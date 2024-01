Qu’est-ce que l’UNRWA, le principal fournisseur d’aide à Gaza, qu’Israël accuse de liens militants ?

Les allégations d’Israël selon lesquelles 12 employés de une agence des Nations Unies ont été impliqués dans l’attaque du Hamas du 7 octobre, ce qui a conduit les États-Unis et plusieurs autres pays à suspendre leur financement et à relancer le débat sur le plus grand fournisseur d’aide humanitaire à Gaza.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, connue sous le nom d’UNRWA, emploie des milliers de personnes et fournit une aide et des services vitaux à des millions de personnes à travers le Moyen-Orient. À Gazaelle a été le principal fournisseur de nourriture, d’eau et d’abris aux civils pendant la guerre Israël-Hamas.

Israël – dont les allégations ont été détaillées dans un document obtenu par Associated Press lundi – s’en prend depuis longtemps à l’agence, l’accusant de tolérer ou même de collaborer avec Hamas et de perpétuer la crise des réfugiés palestiniens qui dure depuis 76 ans. Le gouvernement israélien a accusé le Hamas et d’autres groupes militants de siphonner l’aide et d’utiliser les installations de l’ONU à des fins militaires.

L’UNRWA nie ces allégations et affirme avoir pris des mesures rapides contre les employés accusés d’avoir participé à l’attaque. Les États-Unis et d’autres principaux donateurs qui ont fourni ensemble plus de la moitié du budget de l’UNRWA en 2022 ont néanmoins suspendu leur financement à l’agence.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres Selon lui, 2 millions de Palestiniens à Gaza, soit 87 % de la population, dépendent des services de l’UNRWA qui seraient réduits dès février si l’argent n’était pas restitué.

QU’EST-CE QUE L’UNRWA ET POURQUOI A-T-IL ATÉ CRÉÉ ?

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient a été créé pour fournir une aide aux quelque 700 000 Palestiniens. qui ont fui ou ont été chassés de ce qui est aujourd’hui Israël lors de la guerre de 1948 entourant la création du pays.

Les Palestiniens affirment que les réfugiés et leurs descendants, qui sont désormais près de 6 millions à travers le Moyen-Orient, ont le droit de rentrer chez eux.

Israël a refusé parce que si le droit au retour était pleinement mis en œuvre, cela aboutirait à une majorité palestinienne à l’intérieur de ses frontières. Le sort des réfugiés et de leurs descendants figurait parmi les questions les plus épineuses du processus de paix, interrompu en 2009.

L’UNRWA gère des écoles, des dispensaires, des projets d’infrastructure et des programmes d’aide dans des camps de réfugiés qui ressemblent désormais à des quartiers urbains denses à Gaza, en Cisjordanie occupée par Israël, au Liban, en Syrie et en Jordanie. Elle compte 13 000 employés rien qu’à Gaza, dont une grande majorité de Palestiniens.

À Gaza, où quelque 85 % des 2,3 millions d’habitants du territoire ont fui leurs foyers, plus d’un million de personnes ont trouvé refuge dans les écoles et autres établissements de l’UNRWA.

QUE DISENT ISRAËL ET AUTRES CRITIQUES À PROPOS DE L’UNRWA ?

Israël accuse l’UNRWA de fermer les yeux alors que le Hamas, qui dirige Gaza depuis 2007, siphonne l’aide destinée aux civils et se bat dans et autour des installations de l’ONU, dont plusieurs ont été touchées pendant la guerre.

Israël a également dévoilé les tunnels du Hamas situés à côté ou sous les installations de l’UNRWA et accuse l’agence d’enseigner la haine d’Israël dans ses écoles.

L’UNRWA nie avoir sciemment aidé le Hamas ou tout autre groupe militant et affirme disposer de garanties internes. Il affirme qu’il enquête minutieusement sur toute allégation d’actes répréhensibles et tient le personnel responsable, et qu’il fournit des listes de tout son personnel à Israël et aux pays hôtes.

Le document israélien expose les allégations contre la douzaine d’employés de l’ONU qui, selon lui, ont participé à l’attaque du Hamas. Sept d’entre eux ont fait irruption en Israël, dont deux ont participé à des enlèvements.

Le document indique que, selon les renseignements, environ 190 employés de l’UNRWA étaient membres de groupes militants, sans fournir de preuves.

Dans le Attaque surprise du 7 octobre, les combattants du Hamas de Gaza ont envahi les vastes défenses frontalières d’Israël. D’autres militants se sont joints aux saccages qui ont suivi dans les communautés voisines, faisant 1 200 morts, pour la plupart des civils. Environ 250 autres personnes, dont des enfants, ont été capturées et entraînées vers Gaza.

Le chef de l’ONU, Guterres, a déclaré que neuf des employés accusés de l’UNRWA avaient été immédiatement licenciés. Il a déclaré que tous seraient tenus responsables, notamment par le biais de poursuites pénales. Le document israélien indiquait que deux des employés accusés avaient été tués, et l’ONU avait précédemment déclaré qu’un des employés devait encore être identifié.

Les preuves étayant ces allégations n’ont pas été rendues publiques et l’AP n’a pas pu vérifier immédiatement l’identité des personnes nommées dans le document.

L’UNRWA a condamné l’attaque du 7 octobre et a appelé à la libération de tous les otages. Avant les dernières allégations, le commissaire général de l’agence, Philippe Lazzarinia annoncé un examen externe visant à déterminer quelles accusations antérieures d’Israël et de ses partisans étaient « vraies ou fausses » et lesquelles étaient « politiquement motivées ».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit que l’agence devrait être fermée. Mais son gouvernement a continué à permettre à l’UNRWA d’opérer en Cisjordanie et à Gaza, où il fournit des services de base qui pourraient autrement relever de la responsabilité d’Israël, qui occupe la Cisjordanie et impose un blocus à Gaza avec l’Égypte.

Aucune autre entité ne serait en mesure de combler rapidement le vide si l’UNRWA cessait ses activités.

QUE SIGNIFIENT LES COUPES DE FINANCEMENT POUR GAZA ?

Les États-Unis, qui étaient le premier pays à suspendre son financement, est le plus grand donateur de l’UNRWA, lui fournissant 340 millions de dollars en 2022. Plusieurs autres pays, dont le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, l’Allemagne, le Japon et l’Italie, ont également suspendu leur aide. Au total, les donateurs ont fourni plus de 60 % du financement de l’UNRWA en 2022.

Il n’était pas clair dans l’immédiat quand ni comment la suspension de l’aide affecterait les opérations quotidiennes de l’agence. La Norvège et l’Irlande ont déclaré qu’elles continueraient à financer l’UNRWA.

La guerre a plongé Gaza dans une grave crise humanitaire. Un Palestinien sur quatre dans le territoire fait face à la famineselon des responsables de l’ONU, qui affirment que les opérations d’aide sont entravées par les combats et les restrictions israéliennes.

« Notre opération humanitaire, dont dépendent 2 millions de personnes comme bouée de sauvetage à Gaza, s’effondre », a posté Lazzarini sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Il s’est dit choqué que les pays suspendent leur aide « sur la base du comportement présumé de quelques individus et que, alors que la guerre continue, les besoins s’aggravent et la famine menace ».

La guerre a tué plus de 26 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et en a blessé plus de 64 400 autres, selon le mouvement dirigé par le Hamas. Ministère de la Santé à Gaza. Le bilan ne fait pas de différence entre les civils et les combattants.

Le bilan comprend plus de 150 employés de l’UNWRA, soit le plus grand nombre de travailleurs humanitaires que l’ONU ait perdus. dans un seul conflit.

