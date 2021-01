L’iPhone 12 est un grand pas en avant pour l’iPhone, non seulement en termes de design et de performances, mais aussi l’introduction de MagSafe pour iPhone. Relançant une marque d’accessoires très appréciée de la gamme MacBook, MagSafe pour iPhone est essentiellement un anneau d’aimants et d’autres technologies entourant la bobine de charge sans fil à l’arrière de la gamme iPhone 12, vous permettant de fixer des accessoires et des chargeurs sans fil avec un claquement satisfaisant.

Mais il y a bien plus que cela; le nouveau système introduira probablement un tout nouveau domaine d’accessoires pour iPhone, et il résoudra également certains problèmes de chargement sans fil séculaires. Nous détaillons ici tout ce que vous devez savoir sur MagSafe pour iPhone.