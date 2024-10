Qu’est-ce que l’ostéoporose ? Ellen DeGeneres a reçu un diagnostic de cette maladie osseuse

L’animatrice de talk-show de longue date, Ellen DeGeneres, a annoncé la semaine dernière qu’elle avait reçu un diagnostic d’ostéoporose, ainsi que de TOC (trouble obsessionnel-compulsif) et de TDAH (trouble de déficit de l’attention/hyperactivité).

Lors de sa dernière émission spéciale sur Netflix « Pour votre considération », DeGeneres, 66 ans, a parlé de son triple diagnostic, notant qu’elle avait passé un test de densité osseuse recommandé par son médecin et avait appris qu’elle souffrait « d’ostéoporose totale ».

« Je ne sais même pas comment je me tiens debout en ce moment. Je suis comme un château de sable humain. Je pourrais me désintégrer sous la douche », a-t-elle déclaré au public.

DeGeneres a poursuivi en admettant qu ‘ »il est difficile d’être honnête à propos du vieillissement et d’avoir l’air cool ».

« Un jour, j’ai eu une douleur atroce et j’ai cru que je m’étais déchiré un ligament ou quelque chose comme ça, et j’ai passé une IRM, et ils ont dit : ‘Non, c’est juste de l’arthrite.’ J’ai dit : « Comment ai-je obtenu ça ? Et il a dit : « Oh, ça arrive à ton âge » », a-t-elle déclaré.

Le Dr Gbolahan Okubadejo, chirurgien de la colonne vertébrale certifié à l’Institute for Comprehensive Spine Care du New Jersey, a pesé sur le diagnostic de DeGeneres.

« Ellen semble toujours avoir une excellente posture et semble être très active et en bonne santé », a-t-il déclaré à Fox News Digital.

« En fonction du degré d’ostéoporose qui lui a été diagnostiqué, elle a de grandes chances de mener une vie normale », a-t-il poursuivi.

« Il est important pour elle d’être bien informée des traitements et des modifications de son mode de vie recommandés par son médecin, et d’être une excellente patiente en suivant ces instructions. »

Qu’est-ce que l’ostéoporose ?

L’ostéoporose est une « maladie osseuse qui se développe lorsque la densité minérale osseuse et la masse osseuse diminuent, ou lorsque la structure et la résistance des os changent », selon l’Institut national de l’arthrite et des maladies musculo-squelettiques et cutanées.

La maladie peut entraîner une diminution de la solidité des os, ce qui peut augmenter le risque de fractures.

Près de 20 % des femmes âgées de 50 ans et plus souffrent d’ostéoporose, selon le CDC.

« L’ostéoporose survient lorsque le corps perd trop de masse osseuse ou ne produit pas suffisamment d’os pour maintenir une densité saine », a déclaré Okubadejo.

Cela rend l’os faible ou cassant.

« Bien que certaines populations soient plus vulnérables à l’ostéoporose, elle est souvent associée au vieillissement, aux changements hormonaux associés à l’âge, à des facteurs liés au mode de vie ou à des carences en minéraux/vitamines », a ajouté Okubadejo.

L’ostéoporose peut rendre les os si faibles et cassants qu’une chute ou même un léger stress comme la toux peuvent provoquer une fracture, a rapporté la clinique Mayo.

Près de 20 % des femmes âgées de 50 ans et plus souffrent d’ostéoporose, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Symptômes et facteurs de risque

La perte osseuse à un stade précoce ne présente généralement aucun symptôme, selon la clinique Mayo.

Une fois que les os sont affaiblis, cela peut entraîner des maux de dos, une perte de taille, une posture voûtée et une fracture osseuse facile.

L’ostéoporose peut survenir aussi bien chez les hommes que chez les femmes, mais la Mayo Clinic a précisé que les femmes blanches et asiatiques plus âgées qui ont dépassé la ménopause courent le risque le plus élevé.

Les hommes et les femmes de petite taille ont tendance à être plus sensibles, car ils ont « moins de masse osseuse sur laquelle puiser en vieillissant », a noté la clinique.

Cette pathologie est également plus susceptible de survenir chez les personnes présentant des déséquilibres hormonaux, ayant subi une intervention chirurgicale gastro-intestinale, ayant un faible apport en calcium ou souffrant de troubles de l’alimentation, selon la même source.

Les personnes ayant des antécédents familiaux d’ostéoporose peuvent également être confrontées à un risque plus élevé.

Les personnes qui ont pris des corticostéroïdes pour des affections telles que des convulsions, un reflux gastrique, un cancer et un rejet de greffe sont plus susceptibles, tout comme celles atteintes de la maladie coeliaque, d’une maladie inflammatoire de l’intestin, d’une maladie rénale ou hépatique, d’un myélome multiple et d’une polyarthrite rhumatoïde.

La maladie peut être diagnostiquée par un test de densité osseuse ou un scan DEXA, selon Okubadejo.

« Les patients atteints d’ostéoporose ont des os » fins « , ils sont donc plus vulnérables aux fractures dues à des chutes ou à des traumatismes de faible intensité », Okubadejo a déclaré à Fox News Digital.

« Certains patients souffrent de maux de dos, tandis que d’autres peuvent présenter des « microfractures » subcliniques dans la colonne vertébrale, avec des changements de posture les faisant paraître cyphotiques (affaissés dans le haut du dos). »

Traitement et prévention

L’ostéoporose peut être causée par des choix de vie tels que la sédentarité, la consommation excessive d’alcool et le tabagisme.

« Les personnes qui passent beaucoup de temps assises courent un risque plus élevé d’ostéoporose que celles qui sont plus actives », a rapporté la Mayo Clinic.

L’exercice est essentiel à la prévention, selon Okubadejo, car la densité osseuse peut être renforcée grâce à des activités régulières de musculation.

« Il est également important de minimiser les facteurs de risque environnementaux et liés au mode de vie qui affaiblissent les os, comme le tabagisme ou la consommation excessive d’alcool », a-t-il ajouté.

Une bonne nutrition est également essentielle pour favoriser la santé des os, en particulier l’apport en calcium, conseillent les experts.

Les hommes et les femmes âgés de 18 à 50 ans ont besoin de 1 000 milligrammes de calcium par jour, selon la Mayo Clinic. Cela passe à 1 200 milligrammes lorsque les femmes atteignent 50 ans et les hommes 70 ans.

Les bonnes sources de calcium comprennent les produits laitiers faibles en gras, les légumes verts à feuilles, les produits à base de soja comme le tofu, les céréales enrichies en calcium et le jus d’orange.

Des niveaux suffisants de vitamine D – que l’on trouve dans certains aliments comme le lait et le poisson, ainsi que dans la lumière du soleil – peuvent augmenter la capacité du corps à absorber le calcium et améliorer la santé des os, selon la clinique.

Trop de calcium, notamment dans les suppléments, peut entraîner des complications telles que des calculs rénaux et des maladies cardiaques, prévient la même source.

Divers médicaments peuvent aider à traiter l’ostéoporose en renforçant et en protégeant la masse osseuse.

« En plus de la vitamine D et du calcium, d’autres médicaments pour traiter l’ostéoporose comprennent les bisphosphonates, l’hormonothérapie et les modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes », a déclaré Okubadejo à Fox News Digital.

« Ces médicaments protègent les os ou aident à les reconstituer, dans le but de maximiser la densité osseuse et de réduire le risque global de lésion osseuse. »

