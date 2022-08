Qu’est-ce que l’intérêt différé et comment il profite aux contribuables à revenu élevé

Le sénateur Kyrsten Sinema, D-Arizona, et le sénateur Joe Manchin, DW.V., à Capitol Hill le 30 septembre 2021. Jabin Botsford | Le Washington Post | Getty Images

Les démocrates du Sénat ont adopté dimanche un paquet historique de dispositions sur le climat, les soins de santé et la fiscalité. Mais un ajustement proposé au code des impôts – une modification des règles dites d’intérêt différé – n’a pas survécu en raison des objections du sénateur Kyrsten Sinema, D-Arizona, dont le soutien était essentiel pour adopter la loi sur la réduction de l’inflation de manière uniforme. Sénat divisé. Le projet de loi se dirige maintenant vers la Chambre, qui devrait l’adopter cette semaine. De nombreux démocrates et opposants considèrent le taux d’imposition inférieur sur les intérêts portés comme une échappatoire qui permet aux riches sociétés de capital-investissement, aux fonds spéculatifs et à d’autres gestionnaires d’investissement de payer un taux d’imposition inférieur à celui de certains de leurs employés et d’autres travailleurs américains. “C’est un véritable avantage pour les Américains les plus riches”, a déclaré Steve Rosenthal, chercheur principal au Urban-Brookings Tax Policy Center. “Pourquoi un gestionnaire de capital-investissement devrait-il pouvoir structurer sa rémunération avec des gains peu imposés ? Cela semble faux.” Voici ce qu’est l’intérêt porté et pourquoi de nombreux démocrates veulent changer la façon dont il est imposé.

Les intérêts différés rémunèrent les dirigeants d’investissement

L’intérêt différé est une forme de rémunération versée aux dirigeants d’investissement tels que les gestionnaires de capital-investissement, de fonds spéculatifs et de capital-risque. Les gestionnaires reçoivent une part des bénéfices du fonds — généralement 20 % du total — qui est répartie entre eux proportionnellement. Le profit est appelé intérêt reporté, et est également connu sous le nom de «carry» ou «intérêt sur les bénéfices».

C’est là que réside la controverse fiscale : cet argent est considéré comme un retour sur investissement. À ce titre, les gestionnaires paient un taux d’imposition fédéral supérieur de 20 % sur ces bénéfices, plutôt que des taux d’imposition fédéraux réguliers pouvant atteindre 37 % qui s’appliquent à la rémunération versée sous forme de salaire ou de salaire. Ce taux d’imposition préférentiel de 20% est le même que celui des “gains en capital à long terme”, qui s’applique aux investissements tels que les actions, les obligations, les fonds communs de placement et les biens immobiliers détenus pendant plus d’un an.

La majeure partie de la rémunération des gestionnaires de fonds est portée sur intérêts

Les intérêts différés représentent la “grande majorité” de la rémunération versée aux associés directeurs des fonds de capital-investissement, selon Jonathan Goldstein, qui dirige la pratique du capital-investissement Amériques chez Heidrick & Struggles, une société de recherche de cadres. Par exemple, les intérêts portés représentent au moins 84 % de la rémunération totale des associés-gérants, en moyenne, selon un Heidrick & Struggles 2021 enquête. La part varie en fonction des actifs sous gestion d’une entreprise, bien qu’elle dépasse largement 90 % parmi les associés des grandes entreprises. En savoir plus sur les finances personnelles :

Certains disent que c’est une « tache » ; d’autres, une “politique réussie”

De riches investisseurs, dont Warren Buffett et Bill Ackman, ont fustigé le traitement fiscal des intérêts reportés. “L’échappatoire à l’intérêt porté est une tache sur le code des impôts”, a déclaré Ackman, le directeur général de Pershing Square, a écrit 28 juillet sur Twitter. Cependant, d’autres experts fiscaux et partisans de la structure fiscale actuelle pensent qu’un taux inférieur sur les intérêts reportés est approprié, ce qui profite aux investisseurs et à l’économie. Augmenter les impôts sur les bénéfices des fonds dissuaderait les gestionnaires de prendre des risques et réduirait le capital d’investissement, ont-ils déclaré. “Les intérêts différés sont correctement imposés comme un gain en capital et une politique réussie qui incite à investir dans l’économie américaine”, selon Noah Theran, vice-président exécutif et directeur général de la Managed Funds Association, un groupe commercial. Des taux d’imposition plus élevés pourraient également avoir des “effets d’entraînement” en réduisant le taux de rendement pour les investisseurs comme les fonds de pension et d’autres institutions, a déclaré Jennifer Acuna, associée chez KPMG et ancienne conseillère fiscale du Comité sénatorial des finances. “Les politiques ont fait des allers-retours pendant de nombreuses années, sur quelle est la bonne politique pour imposer les intérêts reportés”, a déclaré Acuna. “Je ne pense pas que ce soit un slam dunk.”

