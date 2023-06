Qu’est-ce que NanoLED ? La prochaine technologie du grand écran expliquée

Avant, il y avait le CRT. Puis vinrent le plasma et le LCD. Plus récemment, nous avons eu OLED. Chacune de ces avancées technologiques a amélioré la qualité de l’image à certains égards et en a conservé d’autres. Chacun avait également ses propres faiblesses, mais la progression globale était pour le mieux.

Il y a quelques années, les points quantiques sont entrés en scène, augmentant les technologies disponibles. Ces particules microscopiques ont amélioré les performances des LED, des LCD et des OLED, les rendant plus lumineuses et plus colorées. Ces points lumineux n’ont cependant pas créé l’image. L’image a été créée par les pixels LCD ou OLED, qui ont été améliorés directement ou indirectement par des points quantiques.

Alors que les points quantiques constituaient un grand pas en avant en termes de performances, ils étaient toujours limités par les technologies plus anciennes qui les entouraient. Les principaux inconvénients inhérents aux écrans LCD et OLED étaient toujours là. L’étape suivante, le « Saint Graal » des points quantiques, était les points quantiques à vue directe, alias nanoLED. Il s’agirait d’écrans n’utilisant que des points quantiques – pas d’écran LCD ou d’OLED, et offrant théoriquement une qualité d’image encore meilleure avec peu ou pas d’inconvénients des technologies précédentes. Il semble que la future technologie fasse presque partie de notre présent. Voici pourquoi nanoLED est potentiellement si cool.

La gamme potentielle d’utilisations des technologies OLED par rapport aux technologies augmentées QD, par rapport à EL-QD. Wiley/ID Magazine Volume 39, Numéro 3, Page 27

Quantique quoi ?

Cela aidera à expliquer d’abord les points quantiques. Nous avons écrit à leur sujet beaucoup dans le passé, mais la version courte est que ce sont de minuscules particules qui brillent lorsque vous les frappez avec de l’énergie. Cette énergie, ces dernières années, a été légère. En règle générale, la lumière bleue est créée par une LED ou une OLED, et cette lumière bleue excite les points quantiques rouges et verts. Ensemble, ils créent toute la lumière dont vous avez besoin pour créer une image.

Deux méthodes d’ajout de points quantiques aux écrans LCD LED. Nanosys

On les appelle points quantiques photoluminescents. « Photo » comme dans la lumière, et « luminescent » comme dans « brillant ». L’utilisation la plus courante des points quantiques a été en tant que couche dans le sandwich qui constitue un téléviseur moderne. Cette « couche de conversion de couleur » peut être combinée avec d’autres couches, mais pour nos besoins, vous pouvez simplement la considérer comme une fine couche de plastique d’aspect jaunâtre qui aide un téléviseur ou un autre écran à créer beaucoup de couleurs.

Parce que les points quantiques ont une efficacité presque parfaite, ils sont capables d’améliorer la luminosité ou de réduire la consommation d’énergie d’un téléviseur sans pratiquement aucun autre changement. Comparez cela à la manière la plus courante de créer des couleurs sur les anciens écrans LCD : les filtres de couleur. Fondamentalement, un filtre de couleur bloquerait toutes les « couleurs » de lumière sauf le rouge, le vert ou le bleu. Toutes les autres couleurs étaient toujours créées par le rétroéclairage blanc, ce qui signifiait que beaucoup de lumière était gaspillée et bloquée par le filtre de couleur. Ou pour le dire autrement, pour chaque pixel rouge, le téléviseur créait toujours du vert, du bleu et tout le reste. Vous voyiez juste rouge; le reste était de l’énergie gaspillée.

