Qu’est-ce que Mastodon et pourquoi les gens quittent-ils Twitter ?

Son logiciel a été développé par Mastodon gGmbH, une organisation à but non lucratif allemande dirigée par M. Rochko. La société n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Lancé en 2016 par le développeur de logiciels Eugen Rochko, Mastodon se décrit comme une “plate-forme de médias sociaux décentralisée libre et open source” qui vise à être “ une alternative viable à Twitter .” La plate-forme porte le nom d’un parent disparu des mammouths et des éléphants.

Être open source signifie que Mastodon code source d’origine est accessible au public et peut être redistribué et modifié. Les gens peuvent contribuer au code qui sous-tend Mastodon en trouvant et en corrigeant des bogues, en implémentant de nouvelles fonctionnalités et en traduisant son interface dans différentes langues.

Un nouveau centre de désinformation ? : Des modifications trompeuses, de fausses nouvelles et de fausses images de politiciens commencent à déformer la réalité sur TikTok.

Mensonges russes : Les théories du complot du Kremlin accusant l’Occident de perturber l’approvisionnement alimentaire mondial se sont répandues dans les forums de discussion de droite et les principaux médias conservateurs aux États-Unis.

Efforts d’éducation aux médias : Alors que les jeunes passent plus de temps en ligne, les éducateurs essaient de plus en plus d’offrir aux étudiants des outils et des stratégies pour se protéger des faux récits.

Menace globale : De nouvelles recherches montrent que près des trois quarts des personnes interrogées dans 19 pays aux économies avancées sont très préoccupées par les fausses informations en ligne.

N’importe qui peut créer sa propre version de Mastodon, connue sous le nom de serveur, avec des règles et réglementations qui s’appliquent uniquement à cette version. Ceux-ci sont appliqués par les personnes qui utilisent cette version.

Le fonctionnement de Mastodon a soulevé des problèmes. Les réseaux sociaux de droite Gab et Truth Social ont utilisé le code de Mastodon, que l’entreprise opposé. Mastodonte a reconnu qu’être gratuit et open source signifie renoncer à la possibilité de choisir qui peut l’utiliser.

Mastodon peut être utilisé via un navigateur Web ou via ses applications pour iPhone et appareils Android. Au moins 20 applications tierces ont également été développées pour accéder à Mastodon.

En quoi Mastodon diffère-t-il de Twitter ?

Twitter est un réseau social unique, ce qui signifie que les gens s’inscrivent et partagent du contenu uniquement sur Twitter. Mastodon est ce que l’on appelle une plate-forme fédérée, ce qui signifie qu’il s’agit d’un ensemble de réseaux sociaux – ou serveurs – qui sont liés mais appartiennent à différentes personnes ou groupes.