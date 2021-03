Lorsque Nvidia a révélé la dernière série de GPU RTX 30, il a également annoncé une gamme de nouveaux logiciels conçus pour améliorer l’expérience de jeu sur PC. La liste des logiciels comprend Nvidia Broadcast, qui utilise l’IA pour supprimer le bruit de fond, flouter les arrière-plans de la caméra et même vous suivre lorsque vous vous déplacez, mais l’introduction de Nvidia Reflex devrait être plus intéressante pour les joueurs compétitifs.

Nvidia Reflex cherche à réduire le décalage entre vos périphériques et votre écran pour prendre l’avantage sur des tireurs compétitifs tels que Call of Duty et Rainbow Six: Siege, Nvidia revendiquant jusqu’à 50% de réduction du décalage d’entrée. Voici tout ce que vous devez savoir sur Nvidia Reflex, y compris ce que la technologie offre, quels jeux offrent une prise en charge et de quel matériel vous aurez besoin pour en tirer le meilleur parti.

Qu’est-ce que la latence?

Avant de nous plonger dans ce que propose Nvidia Reflex, il est essentiel que vous compreniez d’abord ce qu’est la latence et quelles formes elle prend.

En termes simples, la latence se présente sous deux formes: la latence du réseau et la latence du système. La latence du réseau, souvent appelée ping, représente le délai nécessaire à un jeu en ligne pour répondre à vos actions lorsque les données circulent entre votre PC et les serveurs du jeu.

La latence du système, comme son nom l’indique, fait référence au délai entre les différents composants de votre propre PC. Il se décompose en trois domaines clés: la latence entre votre clavier et votre souris et votre PC, le temps nécessaire au PC pour rendre le jeu, et le délai entre le rendu et la rapidité d’affichage à l’écran.

La plupart du temps, ces effets sont minimes, mais cela peut faire toute la différence dans les tireurs de niveau eSport où les réactions à la fraction de seconde sont cruciales, et c’est ce que Nvidia Reflex cherche à améliorer.

Qu’est-ce que Nvidia Reflex?

Nvidia Reflex est une technologie qui vise à réduire la latence du système décrite ci-dessus, dans le but d’améliorer vos temps de réponse globaux dans les jeux compétitifs où chaque milliseconde compte sans avoir besoin de nouveau matériel – bien que les périphériques de jeu haut de gamme puissent également vous aider.

Les améliorations varieront d’un jeu à l’autre, Nvidia affirmant qu’Overwatch a vu l’augmentation la plus significative de tous les titres pris en charge à l’heure actuelle, offrant jusqu’à 50% de réduction de la latence globale avec Reflex activé.







En plus des logiciels, Nvidia travaille avec des partenaires sur un nouveau matériel intégré aux écrans haut de gamme G-Sync à 360 Hz qui analysent activement l’entrée de votre souris en la branchant directement sur le moniteur, plutôt que sur votre PC de jeu. Il utilisera ensuite Reflex Latency Analyzer pour mesurer les latences de la souris, du système et du PC et afficher et l’optimiser pour la meilleure expérience globale.

Les écrans compatibles afficheront même des données en temps réel sur votre latence, ce qui, bien que de niche, devrait être un ajout utile pour les joueurs de niveau professionnel.

Quels GPU offrent la prise en charge de Nvidia Reflex?

Alors que Nvidia a annoncé la technologie de réduction de la latence aux côtés de la série RTX 30 en septembre 2020, la technologie n’est pas exclusive aux dernières cartes Nvidia – bien qu’elle fonctionnera mieux sur la série 30.

En fait, Nvidia a confirmé que la technologie est disponible sur n’importe quel GPU GeForce GTX 900 Series ou version ultérieure, ce qui signifie que même les joueurs à petit budget et de milieu de gamme peuvent profiter de la nouvelle technologie et potentiellement avoir un avantage sur la concurrence des tireurs en ligne. Pour plus de précision, voici une liste complète des GPU pris en charge:

Nvidia GeForce GTX 950 Nvidia GeForce GTX 1660 Nvidia GeForce GTX 960 Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Nvidia GeForce GTX 970 Nvidia GeForce RTX 2060 Nvidia GeForce GTX 980 Nvidia GeForce RTX 2060 Super Nvidia GeForce GTX 980 Ti Nvidia GeForce RTX 2070 Nvidia GeForce GTX Titan X Nvidia GeForce RTX 2070 Super Nvidia GeForce GTX 1050 Nvidia GeForce RTX 2080 Nvidia GeForce GTX 1050 Ti Nvidia GeForce RTX 2080 Super Nvidia GeForce GTX 1060 Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Nvidia GeForce GTX 1070 Nvidia GeForce Titan RTX Nvidia GeForce GTX 1070 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Nvidia GeForce GTX 1080 Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Nvidia GeForce RTX 3070 Nvidia GeForce GTX 1650 Nvidia GeForce RTX 3080 Nvidia GeForce GTX 1650 Super Nvidia GeForce RTX 3090







Quels jeux prennent en charge Nvidia Reflex?

Nvidia Reflex est une technologie adaptée aux jeux en ligne compétitifs, mais le problème est que les développeurs doivent spécifiquement ajouter un support. Mais, cela dit, il existe une liste croissante de jeux en ligne prenant en charge Nvidia Reflex, y compris, plus récemment, Outwatch.

Voici une liste complète des jeux qui prennent actuellement en charge Nvidia Reflex:

Apex Legends

Call of Duty: Guerre froide Black Ops

CRSED: FOAD

Destin 2

Enrôlé

Fortnite

Kovaak 2.0

Mordhau

Overwatch

Rainbow Six Siege

Valorant

Warface

Qu’en est-il des jeux non pris en charge?

Alors que Nvidia Reflex offre le meilleur moyen de réduire votre latence dans le jeu, il existe une fonctionnalité moins connue qui devrait apporter une petite amélioration aux jeux qui n’offrent actuellement pas de support pour la technologie – le mode à faible latence de Nvidia.

Pour localiser la fonctionnalité, ouvrez le panneau de configuration Nvidia et sélectionnez Gérer les paramètres 3D dans le menu de gauche. Localisez le paramètre Mode de faible latence et sélectionnez Ultra dans la liste déroulante pour activer la fonction.

Ce ne sera pas aussi révolutionnaire que Reflex, mais cela pourrait vous aider à vous donner un avantage dans les titres actuellement non pris en charge, tout en vous assurant que votre écran fonctionne à son taux de rafraîchissement maximal et que les taux d’interrogation de vos périphériques de jeu sont aussi élevés que possible.

Si vous pensez que votre configuration est ce qui vous ralentit et que vous envisagez d’investir dans une mise à niveau, nous décomposons notre choix des meilleurs claviers de jeu et des meilleures souris de jeu séparément.

Contenu connexe