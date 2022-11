Qu’est-ce que Mastodon et pourquoi les gens quittent-ils Twitter ?

Mastodon fait partie du Fediverse, ou univers fédéré, un groupe de plates-formes fédérées qui partagent des protocoles de communication.

Contrairement à Twitter, Mastodon présente les publications dans l’ordre chronologique, plutôt que sur la base d’un algorithme. Il n’a pas non plus de publicités; Mastodon est largement financé par le crowdfunding. La plupart des serveurs sont financés par les personnes qui les utilisent. Les serveurs supervisés par Mastodon – Mastodon Social et Mastodon Online – sont financés par Patreon, une plate-forme de service d’adhésion et d’abonnement souvent utilisée par les créateurs de contenu.

Bien que Mastodon ressemble visuellement à Twitter, son expérience utilisateur est plus proche de celle de Discord, une application de conversation et de SMS où les gens rejoignent également des serveurs qui ont leurs propres cultures et règles.

Contrairement à Twitter et Discord, Mastodon n’a pas la capacité de faire faire quoi que ce soit à ses utilisateurs, ou aux personnes qui créent des serveurs. Cela inclut la mise en œuvre de la modération du contenu ou des règles sur les publications à suivre et celles à supprimer.

Mais les serveurs peuvent dicter comment ils interagissent les uns avec les autres – ou s’ils interagissent du tout dans un flux partagé de publications. Par exemple, lorsque Gab a utilisé le code de Mastodon, Mastodon Social et d’autres serveurs indépendants ont bloqué le serveur de Gab, de sorte que les messages de Gab n’apparaissent pas sur les flux des personnes utilisant ces serveurs.

Comment rejoindre Mastodon ?

Pour rejoindre Mastodon, vous créez un compte sur un serveur. Ce site Web hébergera votre compte, votre profil et vos flux. Certains sites Web permettent une inscription immédiate, tandis que d’autres nécessitent une approbation ou une invitation. Il existe au moins 4 000 serveurs indépendants, selon les estimations de fediverse.party. De nombreux serveurs sont d’actualité, allant d’un pour “tous les ravers de l’univers” à un pour la Grande-Bretagne.

Comme un compte de messagerie, votre nom d’utilisateur inclut le nom du serveur lui-même. Par exemple, un nom d’utilisateur possible sur Mastodon Social serait janedoe@mastodon.social. Quel que soit le serveur sur lequel vous vous inscrivez, vous pouvez toujours interagir avec des personnes qui utilisent d’autres serveurs Mastodon, ou vous pouvez passer à un autre. Une fois que vous avez créé un compte, vous pouvez publier des « toots », qui sont la version des tweets de Mastodon. Vous pouvez également booster les toots d’autres personnes, l’équivalent d’un retweet.