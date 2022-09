Y a-t-il des fantômes dans nos machines ? Eh bien, bien sûr que non, mais un fil Twitter viral récent pourrait vous faire croire qu’il y a quelque chose de sinistre qui se cache derrière votre écran d’ordinateur, attendant juste d’être libéré.

Le 6 septembre, Internet a été présenté à “Loab”, une “femme” apparemment générée par l’IA. Internet a rapidement commencé à l’appeler “le premier cryptide de l’espace latent”, “effrayant”, un “démon” et “une icône queer”. Il se passe beaucoup de choses ici, alors expliquons.

Tout d’abord, pour comprendre Loab, vous devez comprendre ce qui se passe dans l’art de l’IA.

L’art de l’IA est là

Au cours des derniers mois, l’art de l’IA, c’est-à-dire l’art généré par des outils d’intelligence artificielle, a pris de l’importance grâce à la prolifération d’outils comme Dall-E Mini, mi-parcours et diffusion stable. Ces programmes permettent aux utilisateurs de saisir une courte phrase, une “invite”, que l’IA interprète pour créer une image. Passer de l’invite à l’image prend quelques minutes, tout au plus, et les images vont de carrément dérangeantes à fantasquement belles à “attendez, une IA a fait ça ?”

Début septembre, un concepteur de jeux vidéo a remporté un concours d’art du Colorado avec une œuvre générée par Midjourney. L’importance de l’art de l’IA et des histoires comme le concours d’art ont conduit à une crise pour les artistes et les designers, certains suggérant qu’il a créé “un trou noir éthique et de droit d’auteur.” C’est parce que l’IA génère de nouvelles images basées sur une quantité gigantesque de vrai artcréé par des êtres humains, sur lequel il a été entraîné.

Cependant, l’IA ne se contente pas de prendre d’anciennes images et de les retravailler en tant que nouvelles images ; il y a beaucoup plus de calculs et de mathématiques impliqués. Si vous demandez à une IA de dessiner une image de chapeau, elle ne mélange pas tous les chapeaux de sa base de données et recrache le chapeau le plus moyen. Au lieu de cela, il devine en quelque sorte ce que vous recherchez en fonction de toutes les images sur lesquelles il est formé et développe une image d’un chapeau que vous n’avez jamais vu auparavant. j’ai vraiment trop simplifié, mais le message principal est le suivant : ne considérez pas les images qu’il génère comme un collage d’images anciennes.

C’est ainsi que nous arrivons à Loab.

Qui ou qu’est-ce que Loab ?

Loab est un amalgame de caractéristiques humaines sous la forme d’une femme âgée générée par un outil d’art d’intelligence artificielle. Loab n’existe pas. Loab n’est pas réel. Loab a été “créé” par l’utilisateur de Twitter @supercomposite à l’aide d’une invite d’image. Supercomposite a expliqué la création de Loab – une « elle », apparemment – ​​dans un fil de discussion détaillé publié le 6 septembre.

(Remarque : il y a des images graphiques générées par l’IA dans le fil.)

🧵 : J’ai découvert cette femme, que j’appelle Loab, en avril. L’IA l’a reproduite plus facilement que la plupart des célébrités. Sa présence est persistante et elle hante chaque image qu’elle touche. CW : Asseyez-vous. C’est une véritable histoire d’horreur, et vire fortement macabre. pic.twitter.com/gmUlf6mZtk — Supercomposite (@supercomposite) 6 septembre 2022

En bref, Supercomposite a lancé une invite négative, qui dit à l’IA de créer quelque chose qui est le opposé de l’invite. L’invite négative qu’ils ont utilisée a craché une image pour la plupart inintelligible d’un horizon avec les lettres “DIGITA PNTICS” gravées dessus. Ils ont ensuite utilisé cela comme une invite négative et … l’IA a craché des images représentant une femme plus âgée aux cheveux longs et aux joues roses. Supercomposite l’a nommé “her” Loab, car l’une des images a généré du texte qui semble dire “LOAB”.

C’est là que commence “l’histoire d’horreur”.

