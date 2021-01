Avant qu’Apple Inc n’interdise samedi Parler de son App Store, le site de médias sociaux était en tête des classements en tant qu’application gratuite la plus populaire sur son App Store aux États-Unis.

L’intérêt pour l’application à croissance rapide a de nouveau augmenté après que Twitter a interdit vendredi le président Donald Trump.

Après qu’Amazon.com Inc a cessé d’héberger son entreprise, mettant effectivement hors ligne le service de médias sociaux, Parler se bat maintenant pour sa survie.

Qu’est-ce que Parler?

Parler, qui a été fondée en 2018, est un réseau de médias sociaux qui se définit comme un espace «axé sur la liberté d’expression». L’application a largement attiré les conservateurs américains qui ne sont pas d’accord avec les règles relatives au contenu des sites de médias sociaux tels que Facebook Inc et Twitter Inc.

Parler a enregistré environ 10,8 millions d’installations dans le monde depuis l’App Store et Google Play, dont 8,7 millions aux États-Unis, selon les données de Sensor Tower. En janvier, il a déclaré qu’il comptait plus de 12 millions d’utilisateurs enregistrés.

Trump, qui a été suspendu de manière permanente la semaine dernière de Twitter alors que les plateformes de médias sociaux sévissaient sur ses comptes, n’a pas de compte Parler vérifié, mais sa campagne « Team Trump » en a. Des alliés de Trump tels que l’avocat Rudy Guiliani et le fils du président Eric Trump ont également rejoint la plateforme, tout comme les médias conservateurs tels que Epoch Times et Breitbart News et d’éminents républicains, dont le sénateur Ted Cruz.

En novembre, la militante conservatrice Rebekah Mercer a confirmé qu’elle et sa famille, y compris son père et investisseur de fonds spéculatifs Robert Mercer, avaient financé l’entreprise. Le commentateur conservateur Dan Bongino a également déclaré en juin qu’il prenait une participation dans la société, basée près de Las Vegas dans le Nevada.

Pourquoi Parler a-t-il été mis hors ligne?

Le site a effectivement «disparu» après qu’Amazon.com Inc a suspendu son service d’hébergement Web et le restera à moins qu’il ne trouve un remplaçant.

Les suspensions de l’App Store d’Apple Inc et de Google d’Alphabet Inc avaient déjà empêché les nouveaux utilisateurs potentiels de télécharger l’application.

Les plateformes ont déclaré que Parler ne faisait pas assez pour empêcher la diffusion de messages incitant à la violence, à la suite des troubles au Capitole américain par les partisans de Trump mercredi dernier après des semaines de rhétorique violente sur des sites en ligne.

Parler poursuit actuellement Amazon, accusant l’entreprise d’une décision illégale et politiquement motivée de la fermer.

Amazon a déclaré que le procès n’avait aucun mérite. Dans une correspondance électronique incluse dans le procès de Parler, Amazon a cité 98 exemples de publications de Parler qui «encouragent et incitent clairement à la violence».

Le directeur général de Parler, John Matze, a déclaré que la société «ne tolère ni n’accepte la violence» sur sa plateforme.

Les politiques de Parler interdisent certains types de contenu, y compris les «mots de combat» ou les «menaces de préjudice» qui incluent les menaces de violence contre un individu ou un groupe, l’obscénité et la pornographie. Les directives conseillent aux utilisateurs de «ne pas partager délibérément des rumeurs sur d’autres utilisateurs / personnes dont vous savez qu’elles sont fausses», mais ne mentionnent pas d’autres politiques contre la désinformation.

Les chercheurs en désinformation ont déclaré que les groupes d’extrême droite apparus lors de l’émeute maintenaient une présence en ligne vigoureuse sur des plateformes alternatives, notamment Parler, où ils diffusaient une rhétorique violente et s’organisaient avant les troubles.