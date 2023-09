Qu’est-ce que l’intrusion d’eau salée et comment affecte-t-elle l’eau potable de la Louisiane ?

BATON ROUGE, Louisiane (AP) — Depuis des mois, les habitants du sud-est de la Louisiane dépendent de l’eau en bouteille pour boire et cuisiner, l’eau du robinet sortant salée.

Le conseiller municipal de Plaquemines, Mark « Hobbo » Cognevich, qui représente la zone touchée, a déclaré que les épiceries doivent constamment réapprovisionner les bouteilles d’eau en plastique, que les voisins ont signalé avoir des éruptions cutanées après la douche et que, dans l’ensemble, la communauté en a « marre » de la situation.

« Nous prions pour qu’il pleuve », a déclaré Cognevitch. C’est un sentiment partagé par les responsables de tout l’État, car le débit du fleuve Mississippi, frappé par la sécheresse, est faible et lent, permettant à l’eau salée du golfe du Mexique de s’introduire en amont et de menacer l’approvisionnement en eau potable des communautés.

Mais avec peu de précipitations annoncées, les autorités se préparent désormais à la hâte pour savoir si et quand l’eau salée atteindra la ville la plus peuplée de l’État, la Nouvelle-Orléans.

QU’EST-CE QUE L’INTRUSION D’EAU SALÉE ET COMMENT EST-CE ARRIVÉ ?

En règle générale, le débit puissant du fleuve Mississippi – qui s’étend du nord du Minnesota, en passant par le centre de la zone continentale des États-Unis et jusqu’au golfe du Mexique – est suffisant pour empêcher des quantités massives d’eau salée de pénétrer trop en amont. Mais les conditions chaudes et sèches à travers le pays cet été, déclenchant une sécheresse extrême, ont affecté le Mississippi. Les autorités s’attendent à ce que le volume de la rivière atteigne des niveaux historiquement bas dans les semaines à venir.

Matt Roe, porte-parole du Corps des ingénieurs de l’armée américaine à la Nouvelle-Orléans, a déclaré lundi que lorsque le débit de la rivière devient si faible, « elle n’a pas la masse et la vitesse nécessaires pour repousser l’eau salée autour de la rivière ». embouchure du fleuve. »

COMMENT L’EAU SALÉE AFFECTE-T-ELLE L’EAU POTABLE DE LA LOUISIANE ?

De nombreuses communautés du sud de la Louisiane dépendent de l’eau douce du Mississippi et leurs installations de traitement des prises d’eau sont situées le long du fleuve.

L’eau salée continue de remonter librement la rivière et menace l’eau potable municipale. Cela rend la consommation d’alcool dangereuse, en particulier pour les personnes souffrant d’une maladie rénale, d’hypertension artérielle, les personnes suivant un régime pauvre en sodium, les nourrissons et les femmes enceintes.

Alors que la majeure partie de l’État dispose encore d’eau douce qui coule des robinets, des avis d’eau ont été émis dans certaines parties de la paroisse de Plaquemines depuis juin. Edwards prévient que d’autres paroisses pourraient bientôt être touchées par l’eau salée, notamment Orléans, Saint-Bernard et Jefferson. Même si cela n’arrivera probablement pas avant la mi-octobre.

Lors d’une conférence de presse vendredi, Edwards a exhorté les Louisianais à ne pas paniquer ou à ne pas se précipiter pour acheter de l’eau en bouteille. Au lieu de cela, les résidents seront informés à l’avance si l’eau salée affectera leur région.

QU’EST-CE QUI EST FAIT ?

Les autorités abordent le problème de plusieurs manières, notamment en surélevant un seuil existant, une digue sous-marine utilisée pour bloquer ou ralentir l’écoulement de l’eau salée. Les responsables affirment que l’augmentation du seuil – qui avait été utilisée dans des situations similaires, en 1988, 2012 et l’année dernière – retardera la progression de l’eau salée d’environ 10 à 15 jours.

« Nous sommes proactifs. Nous appliquons les meilleures pratiques et les leçons apprises du passé », a déclaré Edwards.

En outre, des millions de gallons d’eau douce sont acheminés par barges vers les installations de traitement situées dans les zones touchées.

Edwards prévoit également de demander une déclaration d’urgence au gouvernement fédéral pour amener davantage d’agences à résoudre le problème et autoriser l’État « à prendre des mesures de protection d’urgence avec un certain niveau de remboursement disponible ».

Mais ce dont on a le plus besoin en ce moment, c’est de la pluie. Et pas seulement en Louisiane, mais plus au nord pour renforcer le débit du fleuve,

L’EAU SALÉE AFFECTERA-T-ELLE D’AUTRES CHOSES ?

Le Mississippi est l’une des voies navigables commerciales les plus importantes au monde, et le port du sud de la Louisiane est essentiel pour les expéditions de céréales, puisqu’il traite environ 60 % des exportations céréalières américaines.

Les responsables affirment qu’ils font ce qu’ils peuvent pendant l’augmentation du seuil pour maintenir le canal ouvert aux navires et aux barges.

Toutefois, le trafic le long du Mississippi est déjà plus lent que d’habitude à cause de la sécheressece qui a laissé le fleuve si bas que les compagnies de barges réduisent leurs chargements.

De plus, les départements d’État surveillent les effets que cela pourrait avoir sur l’agriculture, en particulier sur les pépinières d’agrumes, qui dépendent fortement de l’irrigation et sont plus sensibles à l’eau salée qu’un arbre mature dans le sol.

Mais comme il s’agit probablement d’un événement de longue durée, tous les effets de l’intrusion d’eau salée ne se sont pas encore fait sentir.