Comment les points quantiques sont ajoutés aux écrans QD-OLED et microLED. Dans le cas du premier, l’ensemble du panneau est essentiellement constitué de pixels OLED bleus, certains sont convertis à l’aide de QD pour être rouges ou verts. Dans ce dernier cas, les QD sont intégrés aux microLED elles-mêmes. Nanosys

En passant aux points quantiques au lieu des filtres de couleur traditionnels, presque toute l’énergie utilisée par le téléviseur pour créer de la lumière est envoyée à vos globes oculaires (essentiellement). Généralement, une LED bleue ou une OLED ne crée que de la lumière bleue. C’est le bleu que vous voyez avec les pixels bleus. Les points quantiques convertissent ce bleu presque parfaitement en rouge et en vert également. Fondamentalement, rien n’est gaspillé, donc le téléviseur peut être plus efficace. Cela signifie un téléviseur plus lumineux, qui utilise moins d’énergie, et souvent les deux. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les téléviseurs sont capables de rendements lumineux et de couleurs si impressionnants de nos jours.

Quantique maintenant

Affichage direct, affichages à points quantiques électroluminescents « nanoLED ». Les pixels ne sont que des points quantiques, pas d’OLED ou de matériaux à cristaux liquides. Notez le nombre beaucoup moins élevé de couches, ce qui devrait théoriquement signifier des coûts de production inférieurs et d’autres avantages. Nanosys

Jusqu’à présent, les points quantiques étaient le Robin des OLED et le Batman des LCD. Ils ont aidé, mais ils n’étaient pas la vedette du spectacle. Ce qui est différent avec nanoLED, c’est la façon dont les points quantiques créent de la lumière. Au lieu d’être photoluminescents, ces points quantiques à vue directe sont électroluminescents. Electro, comme dans l’électricité. Zap un pixel qui n’est que des points quantiques avec une fraction de volt, et il brille. Rapprochez suffisamment de ces pixels, programmez un moyen d’accéder à chacun d’eux, et vous avez un affichage en cours.

Nanosys, l’un des principaux fabricants de boîtes quantiques, travaille depuis des années sur cette technologie. Il y a quelques mois, j’ai pu voir un prototype en personne, et peu de temps après, un aperçu des coulisses de leur usine où ils fabriquent des points quantiques. (Cela ressemble à une microbrasserie.) Nanosys appelle les points quantiques électroluminescents « nanoLED », bien qu’ils soient également appelés EL-QD et QD-LED.

Fait intéressant et surprenant, selon Nanosys, il n’y a pas une énorme différence dans la composition globale des points quantiques photo et électroluminescents. Ils ne sont pas exactement interchangeables, mais plus similaires que non. La difficulté n’est en grande partie pas les points quantiques eux-mêmes, c’est tout ce qui les entoure. Fournir juste la bonne quantité d’électricité au bon moment pour permettre à un tas de points quantiques de ressembler à votre émission de télévision préférée est le défi. Actuellement, plusieurs entreprises expérimentent différentes méthodes de fabrication, notamment l’impression à jet d’encre et la photolithographie. Ces deux méthodes ont des avantages et des inconvénients potentiels, mais commodément, elles sont similaires à la façon dont les écrans modernes sont actuellement fabriqués. Il s’agit moins d’inventer une nouvelle roue que de trouver comment adapter les roues actuelles à une nouvelle voiture.

L’évolution des points quantiques dans les téléviseurs. Wiley/ID Magazine Volume 39, Numéro 3, Page 27

Le pour et le contre du potentiel quantique

Aucune technologie n’est parfaite, ce qui est doublement vrai des nouvelles technologies. Puisqu’il n’y a pas d’écrans nanoLED visibles publiquement et certainement pas commerciaux, nous devons faire des suppositions éclairées sur ce à quoi ces nouveaux écrans pourraient ressembler.

Avantages potentiels

Contraste: Comme chaque pixel peut être désactivé, on peut s’attendre à des rapports de contraste similaires ou meilleurs qu’OLED.

Des écrans encore plus fins : Avec moins de couches nécessaires pour créer une image, les téléviseurs et autres écrans peuvent être encore plus fins. Cela pourrait signifier des téléviseurs ultra-minces, des téléphones plus fins, des casques VR plus légers et plus encore.

