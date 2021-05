Qu’est-ce que non binaire? Demi Lovato, Sam Smith, d’autres célébrités s’identifient

Vous avez probablement commencé à entendre le terme «non binaire» plus fréquemment. Mercredi, Demi Lovato a annoncé qu’ils n’étaient pas binaires et a changé leurs pronoms en eux / eux.

« Non binaire » fait référence à quelqu’un qui ne s’identifie pas seul en tant qu’homme ou femme, c’est-à-dire le sexe binaire traditionnel, selon la Human Rights Campaign. Ils pouvaient s’identifier à la fois comme un homme et une femme, entre les deux sexes ou ne faisant partie d’aucune catégorie de genre. GLAAD propose une définition similaire.

Quelqu’un qui n’est pas binaire peut aussi être transgenre – Elliot Page, par exemple, s’identifie comme les deux – mais ce n’est pas toujours le cas. GLAAD recommande d’appeler une personne non binaire uniquement si elle revendique cette identité elle-même.

Il est devenu de plus en plus courant pour certaines personnes qui s’identifient comme non binaires d’utiliser un pronom singulier «ils / eux».

Non binaire existe également comme terme fourre-tout pour diverses identités de genre.

« Non binaire peut également être utilisé comme un terme générique englobant des identités telles que l’agender, le bigender, le genderqueer ou le gender-fluid », selon la Human Rights Campaign.

L’identité de genre et l’orientation sexuelle sont deux choses différentes – ce qui signifie qu’une personne s’identifiant comme non binaire n’a aucune incidence sur qui elle est attirée.

La prolifération du terme intervient alors qu’un nombre record d’adultes américains – 5,6% – s’identifient comme LGBTQ, une augmentation propulsée par une jeune génération affirmant sa présence dans le monde, selon un sondage publié en février.

D’autres célébrités qui s’identifient comme non binaires incluent Sara Ramirez et Sam Smith.

Ramirez, une ancienne star de « Grey’s Anatomy », a déclaré qu’ils n’étaient pas binaires en 2020 dans un post Instagram.

Le chanteur primé aux Grammy Awards, Sam Smith, s’est révélé non binaire et genderqueer en 2019, partageant quelques mois plus tard, ils utilisent des pronoms «ils / eux» après ce que la pop star a appelé une «vie de guerre avec mon sexe».

La vidéo de sortie de Lovato était tout aussi stimulante. «Je pense que cela représente le mieux la fluidité que je ressens dans mon expression de genre et me permet de me sentir le plus authentique et le plus fidèle à la personne que je sais être et que je découvre encore», ont-ils déclaré.

