du fabricant pour évaluer les performances, et cela ne vous donnera pas une bonne idée de la vitesse à laquelle un adaptateur Powerline est comparé à un autre.

Seuls les tests Tech Advisor vous offrent des tests CPL dans le monde réel.

La vitesse en Mbps indiquée dans les applications CPL telles que Devolo Cockpit est le « débit de données physique » (taux de données brut). C’est la quantité de “zéros et uns” qui est transmise dans un certain temps.

Si vous transmettez un fichier de 1 Go (également appelé données utilisateur), vous transportez également des frais généraux (données d’adresse, correction d’erreurs, données de modulation, etc.). Ainsi, la quantité de données utilisateur (également appelée débit de données net) est, selon le logiciel utilisateur et le protocole, d’environ 50 % du débit de données physique.

Faites confiance aux tests du monde réel si vous voulez voir quels adaptateurs CPL sont les plus rapides.

Prise de passage CPL

Certains adaptateurs CPL comprennent un prise de courant traversante afin de ne pas perdre cette source d’alimentation pour d’autres appareils. Fondamentalement, la prise d’intercommunication vous permet d’insérer la fiche d’un autre appareil dans l’adaptateur CPL. Il est également affirmé que l’utilisation de la prise d’intercommunication protège en fait la force du signal des autres bruits électriques limitants. Cela rend les adaptateurs un peu plus gros, mais économiser la prise de courant est un réel avantage.

Ce qui est inclus dans un kit de démarrage Powerline

Vous avez besoin d’au moins deux adaptateurs pour créer un réseau CPL. Certains kits sont livrés avec trois (Devolo appelle son pack de trois adaptateurs un “Kit pour toute la maison”), et vous pouvez généralement acheter des adaptateurs simples supplémentaires selon vos besoins. Si vous achetez en ligne, assurez-vous d’acheter deux adaptateurs plutôt qu’un seul.

Contrairement aux fabricants qui vous font acheter un câble USB lorsqu’ils vous vendent une imprimante, la plupart des kits CPL incluent au moins un câble Ethernet.

Nous avons rassemblé les meilleurs kits d’adaptateurs Powerline et les avons rigoureusement testés dans les mêmes conditions pour savoir comment ils se comparent et vous recommander les meilleurs produits.

Recommandations CPL

• Achetez au moins une ligne électrique de 1 000 Mbps si vous le pouvez. Vous devriez marquer deux fois la vitesse que vous obtenez avec 500 Mbps Powerline. Des adaptateurs revendiquant 2 000 Mbps sont désormais disponibles, et ceux-ci sont plus rapides mais plus chers. Comme la vitesse est ce que vous recherchez, cela peut valoir la peine de payer un supplément pour cela.

• Si vous utilisez le Wi-Fi à la maison et que votre routeur est caché à l’endroit où vous accédez habituellement au Wi-Fi, lancez-vous sur un CPL Wi-Fi qui mettra en place un nouveau point d’accès Wi-Fi là où vous en avez le plus besoin. Le nouveau point d’accès Wi-Fi est beaucoup moins restreint qu’une pièce à plusieurs étages.

• Si vos appareils prennent en charge le Wi-Fi 6, choisissez un modèle CPL Wi-Fi, tel que le Devolo Magic 2 Wi-Fi 6qui peut correspondre à son potentiel.

• Tenez compte de l’apparence. Cela peut sembler vain, mais vous ne voulez probablement pas qu’une chose laide géante sorte d’une prise de courant dans votre salon. Si vous pouvez le cacher, tant mieux. S’il est bien en vue, vous préférerez peut-être quelque chose de moins gênant.

• Si vous manquez de prises de courant, envisagez-en une avec un passage qui vous permet de connecter une autre prise via l’adaptateur CPL.

• De combien de ports Ethernet avez-vous besoin dans la seconde pièce ? Ma configuration à domicile en nécessite au moins deux, et de préférence trois. Mon téléviseur intelligent Samsung en a besoin pour iPlayer, Netflix, YouTube et Amazon Prime Video. Ma box Sky Q en a besoin pour la télévision de rattrapage. Et parfois, je souhaite les téléchargements les plus rapides possibles sur mon ordinateur portable. Mon thermostat intelligent aimerait également être au rez-de-chaussée, et il dispose d’une passerelle Ethernet. La plupart des adaptateurs CPL sont livrés avec un seul port Ethernet, ce qui est bien si vous n’en avez besoin que d’un ou si vous êtes heureux d’échanger les câbles pour l’appareil dont vous avez besoin à tout moment. Le TP-Link AV1000 (Modèle TL-PA7027PKIT) dispose de deux ports et d’un relais, tout comme le Devolo Magic 2. Le TP-Link AV1300 TL-PA8033P a trois.

• Optez pour un adaptateur avec Gigabit Ethernet ports. Cela ne fera aucune différence à moins que votre ordinateur et votre routeur ne soient également Gigabit Ethernet, mais s’ils le sont, vous feriez mieux de vous en tenir à la version la plus rapide. Vous pouvez utiliser Gigabit avec des systèmes plus lents, car ils sont rétrocompatibles. Vous ne verrez tout simplement aucun avantage de vitesse. Si vous utilisez Ethernet 10/100 avec un système Gigabit, vous serez rattaché au protocole le plus lent.

* Si vos prises de courant sont situées très près du sol, les adaptateurs qui ont les ports Ethernet en haut sont meilleurs que ceux en bas.

Conseils CPL

• Si vous souhaitez bénéficier des vitesses de téléchargement les plus rapides, débranchez les chargeurs de votre téléphone et de votre tablette, où qu’ils se trouvent dans la maison. Ces choses gâchent vraiment la vitesse car elles causent d’énormes interférences sur les lignes électriques.

• Essayez de ne pas utiliser le micro-onde pendant le téléchargement. Alors préparez votre dîner télé après le téléchargement ou avant le streaming.

• Lisez notre guide plus détaillé sur la façon d’accélérer un réseau domestique.