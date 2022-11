Qu’est-ce que Mastodon, et pourquoi surgit-il au milieu de tout le chaos sur Twitter ?

Avec Twitter en plein désarroi depuis que la personne la plus riche du monde en a pris le contrôle la semaine dernière, Mastodon, une alternative décentralisée et ouverte de l’Allemagne obsédée par la vie privée, a vu un flot de nouveaux utilisateurs.

“L’oiseau est libre”, a tweeté le magnat de Tesla Elon Musk lorsqu’il a finalisé son acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars. Mais de nombreux défenseurs de la liberté d’expression ont réagi avec consternation à la perspective que la “place de la ville” du monde soit contrôlée par une seule personne et ont commencé à chercher d’autres options.

Pour la plupart, Mastodon ressemble à Twitter, avec des hashtags, des va-et-vient politiques et des plaisanteries technologiques se bousculant pour l’espace avec des images de chat.

Mais alors que Twitter et Facebook sont contrôlés par une seule autorité – une entreprise – Mastodon est installé sur des milliers de serveurs informatiques, en grande partie gérés par des administrateurs bénévoles qui réunissent leurs systèmes dans une fédération.

Les gens échangent des messages et des liens avec d’autres sur leur propre serveur – ou “instance” Mastodon – et aussi, presque aussi facilement, avec des utilisateurs sur d’autres serveurs à travers le réseau en pleine croissance.

Fruit de six années de travail d’Eugen Rochko, un jeune programmeur allemand, Mastodon est né de sa volonté de créer une sphère publique qui échappe au contrôle d’une seule entité. Ce travail commence à payer.

“Nous avons atteint 1 028 362 utilisateurs actifs par mois sur le réseau aujourd’hui”, a déclaré Rochko – la version de Mastodon du tweet – lundi. “C’est plutôt cool.”

C’est encore infime par rapport à ses rivaux établis. Twitter a signalé 238 millions d’utilisateurs actifs quotidiens qui avaient vu une publicité au deuxième trimestre 2022. Facebook a déclaré qu’il comptait 1,98 milliard d’utilisateurs actifs quotidiens au troisième trimestre.

Croissance rapide

Mais l’augmentation du nombre d’utilisateurs de Mastodon en quelques jours a toujours été surprenante.

“J’ai eu plus de nouveaux abonnés sur Mastodon la semaine dernière qu’au cours des cinq années précédentes”, a écrit Ethan Zuckerman, un expert des médias sociaux à l’Université du Massachusetts à Amherst, la semaine dernière.

Avant que Musk ne finalise l’acquisition de Twitter le 27 octobre, la croissance de Mastodon était en moyenne de 60 à 80 nouveaux utilisateurs par heure, selon le compte Mastodon Users largement cité. Il a montré 3 568 nouvelles inscriptions en une heure lundi matin.

REGARDER | Les Canadiens inclus dans les mises à pied chez Twitter :

Elon Musk lance un plan visant à réduire de moitié les effectifs mondiaux de Twitter Le nouveau PDG de Twitter, Elon Musk, a commencé à faire avancer son plan visant à réduire de moitié les effectifs mondiaux de l’entreprise, en commençant par des licenciements généralisés dans la société de médias sociaux vendredi.

Rochko a lancé Mastodon en 2017, lorsque des rumeurs se sont répandues selon lesquelles le fondateur de PayPal et allié de Musk, Peter Thiel, voulait acheter Twitter.

“Un milliardaire de droite allait acheter un service public de facto qui n’est pas public”, a déclaré Rochko à Reuters plus tôt cette année. “Il est vraiment important d’avoir cette plate-forme de communication mondiale où vous pouvez savoir ce qui se passe dans le monde et discuter avec vos amis. Pourquoi est-ce contrôlé par une seule entreprise ?”

Il ne manque pas d’autres réseaux sociaux prêts à accueillir tout exode de Twitter, de Tiktok de Bytedance à Discord, une application de chat désormais populaire bien au-delà de sa clientèle d’origine de joueurs.

Les partisans de Mastodon affirment que son approche décentralisée le rend fondamentalement différent : plutôt que d’accéder au service central de Twitter, chaque utilisateur peut choisir son propre fournisseur, ou même exécuter sa propre instance Mastodon, tout comme les utilisateurs peuvent envoyer des e-mails depuis Gmail ou un compte fourni par l’employeur ou exécuter leur propre serveur de messagerie.

Aucune entreprise ou personne ne peut imposer sa volonté à l’ensemble du système ou tout fermer. Si une voix extrémiste émergeait avec son propre serveur, disent les partisans, il serait assez facile pour d’autres serveurs de couper les liens avec elle, la laissant parler à son propre groupe de followers et d’utilisateurs qui se rétrécit.

L’approche fédérée a des inconvénients : il est plus difficile de trouver des personnes à suivre dans l’étalement anarchique de Mastodon que sur la place de la ville bien ordonnée que Twitter ou Facebook administrés de manière centralisée peuvent offrir.

Mais son groupe croissant de partisans affirme que ceux-ci sont compensés par les avantages de son architecture.

La confidentialité est valorisée

Rochko, dont la fondation Mastodon fonctionne avec un petit budget financé par la foule complété par une modeste subvention de la Commission européenne, a trouvé un public particulièrement réceptif parmi les régulateurs européens soucieux de la vie privée.

Le commissaire allemand à la protection des données mène une campagne pour que les organismes gouvernementaux ferment leurs pages Facebook, car, dit-il, il n’y a aucun moyen d’y héberger une page conforme aux lois européennes sur la protection de la vie privée.

Les autorités devraient passer à la propre instance Mastodon du gouvernement fédéral, dit-il. La Commission européenne gère également un serveur à partir duquel les organes de l’UE peuvent s’abonner.

“Aucune information exclusive ne doit être envoyée sur une plate-forme juridiquement douteuse”, a déclaré le commissaire aux données Ulrich Kelber plus tôt cette année.

Bien que Mastodon soit plus occupé que jamais, il compte encore peu de grands noms de la politique et du showbiz qui ont fait de Twitter une maison en ligne addictive pour les journalistes en particulier. Peu de gens connaissent le comique Jan Boehmermann – la réponse allemande à John Oliver – en dehors de son pays, mais de plus en plus de noms arrivent chaque jour.

Pour Rochko, le seul employé à plein temps du projet, qui programme chez lui dans une petite ville de l’est de l’Allemagne pour un modeste salaire mensuel d’environ 2 400 dollars US, le travail continue.