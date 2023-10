Qu’est-ce que l’UNRWA, l’agence des Nations Unies qui travaille avec les Palestiniens à Gaza ?

Commentez cette histoire Commentaire

Au milieu d’une crise qui ne cesse de s’aggraver à Gaza, où les frappes meurtrières israéliennes ont contraint plus d’un million d’habitants à quitter leurs maisons, une agence clé de l’ONU dans l’enclave a travaillé – et lutte désormais – pour protéger et soutenir les civils. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, connue sous le nom d’UNRWA, a averti qu’elle n’était plus en mesure de fournir une aide humanitaire à Gaza. « Nous sommes au bord de l’effondrement », a déclaré dimanche le chef de l’UNRWA, Philippe Lazzarini.

« Gaza est étranglée et il semble que le monde ait perdu son humanité », a déclaré le commissaire général de l’agence. Le siège israélien de l’enclave a sapé ses ressources essentielles, a déclaré Lazzarini, ajoutant que « pas une goutte d’eau, pas un grain de blé, pas un litre de carburant » n’a été autorisé à entrer dans la bande de Gaza depuis plus d’une semaine. Sans ces fournitures, l’agence ne peut pas poursuivre ses opérations, a-t-il déclaré.

Près de 2 700 personnes ont été tuées à Gaza et environ 9 600 ont été blessées lors des frappes israéliennes, à la suite du déchaînement meurtrier du Hamas le 7 octobre qui a tué plus de 1 400 personnes en Israël. À Gaza, près d’un million de personnes ont été déplacées, dont 400 000 ont trouvé refuge dans les bâtiments scolaires de l’UNRWA, débordés et mal équipés, a indiqué l’agence.

Voici ce que vous devez savoir sur l’agence des Nations Unies vitale pour Gaza :

« La situation est catastrophique, catastrophique, catastrophique » 🆘 La crise humanitaire en📍#Gaza est désastreux. Notre @UNRWA Notre collègue Rawya rapporte le besoin désespéré de nourriture, d’eau et de médicaments pour les personnes qui fuient leurs foyers et qui meurent aujourd’hui sans ces fournitures. pic.twitter.com/eZlkL7xQYk – UNRWA (@UNRWA) 15 octobre 2023

Officiellement intitulé Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient, l’UNRWA a été créé en 1949 par une résolution de l’ONU pour apporter une aide directe aux réfugiés palestiniens à la suite de la guerre israélo-arabe de 1948.

L’agence est unique « en termes de son engagement de longue date envers un groupe de réfugiés », note-t-elle sur son site Internet.

Il fournit une éducation, des soins de santé, des services sociaux et d’autres aides humanitaires aux réfugiés palestiniens « enregistrés ». Elle gère également des écoles pour plus d’un demi-million d’élèves.

L’agence a des critères d’éligibilité spécifiques pour qui peut s’inscrire : Une personne dont « le lieu de résidence normal était la Palestine entre le 1er juin 1946 et le 15 mai 1948, et qui a perdu son domicile et ses moyens de subsistance à la suite du conflit de 1948 ».

Les descendants de réfugiés palestiniens de sexe masculin sont également éligibles, selon le site Internet de l’agence, qui indique qu’environ 5,9 millions de Palestiniens sont éligibles à ses services. L’aide et les services de l’UNRWA sont disponibles en Cisjordanie, à Gaza, en Jordanie et au Liban. Il y a environ 2 millions de personnes dans la bande de Gaza et 3 millions en Cisjordanie, selon une estimation américaine pour 2022.

La majeure partie du financement de l’UNRWA provient de « contributions volontaires » des États membres de l’ONU, avec une petite partie de son financement provenant du budget ordinaire de l’ONU. Son mandat a été renouvelé à plusieurs reprises « en l’absence de solution au problème des réfugiés palestiniens », affirme-t-il. L’ONU a renouvelé le mandat en décembre jusqu’en juin 2026.

Quelque 1,7 million de personnes ont reçu une aide humanitaire vitale en 2021, a indiqué l’agence.

Où sont les écoles de l’UNRWA ?

L’UNRWA gère 706 écoles à Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en Syrie. Environ 543 000 enfants réfugiés palestiniens étaient inscrits dans les écoles de l’UNRWA pour l’année 2021-2022.

Les écoles des Nations Unies offrent aux réfugiés palestiniens une éducation de base gratuite qui suit les programmes et les manuels des autorités hôtes, complétés par du matériel de l’UNRWA sur les droits de l’homme, indique l’agence sur son site Internet.

Les écoles visent à garantir que les élèves deviennent « confiants, innovants, remis en question, réfléchis et ouverts d’esprit, pour défendre les valeurs humaines et la tolérance, fiers de leur identité palestinienne et contribuant positivement au développement de la société et de la communauté mondiale », indique l’agence. .

Les écoles fournissent également un soutien en matière de santé mentale et psychosociale aux étudiants de Gaza qui sont « directement exposés aux atrocités de la vie » dans la région, a-t-il ajouté.

Depuis le début du conflit, au moins 400 000 personnes déplacées à Gaza trouvent désormais refuge dans les écoles et les bâtiments de l’UNRWA, a déclaré dimanche Lazzarini dans un communiqué, ajoutant que les bâtiments ne sont pas équipés comme abris d’urgence. « Nous avons par exemple des rapports dans notre base logistique où des centaines de personnes partagent une seule toilette », a-t-il déclaré.

Le 8 octobre, l’UNRWA a signalé qu’une de ses écoles abritant des familles déplacées avait été directement touchée par une grève.

Que dit l’UNRWA à propos de la guerre ?

Faisant le point pour « tirer la sonnette d’alarme » sur l’incapacité de son agence à remplir sa mission dimanche, Lazzarini a déclaré : « une catastrophe humanitaire sans précédent se déroule sous nos yeux ».

La façon dont le siège de Gaza est imposé par Israël n’est « rien d’autre qu’une punition collective », a-t-il déclaré, critiquant le bombardement des infrastructures civiles dans les zones densément peuplées et le manque d’accès aux ressources essentielles telles que le carburant, la nourriture, l’électricité et l’eau. à Gaza.

Si les fournitures essentielles ne parviennent pas à Gaza, les travailleurs humanitaires ne pourront pas poursuivre leurs opérations humanitaires, a déclaré Lazzarini.

L’agence a déclaré samedi dans un communiqué que ses abris à Gaza n’étaient « plus sûrs ». Il appelle Israël à « protéger tous les civils qui s’abritent dans les locaux de l’UNRWA à travers la bande de Gaza », y compris dans le nord de Gaza, où l’armée israélienne a demandé à plus d’un million de Palestiniens d’évacuer vers le sud – même si cela s’est avéré difficile et dangereux pour beaucoup.

L’UNRWA a déclaré que de nombreux habitants de Gaza « ne pourront pas fuir la région », en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées et les handicapés. « Ils n’ont pas le choix et doivent être protégés à tout moment », ajoute le texte.

« Les guerres ont des règles », a déclaré l’agence. « Les civils, les hôpitaux, les écoles, les cliniques et les locaux des Nations Unies ne peuvent pas être une cible. »

Lazzarini a déclaré que l’agence avait perdu 14 membres du personnel dans le conflit, dont des enseignants, des ingénieurs, des gardes, des psychologues, un ingénieur et un gynécologue. Plus de 13 000 membres du personnel ont été déplacés et l’équipe a été transférée à Rafah, dans le sud de Gaza, après la directive d’évacuation.

Il a appelé à une suspension des hostilités pour des raisons humanitaires « sans délai » afin d’éviter de nouvelles pertes en vies humaines.