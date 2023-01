Qu’est-ce que Odd Couples de Jon et Lucy et qui y participe ?

La NOUVELLE émission humoristique Odd Couples de Jon et Lucy est arrivée sur nos écrans.

Le programme testera les couples de célébrités et mettra leurs relations à l’épreuve.

Qu’est-ce que Odd Couples de Jon et Lucy ?

Odd Couples de Jon et Lucy est une émission-débat sur Channel 4 qui teste les relations entre célébrités.

Chaque épisode présente deux couples de célébrités sans méfiance qui s’affrontent pour décider qui a la meilleure relation.

Pendant ce temps, les secrets des relations sont révélés pendant que Jon, Lucy et un thérapeute conjugal professionnel jugent.

Chaque épisode présente deux paires de tourtereaux du showbiz qui osent se soumettre à l’enquête de Jon et Lucy sur leur vie privée.

Les couples de célébrités doivent également relever une variété de défis conçus pour tester des compétences relationnelles clés.

Jon et Lucy les emmènent également dans une retraite spéciale pour couples pour compléter une variété de jeux conçus pour tester des compétences relationnelles clés telles que la communication et la confiance.

Décrivant le spectacle, Jon a déclaré: «C’est un panel pour les couples. En plus des jeux en studio, nous avons eu une journée avec chaque couple lors d’une retraite où nous les avons soumis à diverses tâches pour tester leur relation, dans l’espoir que leurs relations soient encore plus faibles que les nôtres, donc nous repartons en nous sentant mieux nous-mêmes.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le couple voulait présenter le programme, Lucy a déclaré: «Nous aimons travailler ensemble et apprécions Meet The Richardsons et nous voulions vraiment faire quelque chose auquel les gens pourraient s’identifier.

“Même si nous avons des couples de célébrités dans la série, ce sont des thèmes universels et vous n’avez même pas vraiment besoin d’être en couple pour vous y identifier.”

Quels couples de célébrités participent?

On peut s’attendre à ce qu’une variété de couples de célébrités soient vus dans l’émission, tels que :

Amanda Abbington et Jonathan Goodwin

Bobby Mair et Harriet Kemsley

Duncan James et Rodrigo

Rachel Riley et Pacha Kovalev

Michael et Hilary Whitehall

Vicky Pattison et Ercan

Kimberly Wyatt et Max Rodgers

Sara Pascoe et Steen Raskopoulos

Richard Herring et Catie Wilkins

Quand la série commence-t-elle sur Channel 4 ?

Odd Couples de Jon et Lucy commence le vendredi 13 janvier 2023.

La série sera diffusée sur Channel 4 à 21h