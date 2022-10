Qu’est-ce que l’interdiction de la fracturation hydraulique au Royaume-Uni et pourquoi Rishi Sunak la rétablit-elle ?

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré mercredi aux législateurs que la fracturation – une pratique qui consiste à forer à travers des roches de schiste souterraines pour extraire du pétrole et du gaz – continuerait d’être interdite.

Qu’est-ce que la fracturation hydraulique et pourquoi la Grande-Bretagne a-t-elle imposé un moratoire à ce sujet ?

La fracturation – ou fracturation hydraulique – consiste à forer dans la terre et à pomper de l’eau et du sable pour fissurer les roches de schiste souterraines. Les compagnies énergétiques extraient ensuite les combustibles fossiles de ces fissures. La technique est largement utilisée dans des pays comme l’Argentine, le Canada, la Chine et les États-Unis.