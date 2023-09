Qu’est-ce que l’indice de qualité de l’air ?

Des gens traversent la 6e Avenue à Manhattan mercredi alors que la brume et la fumée causées par les incendies de forêt au Canada recouvrent la ville de New York. (Andrew Kelly/Reuters)

« Quel est votre IQA ? »

— Tout le monde sur la côte Est

Avec la fumée des incendies de forêt canadiens déclenchant des alertes sur la qualité de l’air dans plus d’une douzaine d’États américains, des millions d’Américains sont soudainement devenus intimement familiers avec l’Indice de Qualité de l’Air, ou AQIune échelle numérique à code couleur qui aide les gens à comprendre les risques pour la santé et les expositions aux polluants atmosphériques à tout moment.

L’Environmental Protection Agency dispose d’un tableau de bord en ligne (AirNow.gov) où vous pouvez saisir votre emplacement (ou n’importe quel emplacement) pour connaître l’IQA.

« L’indice américain de la qualité de l’air retient beaucoup l’attention des médias en ce moment, mais il est vraiment fantastique », a déclaré à Yahoo News le Dr Brady Scott, membre de l’Association américaine pour les soins respiratoires. « Parce que tu peux juste branchez votre code postal et je comprends en quelque sorte que la qualité de l’air est là où vous en êtes.

Le président Biden présente jeudi à la Maison Blanche un imprimé de l’indice américain de la qualité de l’air pour Washington, DC. (Kevin Lamarque/Pool via Reuters). (Kevin Lamarque / Reuters)

Le système dit AirNow a été créé par l’EPA en 1998 pour servir de « référentiel centralisé à l’échelle nationale » pour les données en temps réel collectées par les agences locales, étatiques et fédérales, notamment la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Park Service, NASA et Centers for Disease Control and Prevention.

Et l’indice de qualité de l’air (IQA) qui suit mesure la quantité de pollution dans l’air sur une échelle de 0 à 500, le nombre le plus élevé signalant une concentration plus élevée des polluants suivants réglementés par le Clean Air Act :

• L’ozone au niveau du sol

• Pollution par les particules (également appelées particules)

• Monoxyde de carbone

• Le dioxyde de soufre

• Dioxyde d’azote

Les incendies de forêt au Canada libèrent de fortes concentrations de particules fines (d’un diamètre inférieur à 2,5 micromètres, pratiquement invisibles à l’œil nu) dans l’air qui a dérivé vers le sud, provoquant une hausse de l’IQA dans les États du Vermont à la Caroline du Sud.

L’horizon de Manhattan mercredi. (Andrew Kelly/Reuters) (Andrew Kelly / Reuters)

Mercredi à New York, par exemple, l’IQA a culminé à 405, le niveau le plus élevé depuis le début de la tenue des registres, selon une analyse des données de l’EPA par Fox Weather. Le précédent record – 279 – avait été établi en juillet 1981.

Tout nombre supérieur à 100 est considéré comme « malsain » pour les groupes sensibles, comme les enfants ou les personnes souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires. Lorsque l’IQA dépasse 200, tout le monde, même ceux qui ne souffrent pas de problèmes respiratoires, est à risque.

Ou vous pouvez simplement vous fier aux couleurs.

« Si c’est vert ou jaune, ça va pour la plupart des individus », a expliqué Brady. « Lorsqu’il est orange, on craint que certaines personnes, notamment celles souffrant de problèmes respiratoires, puissent être touchées. Lorsque vous êtes dans la zone rouge et certainement lorsque nous sommes dans les zones violettes ou marron, tout le monde est à risque, même si vous êtes une personne soi-disant en bonne santé.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez recherchez votre AQI actuel sur le site Web AirNow.gov ici >>>