L’étape suivante consistait à inciter l’IA en mélangeant d’autres images générées par l’IA avec des images de Loab. Supercomposite a pris ces premières images effrayantes de Loab et a essentiellement dit à l’IA : “Hé, dessine-moi quelque chose de nouveau avec cette femme comme base.” Cela a engendré tous les types d’images macabres et sanglantes, avec des humains sans tête et des enfants aux visages horribles émergeant des calculs de l’IA.

En racontant l’histoire de creepypasta, Supercomposite note que Loab “hante chaque image qu’elle touche”. Ce qui est parfaitement logique dans le fonctionnement des générateurs d’art IA. Ils ont pris une invite – les images originales de Loab – et les ont mélangées avec d’autres images pour générer Suite images. L’IA, écrit Supercomposite, peut “s’accrocher à l’idée de Loab”.

On ne sait pas, à l’heure actuelle, quel générateur d’IA Supercomposite a utilisé. Ils ont dit à CNET que c’était délibéré parce qu’ils “ne voulaient pas faire de publicité” pour l’outil d’IA et ne voulaient pas “déclencher une sorte de tendance virale de personnes faisant des trucs sanglants avec les outils que j’ai utilisés”.

Certains se sont demandé s’il y avait plus ou non dans l’histoire et si Supercomposite était capable de générer ces images à l’aide d’invites spécifiques dans l’IA.

Ces invites ne sont pas de notoriété publique – et comme les invites sont la clé pour générer des images, il est possible que ces invites aient contribué à inspirer certains des aspects les plus sanglants ou macabres. Il est également possible que de nombreuses images générées comportant un élément de “Loabness” soient beaucoup plus gaies, mais ne correspondent pas au fil et n’aient pas été utilisées.

“C’est une creepypasta depuis que j’ai embelli la chair de poule, mais le processus et les phénomènes sont décrits de manière totalement précise dans mon fil”, a déclaré supercomposite à CNET.

Grotesque et inquiétant ou juste un creepypasta intelligent, Loab est un chose à présent. Elle a même sa propre page Wikipédia.

Au-delà de Loab

Notamment, Loab n’est pas quelque chose que vous pouvez récapituler dans un générateur d’images AI comme Midjourney. Si vous utilisez l’invite “Loab”, vous obtenez toutes sortes d’images différentes, aucun d’entre eux ne représente cette femme. Je ne sais pas si j’ai vraiment besoin de le dire, mais cela signifie que Loab est ne pas des générateurs d’art IA hantés par des démons.

Supercomposite a déclaré à CNET que si vous utilisiez la même invite d’image négative dans l’outil qu’ils utilisaient, vous pourriez générer à nouveau Loab, mais “le logiciel a changé de sorte que la même technique n’est pas possible, mais vous pouvez la contourner”. Ils ont retweeté des images de type Loab d’autres créateurs.

Mais la réalité est la suivante : vous ne pouvez pas invoquer Loab. Vous ne pouvez pas faire apparaître Loab dans votre art AI. Frappez dans “Wonderful fun time playland” et Loab ne semblera pas prêt à aspirer vos globes oculaires ou quelque chose comme ça. Il n’y a tout simplement aucun moyen de trouver Loab. Si vous prononcez cinq fois le nom de Loab, il n’apparaîtra pas dans votre art IA. Loab n’est pas réel. Droit? Dis-le avec moi.

Loab est ň̴̖̭͂͋o̸̎͊̀͜t̴͇͉͑̅ͅ ̶͔͎̕͠r̵̤̹̄̌̇ȅ̷̛͎̪̱́å̴̱̲̃̚l̸̡͓̳͑͗͠

L̵͈̹̳̂̐͠ò̴̢͛̓a̶̡̛̟̳͑b̴̡̘̠͆̌ ̶̳͌ï̵͚͍͋s̷̫̼̿͐̋ ̷̳̍ň̴̖̭͂͋o̸̎͊̀͜t̴͇͉͑̅ͅ ̶͔͎̕͠r̵̵̤̹̤̹̄̌̄̌å̴̱̲̃̚l̸̡͓̳͑͗͠