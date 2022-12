Qu’est-ce que Noël et quand et comment est-il célébré dans le monde ? | Nouvelles du Royaume-Uni

La saison des fêtes est arrivée, avec la sonnerie des cloches des traîneaux et le scintillement opportun de la neige dans nos rues.

Au milieu de toutes les tartes hachées, des chants de Noël et des achats de cadeaux, il peut être difficile de faire une pause et de se rappeler pourquoi la date est dans notre calendrier. Sky News examine les origines de la fête traditionnelle et comment elle est célébrée à travers le monde.

C’est quoi Noël ?

Noël a lieu chaque année le 25 décembre et est une fête chrétienne qui commémore la naissance de Jésus-Christ.

Alors que beaucoup célèbrent la fête pour honorer la naissance de Jésus, elle est également devenue une fête culturelle mondiale et est souvent célébrée par des non-chrétiens.

Le terme anglais “Christmas” – une fusion du Christ et de la messe – est d’origine relativement récente, datant de l’époque où il était célébré avec une messe dans l’Église catholique. Le terme plus ancien “Yule” date de l’époque où la période était une célébration du solstice d’hiver, selon Britannica.

Dans d’autres pays, le jour de célébration peut être appelé « Navidad » en espagnol, « Natale » en italien et « Noal » en français, dérivant du terme « nativité ».

Est-ce que tout le monde fête Noël le 25 décembre ?

Alors que les protestants et les catholiques célèbrent le 25, de nombreux pays et secteurs religieux peuvent choisir d’embrasser la période des fêtes un jour différent, conformément au calendrier julien.

Les chrétiens orthodoxes et coptes fêteront Noël le 7 janvier.

Voici comment Noël est célébré dans le monde :

Pologne – La fraction du pain

Image:

Noël en Pologne. Photo : Reuters



La veille de Noël, les familles se réunissent pour partager Oplatiki. Cette tradition a commencé avec une simple gaufrette blanche, cuite à partir de farine et d’eau et est conçue avec une exposition d’images de Noël.

Traditionnellement, chaque personne autour de la table casse un morceau en se souhaitant un joyeux Noël.

Islande – Don de livres

Image:

La tradition de la distribution de livres en Islande. Photo : Reuters



Également connu sous le nom de “Jolabokaflod”, qui se traduit par “le livre de Noël”, est une tradition islandaise consistant à offrir de nouveaux livres la veille de Noël et à les lire avec la famille et les amis.

Après avoir reçu un livre dans lequel plonger, assurez-vous de vous installer confortablement dans votre lit ou près de la cheminée, avec un chocolat chaud pour la nuit.

Mexique – Nuit des Radis

Image:

Mexique, Noche de los Rabanos. Photo : AP



Un événement annuel qui se tient le 23 décembre et est connu sous le nom de Noche de los Rabanos dans la ville d’Oaxaca.

Les radis ont toujours fait partie intégrante de la cuisine de Noël d’Oaxaca, en tant qu’ingrédient essentiel et garniture décorative.

Le concours annuel de sculpture de radis remonte à 1897 et est devenu une partie du marché de Noël de cette année-là. La tradition se perpétue à ce jour.

Japon – Kentucky Fried Chicken

Image:

Statue du colonel Sanders déguisé en Père Noël dans un restaurant Kentucky Fried Chicken (KFC) à Tokyo. Photo : Reuters



Au Japon, les familles se réunissent autour de la table du dîner pour manger un seau de poulet frit pour commémorer la saison des fêtes.

Certains disent que le premier directeur entreprenant de KFC au Japon, du nom de Takeshi Okawara, a dit un pieux mensonge en 1970 et a commercialisé du poulet frit comme aliment de Noël américain traditionnel pour encourager les ventes à l’époque.

L’entreprise d’Okawara a donné le ton pour Noël au Japon.

Autriche – Krampus

Image:

Course traditionnelle de Krampus dans le village de Biberwier. Photo : Reuters





Chaque année, les enfants autrichiens se préparent à ce que Saint-Nicolas leur rende visite et, selon la tradition, si les enfants se sont bien comportés, il les récompensera. Si les enfants ont été mauvais, ils devront affronter Krampus.

Le mi-homme, mi-chèvre est connu pour chasser les enfants coquins et les traîner en enfer, selon d’anciens contes folkloriques autrichiens.

Royaume-Uni – Pudding de Noël

Image:

Pudding de Noël flambé. Photo : AP



Introduits pour la première fois au Royaume-Uni au 14ème siècle, de nombreux Britanniques conservent la tradition de placer une pièce d’argent dans le pudding qui porte bonheur.

Le pudding est traditionnellement préparé avec des raisins secs, des raisins de Corinthe, des pruneaux, des vins et des épices et est un favori de tous les temps au Royaume-Uni.