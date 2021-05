Qu’est-ce que l’inflation et comment elle vous affecte

Les attentes des Américains en matière d’inflation au cours des prochaines années ont également atteint leur plus haut niveau en près d’une décennie, selon un autre rapport de la Federal Reserve Bank of New York.

Dans l’ensemble, on s’attend à ce que le taux d’inflation atteigne 3,4% dans un an – son plus haut niveau depuis septembre 2013 – et 3,1% dans trois ans, selon l’enquête de la Fed.