Qu’est-ce que l’inflation ? Voici pourquoi les prix augmentent et qui est à blâmer

Commençons par la version la plus simple : l’inflation se produit lorsque les prix augmentent globalement.

Ce “largement” est important : à tout moment, le prix des marchandises fluctuera en fonction de l’évolution des goûts. Quelqu’un fait un TikTok viral sur les choux de Bruxelles et tout à coup tout le monde doit en avoir; boum, les prix des germes augmentent. Pendant ce temps, les vendeurs de chou-fleur, le légume tendance de la saison dernière, donnent pratiquement leurs produits. Ces fluctuations sont constantes.

L’inflation, cependant, se produit lorsque le prix moyen de pratiquement tout les achats des consommateurs augmentent. Nourriture, maisons, voitures, vêtements, jouets, etc. Pour payer ces nécessités, les salaires doivent également augmenter.

Ce n’est pas toujours une mauvaise chose. Aux États-Unis, depuis environ 40 ans (et particulièrement ce siècle), nous vivons dans un niveau d’inflation idéal, faible et lent, qui s’accompagne d’une économie bien huilée axée sur la consommation, avec des prix allant en hausse d’environ 2 % par an, si cela. Bien sûr, les prix de certaines choses, comme le logement et les soins de santé, sont beaucoup plus élevés qu’auparavant, mais d’autres choses, comme les ordinateurs et les téléviseurs, sont devenues beaucoup moins chères. La moyenne de toutes les choses combinées est donc relativement stable.

Encore avec moi?

D’accord, passons à aujourd’hui, et pourquoi l’inflation est partout dans l’actualité.

Quand ‘inflation’ est un gros mot

L’inflation devient problématique lorsque ce mijotage bas et lent est porté à ébullition. C’est alors que vous entendez les économistes parler de « surchauffe » de l’économie. Pour diverses raisons, découlant en grande partie de la pandémie, l’économie mondiale se trouve actuellement en pleine ébullition.

Les économistes utilisent deux jauges principales pour suivre l’inflation aux États-Unis, et bien que les deux aient diminué entre juin et juillet, elles sont toujours proches de leur plus haut niveau en quatre décennies.

L’indice des prix à la consommation de juillet a augmenté de 8,5 %. L’indice des prix des dépenses personnelles de consommation, que la Réserve fédérale préfère, a augmenté de 9,8 % en juillet par rapport à la même période un an plus tôt.

Et c’est là que Econ 101 fusionne un peu avec Psych 101. Il y a un aspect d’économie comportementale à l’inflation, où cela peut devenir une prophétie auto-réalisatrice. Lorsque les prix augmentent pendant une période suffisamment longue, les consommateurs commencent à anticiper les augmentations de prix. Vous achèterez plus de biens aujourd’hui si vous pensez qu’ils coûteront sensiblement plus cher demain. Cela a pour effet d’augmenter la demande, ce qui fait monter encore plus les prix. Etc. Etc.

C’est là que cela peut devenir particulièrement délicat pour la Fed, dont la tâche principale est de contrôler la masse monétaire et de contrôler l’inflation.

Comment sommes-nous arrivés ici ?

Blâmez la pandémie. Et la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Au printemps 2020, alors que Covid-19 se propageait, c’était comme tirer la prise sur l’économie mondiale. Des usines du monde entier ont fermé; les gens ont arrêté de manger au restaurant ; vols au sol des compagnies aériennes. Des millions de personnes ont été licenciées alors que les affaires ont disparu pratiquement du jour au lendemain. Le taux de chômage aux États-Unis a grimpé à près de 15 %, contre environ 3,5 % en février 2020.

Il s’agit de la plus forte contraction économique jamais enregistrée.

Dans le même temps, la Fed a mis en place des mesures de relance d’urgence pour empêcher les marchés financiers de s’effondrer. La banque centrale a réduit les taux d’intérêt à près de zéro et a commencé à injecter des dizaines de milliards de dollars chaque mois sur les marchés en rachetant la dette des entreprises. Ce faisant, la banque a probablement empêché un effondrement financier complet. Mais le maintien de ces politiques d’argent facile en place au cours des 20 derniers mois a également alimenté – vous l’avez deviné – l’inflation.

Au début de l’été 2020, la demande de biens de consommation a commencé à se redresser. Rapidement. Le Congrès et le président Joe Biden ont adopté en mars un projet de loi de relance historique de 1,9 billion de dollars qui a soudainement fait déborder les Américains d’argent et d’aide au chômage. Les gens ont recommencé à magasiner. La demande est passée de zéro à 100, mais l’offre n’a pas pu rebondir aussi facilement.