Imprimable: Théoriquement, le jet d’encre et d’autres techniques de fabrication pourraient créer des nanoLED sur à peu près n’importe quelle surface plane ou incurvée, à moindre coût.

Couleur: Couleur similaire, voire meilleure, que celle que l’on trouve actuellement dans les écrans LCD et OLED améliorés QD.

Évolutif : Utilisant une technologie similaire à la fabrication des écrans LCD, les écrans nanoLED pourraient, en théorie, être disponibles dans la même gamme de tailles et de résolutions que les écrans LCD. Donc, tout, des montres intelligentes aux téléviseurs muraux. Les deux jet d’encre et photolithographie sont courants dans la fabrication de téléviseurs. Les adapter pour fonctionner avec les nanoLED est l’un des défis actuels. Wiley/ID Magazine Volume 39, Numéro 3, Page 28

Inconvénients potentiels

Coût: C’est une nouvelle technologie, donc les premières générations seront probablement coûteuses.

Résistance: Il y a beaucoup d’argent investi dans la fabrication d’écrans LCD et d’OLED. Les entreprises qui souhaitent un retour sur l’argent dépensé dans ces usines et ne veulent pas dépenser plus d’argent pour les convertir, ce qui pourrait retarder l’utilisation généralisée des nanoLED.

Performance: Théoriquement, ils offriront des rapports de contraste incroyables, mais les nanoLED seront-elles aussi lumineuses que les LED et OLED améliorées par QD ?

‘Théoriquement:’ Les méthodes de fabrication par jet d’encre et photolithographie pour nanoLED qui libéreront son potentiel n’ont pas encore fait leurs preuves à grande échelle.

Durée de vie et fiabilité : Très probablement, les nanoLED n’auront pas les problèmes potentiels de rodage des OLED, et les nanoLED rouges actuelles ont le potentiel d’une durée de vie plus longue que les LED LCD. Les nanoLED vertes et bleues n’ont pas encore cette longévité, mais c’est un axe clé de la recherche.

Quantique quand ?

J’ai vu mon premier écran nanoLED au CES 2023, mais j’avais entendu Nanosys parler de la technologie pendant des années. Cela semblait également être la prochaine étape logique lorsque j’ai découvert les points quantiques pour la première fois. Cependant, c’était toujours « dans quelques années ». Cela dit, la chronologie des points quantiques de Nanosys d’il y a près de dix ans correspond étonnamment bien à l’utilisation réelle de la particule dans les téléviseurs. Donc, quand la société dit « quelques années », je serais surpris si ce n’était pas proche. Le fabricant s’attend à ce qu’il soit utilisé d’abord sur des écrans plus petits, comme les téléphones et les tablettes, puis sur des écrans plus grands comme les moniteurs et les téléviseurs.

Nanosys n’est pas non plus la seule entreprise à travailler sur les nanoLED. Plusieurs entreprises, dont BOE, Samsung Display, Sharp et TCL, expérimentent toutes cette technologie à points quantiques. Ce sont quelques-uns des plus gros frappeurs du monde de la fabrication d’écrans, et le fait qu’ils aient tous fait fonctionner des prototypes et qu’ils soient tous intéressés par la technologie est une raison suffisante pour que nous soyons tous curieux à ce sujet.

Cela dit, il faudra certainement un certain temps avant que vous puissiez choisir entre un écran QD-OLED et un écran nanoLED chez votre Best Buy local. À ce stade, je parierais que les écrans LCD LED à points quantiques seront relégués au milieu et au bas de gamme du marché. Bien que peut-être certains mini-LED pourrait se maintenir là-dedans (qui, soit dit en passant, peut également utiliser des points quantiques). Quoi qu’il en soit, c’est un avenir rempli de beaucoup de superbes téléviseurs.

