Alors que les médias sociaux grand public resserraient les vis sur les messages qui colportaient de la désinformation et incitaient à la violence à la suite du siège du Capitole américain, des millions de partisans du président Trump se sont dirigés vers Parler.

L’application dite «basée sur la liberté d’expression» est devenue populaire auprès des utilisateurs qui se sont retrouvés bloqués sur Twitter – une situation dans laquelle se trouve Trump lui-même.

Silicone Valley a pratiquement muselé Trump en ligne en supprimant ses mégaphones virtuels sous la forme de ses comptes Twitter, Facebook et Instagram, maintenant Big Tech a également pris position contre Parler.

Voici ce que vous devez savoir sur la plate-forme et pourquoi elle a été suspendue des meilleurs magasins d’applications.

Qu’est-ce que Parler?

L’un de ses fondateurs John Matze, un programmeur conservateur basé au Nevada et libertaire autoproclamé, a déclaré qu’il avait créé Parler en 2018 pour offrir une alternative «axée sur la liberté d’expression» aux plates-formes sociales traditionnelles.

Les utilisateurs peuvent poster « sans craindre d’être déplatformés pour vos vues », selon le réseau social. En dehors de cela, deux règles régissent ce qui est partagé: aucune activité criminelle ou spam n’est autorisé.

Avec ces principes, l’application Parler a parcouru les listes les plus téléchargées des magasins Google et Apple, atteignant la première place au cours des derniers mois de 2020.

Ses utilisateurs ont tiré jusqu’à 8 millions de 4,5 millions au milieu de la tourmente électorale américaine; Alors que Facebook et Twitter se déplaçaient pour contrecarrer la désinformation politique, les conservateurs ont rejeté les plateformes plus traditionnelles. L’activité sur Parler était 20 fois plus importante qu’avant.

Bien que Trump n’ait pas de compte, certains conservateurs bien connus ont rejoint la plate-forme, notamment son avocat Rudy Giuliani, Sean Hannity, un commentateur politique à Fox News et le sénateur du Texas, Ted Cruz.

Parler rappelle Twitter à bien des égards, avec des «échos» utilisés pour repartager les publications, un peu comme un retweet, et des médailles jaunes pour ceux qui sont des «influenceurs vérifiés», où Twitter utilise une coche bleue.

Dans certains cas, lorsque les messages sont bannis de la Twittersphere, ils réapparaissent pour une seconde vie sur la nouvelle plate-forme.

Mais Parler, cependant, a moins de freins et contrepoids sur les contenus dangereux que Twitter, qui s’efforce de signaler et de bloquer la désinformation et les encouragements à la violence après la pression internationale pour le faire.

Les messages avant la prise d’assaut de Capitol Hill par les partisans de Trump ont vu les utilisateurs faire référence aux armes à feu et à la violence, et certains fils ont fait référence aux théories du complot de QAnon.

Quels systèmes d’exploitation l’ont interdit et pourquoi?

Amazon a annoncé dimanche qu’il couperait Parler de son service d’hébergement Web pour non-respect de ses directives, ce qui signifie que la plate-forme pourrait tomber en panne si un nouvel hôte n’est pas trouvé dimanche soir.

La décision du colosse du commerce électronique est intervenue après que Google et Apple aient retiré l’application de leurs étagères en ligne pour ne pas avoir répondu aux menaces de violence.

« Pour que nous puissions distribuer une application via Google Play, nous exigeons que les applications mettent en œuvre une modération robuste pour le contenu flagrant », a déclaré Google dans un communiqué.

« À la lumière de cette menace permanente et urgente pour la sécurité publique, nous suspendons les listes de l’application sur le Play Store jusqu’à ce qu’elle règle ces problèmes ».

En réponse, Matze a déclaré: « Nous ne céderons pas aux entreprises à motivation politique et aux autoritaires qui détestent la liberté d’expression! »

Apple a cité « du contenu menaçant le bien-être d’autrui ou destiné à inciter à la violence ou à d’autres actes illégaux » pour la raison pour laquelle Parler a été suspendu de sa propre boutique d’applications.

Il a donné à la plate-forme 24 heures pour « supprimer tout contenu répréhensible de votre application … ainsi que tout contenu faisant référence à des dommages à des personnes ou à des attaques contre des installations gouvernementales maintenant ou à une date future ».

Parler a également été invité à fournir un plan «pour modérer et filtrer ce contenu» à partir de ses pages.

Matze a attaqué Apple, affirmant qu’il appliquait des normes à sa plate-forme qu’elle ne respectait pas.

« Apparemment, ils croient que Parler est responsable de TOUS les contenus générés par les utilisateurs sur Parler. Par conséquent (sic) selon la même logique, Apple doit être responsable de TOUTES les actions entreprises par leurs téléphones », a-t-il déclaré.

Quel avenir pour Parler, avec les grandes technologies qui lui tournent le dos? Son fondateur dit que le camouflet d’Amazon pourrait signifier qu’il pourrait être « indisponible » pendant jusqu’à une semaine alors qu’il est refait « à partir de zéro ».