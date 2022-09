LA REINE ELIZABETH II est décédée paisiblement le jeudi 8 septembre 2022, et le suivant pour le trône était son fils aîné, Charles.

Le roi Charles III a été annoncé comme le nouveau monarque à la suite d’un processus qui a informé les autorités et le public du décès de la reine.

Qu’est-ce que l’opération Spring Tide ?

L’opération Spring Tide est le plan étroitement surveillé pour l’accession au trône du prince Charles.

Dans les heures qui suivront la mort de la reine, une « cascade d’appels » aura lieu pour informer le Premier ministre, le secrétaire du cabinet (le plus haut fonctionnaire britannique) et un certain nombre de ministres et de hauts fonctionnaires.

Le Premier ministre sera informé par le secrétaire privé de la reine, qui en informera également le Bureau du Conseil privé, qui coordonne le travail du gouvernement au nom du monarque.

Que se passera-t-il dans Operation Spring Tide ?

En interne, le jour sera appelé “Jour J”.

L’opération Spring Tide consiste à faire savoir aux autorités et au public que la reine est décédée Crédit : AFP

Chaque jour suivant précédant les obsèques sera appelé « J+1 », « J+2 » et ainsi de suite.

La maison royale publiera une “notification officielle” annonçant la nouvelle au public.

Un script d’appel pour les secrétaires permanents départementaux décrivant comment annoncer la nouvelle à leurs ministres, vu par POLITICO, leur ordonne de dire: “Nous venons d’être informés du décès de Sa Majesté la Reine.”

Les ministres se verront dire que “la discrétion est de mise”.

Les ministres et hauts fonctionnaires recevront également un courriel du secrétaire de cabinet dont un brouillon se lit comme suit : « Chers collègues, c’est avec tristesse que je vous écris pour vous informer du décès de Sa Majesté la Reine.

Dès réception de cet e-mail, les drapeaux de Whitehall seront mis en berne.

L’objectif est que cela puisse être fait en 10 minutes.

Lors d’un exercice entrepris il y a plusieurs années, Downing Street a fait part de ses inquiétudes quant au fait que cela serait impossible car il n’emploie pas d’officier de drapeau et n’était pas certain qu’il y aura toujours quelqu’un présent qui puisse abaisser le drapeau.

Un responsable n ° 10 a averti que l’équipe du Premier ministre risquait de provoquer la colère du public si un entrepreneur externe devait être appelé et que le drapeau ne pouvait pas être abaissé rapidement.

On pense maintenant que le problème a été résolu, selon un responsable gouvernemental.

Quand est le couronnement du prince Charles?

Le commentateur royal, Ian Lloyd, a déclaré à l’Express qu’il pensait que la société avait considérablement changé depuis le couronnement de la reine Elizabeth.

Lorsque la reine accéda au trône le 2 juin 1953, environ 277 millions de personnes dans le monde regardèrent la cérémonie.

Son couronnement a été le premier à être télévisé et le spectacle de trois heures, qui a vu la reine et le duc d’Édimbourg conduits du palais de Buckingham à l’abbaye de Westminster dans le Gold State Coach, a pris un an à planifier.

Cependant, Lloyd ne pense pas que “les gens supporteraient une cérémonie aussi vaste” pour le roi Charles.

Il a souligné que le manque d’appétit pour une grande cérémonie n’a rien à voir avec le prince Charles ou sa popularité.

Cela a plus à voir avec les changements sociétaux et le fait que de nombreux Britanniques réalisent à quel point un couronnement similaire à celui de la reine pourrait coûter cher.