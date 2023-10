Qu’est-ce que NewsClick ? Un regard sur la répression des médias en Inde | Actualités sur la liberté de la presse

En Inde, la police a mené des descentes contre des dizaines de journalistes, suscitant l’indignation des journalistes et des groupes de défense des droits face à la répression croissante contre les médias sous le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi.

Une manifestation prévue mercredi dans la capitale, New Delhi, a été empêchée par la police.

Prabir Purkayastha, rédacteur en chef du site Web NewsClick, a été arrêté mardi en vertu d’une loi antiterroriste pour des allégations de réception d’argent étranger. Les domiciles de 44 autres journalistes connectés à NewsClick ont ​​été perquisitionnés.

Une réunion de protestation spontanée s’est tenue au Press Club of India contre les multiples perquisitions perpétrées contre un certain nombre de journalistes. La réunion a décidé de poursuivre les protestations de plusieurs organismes de journalistes pour défendre la liberté des médias. pic.twitter.com/StkNpENpG0 – Club de la presse indienne (@PCITweets) 3 octobre 2023

Voici ce que nous savons de la répression médiatique en Inde :

Pourquoi les journalistes indiens font-ils l’objet d’enquêtes ?

Dans un communiqué, la police a déclaré que 37 suspects de sexe masculin avaient été interrogés au bureau de NewsClick tandis que neuf suspectes de sexe féminin avaient été interrogées à leur domicile. Leurs appareils numériques et documents ont été saisis, sans donner plus de détails sur le motif de la perquisition.

La police a déclaré que les perquisitions avaient été menées en vertu de la loi sur la prévention des activités illégales (UAPA), une loi antiterroriste stricte qui rend pratiquement impossible l’obtention d’une caution.

#ActualitésClickRaids | Le journaliste principal Paranjoy Guha Thakurta a été interrogé pendant près de 10 heures. Il dit qu’on lui a demandé s’il couvrait les émeutes de Delhi et les manifestations des agriculteurs. pic.twitter.com/HHBNeZa5Eq – blanchisserie (@newslaundry) 3 octobre 2023

Qu’est-ce que NewsClick ?

NewsClick est un site d’information en anglais et est un média indépendant et critique axé sur les « mouvements progressistes ». Il a été fondé en 2009 par Purkayastha, qui avait également été arrêté lors de l’état d’urgence imposé par le Premier ministre de l’époque, Indira Gandhi, en 1975.

En 2021, l’agence nationale indienne chargée de l’application des lois, la Direction de l’application des lois, a lancé des perquisitions au bureau de NewsClick et à la résidence de Purkayastha suite à des allégations de blanchiment d’argent lié à des financements étrangers. À cette époque, le média faisait de nombreux reportages sur le mouvement paysan, selon les médias locaux.

Quel rôle le New York Times a-t-il joué dans cette répression ?

En août, le New York Times a publié un rapport d’enquête qui affirmait que NewsClick avait reçu des fonds de l’homme d’affaires millionnaire américain Neville Roy Singham, qui « a saupoudré sa couverture de points de discussion du gouvernement chinois ».

Le rapport accusait Singham de travailler en étroite collaboration avec Pékin et de financer sa propagande à l’échelle internationale. Cela était particulièrement controversé en raison du conflit frontalier de longue date entre New Delhi et Pékin.

Le 17 août, quelques jours après la publication du rapport d’enquête, les autorités indiennes ont déposé une plainte contre NewsClick et ses journalistes.

Singham et NewsClick ont ​​rejeté les accusations. Purkayastha a déclaré à l’époque que les allégations n’étaient pas nouvelles et que le site Web y répondrait devant le tribunal.

Le rôle du Times dans la répression a suscité des critiques et des protestations. Outre la manifestation qui aura lieu au Press Club of India, une manifestation a eu lieu mardi dans le bâtiment du New York Times.

En août, le New York Times a publié un article à succès maccarthyste alléguant @newsclickin faisait partie d’un réseau de propagande chinois. L’article du New York Times a déclenché un scandale politique et médiatique en Inde, et aujourd’hui 50 de ses écrivains ont été arrêtés par la police. Solidarité avec NewsClick contre les diffamations maccarthystes du New York Times ! pic.twitter.com/K53qjOpJQA – Radio Free Amanda 余美娜 (@catcontentonly) 4 octobre 2023

Des militants et des groupes de défense des droits ont tiré la sonnette d’alarme sur la liberté de la presse depuis que Modi, du parti Bharatiya Janata (BJP), a pris ses fonctions en 2014.

L’Inde est tombée au 161e rang du Classement mondial de la liberté de la presse, contre 150e l’année dernière, son plus bas niveau jamais enregistré. Le gouvernement de Modi a rejeté les conclusions du groupe, remettant en question sa méthodologie et affirmant que l’Inde dispose d’une presse libre.

Des incidents récents expliquent peut-être la chute de l’Inde dans l’indice.

En septembre, la police du Cachemire sous administration indienne a menacé d’engager des poursuites judiciaires contre la BBC pour avoir publié un article article sur la répression indienne contre la presse cachemirienne.

En août, les autorités indiennes ont bloqué le site Internet du média indépendant du Cachemire, Kashmir Walla.

En juin, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a déclaré que des journalistes critiques à l’égard du gouvernement indien et du parti au pouvoir, le BJP, avaient été emprisonnés, harcelés et surveillés.

L’alliance INDIA, une coalition de 28 partis politiques d’opposition, a déclaré qu’au cours des neuf dernières années, le gouvernement a délibérément persécuté et réprimé les médias en faisant appel à des agences d’enquête. Les actions « coercitives » du gouvernement de Modi sont « dirigées uniquement contre les médias et les journalistes qui disent la vérité au pouvoir », a déclaré la coalition.

Un porte-parole du BJP a déclaré que les perquisitions étaient justifiées dans la mesure où le financement étranger des groupes de médias doit être évalué par les agences d’enquête.