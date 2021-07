VOUS vous souvenez peut-être d’avoir appris le PEMDAS à l’école primaire ou primaire pour vous rappeler comment résoudre une équation.

L’acronyme suscite souvent un souvenir spécifique d’apprendre à résoudre des équations, alors pourquoi est-il tendance sur Twitter en 2021 ?

PEMDAS est un acronyme qui explique l’ordre des opérations à effectuer lors de la résolution d’une équation Crédit : Getty

Qu’est-ce que PEMDAS ?

PEMDAS est un acronyme qui explique l’ordre des opérations à effectuer lors de la résolution d’une équation.

Chaque lettre représente une opération différente : Parenthèses, Exposants, Multiplication, Division, Addition, Soustraction.

Ainsi, lors de la résolution d’une équation, vous résolvez d’abord la partie entre parenthèses, puis tous les exposants qui apparaissent, puis toute partie de division, et ainsi de suite.

De plus, il est important de se rappeler que la multiplication et la division ont le même rang que l’addition et la soustraction.

Ainsi, une fois que toutes les parties entre parenthèses et avec exposants sont terminées, la multiplication ou la division peut être effectuée ensuite et la réponse sera correcte.

Une façon de se souvenir également de la règle PEMDAS est d’utiliser le dicton « s’il vous plaît excusez ma chère tante sally » qui crée le même acronyme.

Pourquoi PEMDAS est-il tendance sur Twitter ?

PEMDAS a commencé à apparaître sur Twitter le 23 juillet 2021 après qu’un utilisateur a publié une équation et un sondage pour trouver la bonne réponse.

L’utilisateur de Twitter « guediouzou » a tweeté l’équation « 2+2×4 » et a créé un sondage de quatre options à la recherche de la bonne réponse.

Les quatre options étaient : 16, 15, 14 ou 13.

Cinquante-neuf pour cent de ceux qui ont répondu au sondage ont choisi 16 comme réponse correcte.

Un utilisateur « xclaudius » a répondu au sondage en disant « idek ce qui me stresse le plus, le fait que 26% en ont eu 13 ou le fait que la bonne réponse n’est même pas une option ».

De nombreux intervenants en colère ont évoqué l’acronyme et ses règles et exigé que la réponse soit 10, ce qui n’est même pas l’une des options de sondage.