Qu’est-ce que l’ultra large bande et à quoi sert-il ?

Un terme technologique que vous avez peut-être vu apparaître au cours des dernières années est UWB, qui signifie Ultra Wideband. Mais qu’est-ce que c’est, comment ça marche et pourquoi est-ce dans votre téléphone et d’autres appareils ?

Qu’est-ce que l’ultra large bande ?

Ultra Wideband est un protocole de communication sans fil qui fonctionne sur de courtes distances, un peu comme le Wi-Fi et le Bluetooth. Ce qui le rend différent, c’est que la technologie fonctionne dans les bandes de fréquences plus élevées des ondes radio et sur une large bande passante, d’où son nom. Il possède des capacités utiles et uniques, telles que la capacité de surveiller la position et d’échanger des informations avec d’autres appareils UWB dans la région, c’est pourquoi vous pouvez voir UWB dans de plus en plus d’appareils.

À quoi sert l’ultra large bande ?

En raison du fonctionnement de l’UWB, on l’appelle souvent une sorte de RADAR ou SONAR pour les appareils numériques de la maison. En effet, il envoie des informations sur la large bande passante susmentionnée et peut ensuite reconnaître d’autres appareils UWB à proximité.

Ceci est réalisé grâce à quelque chose appelé « télémétrie » (ce que signifie la dernière lettre des acronymes RADAR et SONAR) qui mesure le temps nécessaire pour qu’un signal revienne de l’appareil qu’il détecte. Vous verrez également cela appelé le temps de vol (ToF), car il surveille non seulement la position d’un autre appareil, mais également s’il se déplace ou non.

Ce dernier est accompli en envoyant deux rafales de nanosecondes sur la bande de 500 MHz, puis en calculant l’emplacement et le mouvement précis de l’appareil qui répond. Tout cela signifie que UWB peut fournir des détails très précis sur les appareils à proximité, même s’ils ne sont pas immobiles.

La possibilité d’échanger des données entre ces appareils, qui ont tous une conscience physique les uns des autres, ouvre des possibilités intéressantes dans leur utilisation.

Pourquoi ai-je besoin d’Ultra Wideband ?

Alors, à quoi servent toute cette communication et cette surveillance entre appareils ? Eh bien, UWB peut localiser d’autres signaux UWB avec un haut degré de précision (plus que le GPS ou le Bluetooth), c’est pourquoi nous avons déjà vu l’Ultra Wideband apparaître dans les balises de suivi intelligentes.

L’Apple AirTag et le Samsung Galaxy SmartTag Plus utilisent tous deux UWB, qui fonctionne lorsqu’il est associé à des smartphones équipés de radios UWB. Il s’agit notamment des gammes iPhone 13 et Samsung S22.

Les trackers d’objets comme ceux-ci démontrent exactement ce que nous venons de décrire, en utilisant UWB pour vous montrer précisément où se trouve un objet perdu en vous donnant des instructions de type satnav sur l’écran de votre téléphone. Les trackers qui n’utilisent que Bluetooth ne peuvent donner qu’une indication approximative de leur distance, pas dans quelle direction vous devez aller pour vous rapprocher. Ils s’appuient sur des bips intégrés afin que vous puissiez utiliser vos oreilles pour cette tâche à la place.

Une autre application de la technologie UWB est dans la maison intelligente. Récemment, The Verge a rendu compte du nouveau système Fluid One qui utilise des balises UWB à la maison pour suivre la position de votre iPhone. Ensuite, lorsque vous le pointez vers différents appareils intelligents, il passe automatiquement à la télécommande appropriée afin que vous puissiez contrôler les choses.

Par exemple, si vous pointez votre téléphone vers un haut-parleur intelligent, vous pouvez régler le volume, passer à la chanson suivante ou faire d’autres choses.

Lorsque vous pointez ensuite votre téléphone vers une lampe intelligente, vous voyez à la place les niveaux de luminosité et les commandes marche/arrêt. Lorsque vous vous promenez dans votre maison, le système peut également allumer les lumières lorsque vous entrez dans une pièce et éteindre celles de la pièce que vous venez de quitter.

Il pourrait également faire quelque chose de similaire pour jouer de la musique à partir de haut-parleurs, régler le chauffage, tout en vous suivant plutôt que de réagir à vos commandes (que ce soit à un assistant intelligent ou via une application téléphonique). Et c’est à peu près ce que vous voudriez qu’une maison intelligente fasse.

Voici une vidéo des avantages potentiels d’une maison équipée d’appareils intelligents UWB :

Il est également possible de déverrouiller automatiquement votre voiture à l’approche, d’ouvrir une porte de garage lorsque vous êtes à proximité ou de diverses autres idées simples conçues pour rendre votre vie plus fluide et moins encombrée.

Bien que ce ne soient pas nécessairement des choses qui peuvent être faites maintenant, il semble certain qu’elles deviendront une réalité dans un avenir très proche.

L’ultra large bande est-il sécurisé ?

Avec toutes ces données circulant entre divers appareils dans et autour de votre maison, la question de la sécurité se pose naturellement. Samsung rapporte que «l’un des avantages les plus importants de l’UWB est la partie supplémentaire de la couche physique (PHY), utilisée pour envoyer et recevoir des paquets de données. Avec cette couche, actuellement spécifiée dans IEEE 802.15.4z, une extension de sécurité critique non disponible dans d’autres technologies peut être exploitée, permettant des techniques de sécurité telles que la cryptographie et la génération de nombres aléatoires qui dissuadent les attaquants d’accéder aux communications UWB.

Cela se lit comme un système assez sécurisé, il devrait donc empêcher les pirates de prendre le contrôle de votre maison intelligente si elle est contrôlée par des appareils Ultra Wideband.

Quels appareils ont l’ultra large bande ?

Comme mentionné ci-dessus, vous trouverez UWB dans les dernières gammes de téléphones Samsung et Apple. Mais cela remonte aussi à l’iPhone 11 et au Samsung S21+, sans oublier les Google Pixel 7 Pro, Google Pixel 6 Pro, Apple Watch 6 et versions ultérieures et Apple HomePod Mini.

Vous pouvez être sûr que cette liste s’allongera rapidement à mesure que de plus en plus de fabricants de smartphones, de dispositifs portables et d’appareils domestiques intelligents s’associeront pour créer le genre de modes de vie qui auraient semblé être de la science-fiction il y a seulement quelques années.