Il s’avère que lorsque vous débranchez l’économie mondiale, vous ne pouvez pas simplement la rebrancher et vous attendre à ce qu’elle commence à bourdonner au même rythme qu’avant.

Prenez les voitures, par exemple. Les constructeurs automobiles ont vu la crise de Covid commencer et ont fait ce que toute entreprise intelligente ferait – fermer temporairement pour atténuer les pertes. Mais peu de temps après la fermeture des usines par la pandémie, la demande de voitures a également augmenté, car les gens s’inquiétaient de l’exposition dans les transports en commun et évitaient de prendre l’avion. Les constructeurs automobiles (et les acheteurs de voitures) ont eu un coup de fouet cervical.

Les voitures nécessitent un nombre immense de pièces, provenant d’un nombre immense d’usines différentes dans le monde entier, pour être construites par des ouvriers hautement qualifiés dans d’autres parties du monde. Remettre toutes ces opérations discrètes en ligne prend du temps, et le faire tout en empêchant les travailleurs de tomber malades prend encore plus de temps.

Les économistes décrivent souvent l’inflation comme trop d’argent pour trop peu de biens. C’est exactement ce qui s’est passé avec les voitures. Et des maisons. Et les vélos Peloton. Et un certain nombre d’autres biens qui sont devenus des articles phares.

Comment la chaîne d’approvisionnement est-elle impliquée dans tout cela ?

“Les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement” – c’est un autre que vous voyez partout, n’est-ce pas ?

Revenons à l’exemple de la voiture.

Nous savons qu’une forte demande + une offre limitée = les prix augmentent.

Mais forte demande + offre limitée + retards de production = les prix augmentent encore plus.

Toutes les voitures modernes reposent sur une variété de puces informatiques pour fonctionner. Mais ces puces sont également utilisées dans les téléphones portables, les appareils électroménagers, les téléviseurs, les ordinateurs portables et des dizaines d’autres articles qui, par malchance, étaient tous très demandés en même temps.

Ce n’est qu’un exemple de la déconnexion de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Parce que les voitures neuves ont été lentes à arriver, la demande de voitures d’occasion a grimpé en flèche, ce qui a fait grimper l’inflation globale. Dans certains cas, les propriétaires de voitures ont pu vendre leurs voitures d’occasion à un prix supérieur à ce qu’ils avaient payé un an ou deux auparavant.

Que se passe-t-il ensuite ?

Les prix et les salaires pourraient commencer à se détendre, mais ils resteront probablement élevés pendant un certain temps. Pendant combien de temps et de combien dépend d’innombrables variables à travers le monde.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a anéanti les espoirs de baisse significative des prix en 2022.

Le conflit a bouleversé les marchés des matières premières et du pétrole, faisant grimper les prix des denrées alimentaires et de l’essence dans le monde entier. Cela aggrave les maux de tête de la chaîne d’approvisionnement, entraînant de nouvelles pénuries de produits alimentaires essentiels et de pétrole.

Pendant ce temps, les blocages en Chine au début de l’été ont laissé le plus grand port maritime du monde essentiellement au point mort. Les entreprises sont également à blâmer, car de nombreuses grandes entreprises ont augmenté leurs prix pour protéger leurs marges bénéficiaires.

Et on ne sait pas quel type de nouveaux chocs – une variante Covid résurgente, un énorme conteneur maritime coincé dans une voie navigable, une catastrophe naturelle – pourrait retarder les progrès.

Il n’y a pas un seul gouvernement ou banque centrale qui peut régler l’inflation résultant de ces perturbations mondiales.

Mais les banques centrales font ce qu’elles peuvent. Aux États-Unis, la Fed a commencé à relever ses taux en mars d’un quart de point de pourcentage – sa première augmentation depuis 2018 – et a depuis relevé ses taux quatre fois cette année. Il n’y a aucun signe qu’ils vont s’arrêter de sitôt.

Lorsque l’argent devient plus cher à emprunter, cela peut atténuer les hausses de prix et ramener l’économie à ce doux et doux mijotage. C’est du moins ce que la Fed espère. Son plus grand défi consiste à déployer des hausses de taux d’intérêt à un rythme que l’économie peut tolérer – les augmenter trop ou trop rapidement risquerait de faire s’effondrer la demande, ce qui pourrait faire dérailler la croissance économique ou même provoquer une récession.