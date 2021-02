Les fans de Marcella ont vu le détective frénétique devenir de plus en plus instable au cours des dernières saisons.

Marcella souffre de pannes terrifiantes, qui sont devenues de plus en plus fréquentes dans la saison deux. Elle a également fait une horrible révélation sur son passé. Voici ce que vous devez savoir …

Qu’est-ce que Marcella a fait à son bébé?

À la fin de la deuxième saison, Marcella a réalisé horriblement qu’elle avait tué par inadvertance sa petite fille Juliette.

Juliette, qui est apparemment décédée des suites d’une mort subite il y a plusieurs années, est décédée après que Marcella l’ait trop secouée en essayant de l’arrêter de pleurer.

Marcella a avoué à son thérapeute: «Ma petite Juliette… elle n’arrêtait pas de crier, j’étais tellement fatiguée,

«Je voulais juste qu’elle arrête.

Incapable de faire face à la culpabilité, Marcella essaie de se jeter d’un immeuble – mais son collègue Rav lui en parle.

La dernière fois que nous voyons Marcella, c’est qu’elle lui coupe tous les cheveux et lui coupe la bouche avant de s’évader après avoir simulé sa propre mort.

Quelle est la maladie mentale de Marcella?

Dans la deuxième saison, nous avons vu Marcella souffrir de pannes de courant intenses.

Elle ne se souvient de rien de ce qu’elle a fait ou dit pendant ces attaques, et elles semblent être provoquées par des moments de stress extrême.

Radio Times s’est entretenu avec un psychothérapeute qui a diagnostiqué à Marcella un trouble dissociatif de l’identité (TDI).

Selon le NHS, un symptôme du DID peut être «l’oubli de certaines périodes, événements et informations personnelles».

Les professionnels de la santé affirment que les troubles dissociatifs sont souvent associés à un événement traumatique pendant l’enfance.

Un autre symptôme de DID est d’avoir plusieurs identités distinctes, que la troisième série de Marcella explorera alors que le détective se débarrassera de son ancienne personnalité et créera une toute nouvelle identité.

Que s’est-il passé dans la saison 2 de Marcella?

La deuxième série de Marcella a suivi le personnage principal alors qu’elle enquêtait sur un tueur d’enfants en série dans son ensemble.

L’affaire a été signalée pour la première fois à la police lorsqu’un homme a découvert le corps d’un enfant mort dans les murs de sa maison.

Dans un tournant dramatique, Marcella a reconnu le cadavre comme l’ami de son fils Edward, Leo, qui avait auparavant disparu sans laisser de trace.

Alors que de plus en plus de cadavres sont trouvés, la police se rapproche de l’identité du tueur en série et Marcella découvre que Jane Colletti, la mère de la petite amie de son fils Samantha, était le tueur en série.

La sage-femme Jane a tué ses victimes pour «enfermer la perversité» et a lobotomisé les enfants avant de les tuer.

Dans une tournure dramatique des événements, Marcella a réalisé que Jane avait kidnappé et prévoyait de tuer son fils Edward.

Elle avait assassiné des enfants pour «maintenir la perversité» et les empêcher de grandir et de devenir des agresseurs.

Dans une tournure des événements, l’état mental de Marcella a pris une tournure pour le pire, et elle a simulé sa propre mort afin de se forger une identité complètement nouvelle.