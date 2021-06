Qu’est-ce que l’OTAN et que représente-t-elle ? – Le soleil

L’OTAN est une allégeance de défense multi-pays et son existence est actuellement au cœur de la plupart des relations géopolitiques mondiales.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord…

L’OTAN est une allégeance de défense multi-pays

Qu’est-ce que l’OTAN ? Que représente l’Otan ?

L’OTAN, ou Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, est une alliance militaire intergouvernementale établie en 1949.

L’OTAN a été fondée après la Seconde Guerre mondiale, principalement pour bloquer l’expansion soviétique en Europe.

Il a été formé avec la signature du Traité de l’Atlantique Nord en 1949 par 12 États membres

Depuis lors, il s’est étendu à 29 États membres.

L’organisation est considérée comme la plus grande et la plus puissante alliance militaire de l’histoire.

Il est attaché à la liberté individuelle, à la démocratie, aux droits de l’homme et à l’état de droit, toutes les décisions étant prises par consensus.

Le siège permanent de l’Otan est à Bruxelles où le Secrétaire général préside les organes de décision supérieurs.

L’actuel Secrétaire général est l’ancien Premier ministre norvégien Jens Stoltenberg.

Les réunions au sommet ne sont pas régulières, les chefs de gouvernement et d’État se rencontrent à des moments clés de l’évolution de l’Alliance.

Les sommets sont utilisés, par exemple, pour introduire une nouvelle politique, inviter de nouveaux membres dans l’Alliance, lancer des initiatives majeures et renforcer les partenariats.

Quels pays sont membres de l’Otan ?

jen 1949, l’Alliance comptait 12 membres fondateurs. Il s’agit de la Belgique, du Canada, du Danemark, de la France, de l’Islande, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Norvège, du Portugal, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Les autres pays membres qui ont adhéré depuis sont : la Grèce et la Turquie (1952), l’Allemagne (1955), l’Espagne (1982), la République tchèque, la Hongrie et la Pologne (1999), la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie (2004), et l’Albanie et la Croatie (2009).

L’OTAN compte 29 États membres Crédit : Alamy

Quel est le but de l’OTAN ?

L’OTAN vise à protéger la liberté et la sécurité de ses membres par des moyens politiques et militaires.

Il a été établi principalement pour assurer la sécurité de l’Europe en dissuadant toute attaque.

En 1949, cela impliquait d’arrêter l’expansion soviétique, d’empêcher une renaissance du militarisme nationaliste en Europe et d’encourager l’intégration politique européenne.

Mais avec l’effondrement de l’Union soviétique en 1991 et la disparition du Pacte de Varsovie, l’Otan n’a plus de but évident.

Au fil du temps, l’organisation a changé et, ces dernières années, elle s’est de plus en plus concentrée sur le maintien de la paix.

L’OTAN est surtout connue pour l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord – dans lequel les membres s’engagent à venir en aide à tout État membre attaqué.

Qu’est-ce que l’article 5 ? L’article 5 stipule que si un allié de l’OTAN est victime d’une attaque, chaque autre membre de l’alliance considérera cet acte de violence comme une attaque contre tous les membres et prendra les mesures qu’il jugera nécessaires pour aider l’allié attaqué. Quand l’article 5 a-t-il été invoqué ? L’article 5 n’a été invoqué qu’une seule fois, à la suite des attentats du 11 septembre en Amérique. Moins de 24 heures après les attentats du 11 septembre, et pour la première fois dans l’histoire de l’Otan, les alliés ont invoqué le principe de l’article 5. Il y a eu des consultations entre les alliés et une action collective a été décidée par le Conseil. Les États-Unis pourraient également mener des actions indépendantes, conformément à leurs droits et obligations en vertu de la Charte des Nations Unies. Le 4 octobre, une fois qu’il a été confirmé que les attaques provenaient de l’étranger, l’OTAN a accepté de soutenir les États-Unis à travers huit mesures. À la demande des États-Unis, il a lancé sa toute première opération antiterroriste – Eagle Assist – de la mi-octobre 2001 à la mi-mai 2002. Il s’agissait de sept avions radar AWACS de l’OTAN qui ont aidé à patrouiller dans le ciel américain.

Comment l’OTAN est-elle financée ?

Echaque pays verse un certain montant au budget de l’OTAN sur la base d’une formule convenue.

L’OTAN exige que les États membres consacrent tous deux pour cent de la richesse de leur pays à la défense.