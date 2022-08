Qu’est-ce que l’impression 3D ? – CNET

Passez du temps sur un marché d’artisanat en ligne comme Etsy, et vous remarquerez que de nombreux produits sont imprimés en 3D ou incluent des pièces imprimées en 3D. Mais qu’entendons-nous réellement par là, et est-il facile de commencer à imprimer en 3D vos propres articles ?

La réponse n’est pas aussi simple que vous pourriez l’espérer, mais aussi pas aussi compliquée que vous pourriez le craindre.

Comment fonctionne une imprimante 3D ?

L’impression 3D est un type de fabrication additive qui utilise des matériaux pour créer des couches dans des objets 3D. Essentiellement, il imprime en ajoutant du matériau (généralement une forme de plastique) une goutte à la fois. L’imprimante 3D dessine une forme sur une surface plane, puis en dessine une autre par-dessus jusqu’à ce que le modèle soit complet.

Il existe de nombreux types de matériaux différents utilisés pour créer ces couches, mais ceux que vous êtes le plus susceptible d’utiliser en tant qu’amateur sont le plastique fondu et la résine UV. Le type que vous utiliserez dépendra du résultat que vous souhaitez obtenir. Les meilleures imprimantes 3D automatiser une grande partie du processus, mais il y a encore beaucoup d’essais et d’erreurs pour bien faire les choses.

Cette image montre l’un des avantages de posséder une imprimante 3D. Mon collègue Dan Ackerman avait besoin d’un support pour son iPhone à fixer sur son MacBook. Quelques heures et environ 0,15 $ de matériel plus tard, il en avait un en marche. C’est satisfaisant de résoudre ce genre de problème presque immédiatement.

Dan Ackerman/Crumpe



Quels sont les types d’imprimante 3D ?



Les imprimantes se présentent sous différentes formes et tailles et peuvent être configurées de différentes manières en fonction de vos objectifs finaux, mais la plupart de celles qu’un amateur ou une petite entreprise utilisera peuvent être divisées en deux types distincts : FDM et résine.

Modélisation des dépôts en fusion

Il s’agit du type d’imprimante le plus courant et le plus largement utilisé par les entreprises et les amateurs. Une imprimante 3D FDM est simplement un dispositif de traçage. Il pousse un filament en plastique à travers une buse chaude pour écraser les couches dans la surface d’impression selon un motif.

Il existe de nombreux matériaux différents que vous pouvez utiliser avec une imprimante FDM. Je n’entrerai pas dans les détails ici – si vous voulez plus d’informations, consultez notre liste des meilleurs filaments d’imprimante 3D – mais le plus simple à utiliser est le PLA. C’est un type de plastique végétal non toxique qui s’imprime à des températures assez basses.

Vous devriez acheter une imprimante 3D FDM si vous cherchez à imprimer en 3D des pièces pratiques, des modèles décoratifs de taille moyenne et des armures de cosplay.

SLA (stéréolithographie) ou impression 3D résine

L’impression SLA, plus communément appelée impression résine, est presque l’opposé de l’impression FDM. Au lieu de faire fondre le plastique dans un liquide, il utilise un liquide réactif aux UV qui durcit sous la lumière. Chaque couche est “durcie” à l’aide d’un réseau de LED, qui émet de la lumière selon un motif défini.

L’impression en résine produit des modèles beaucoup plus détaillés au final, mais il est beaucoup plus difficile de travailler avec. Il existe de nombreuses excellentes résines à essayer, mais vous avez besoin d’une station de lavage et de séchage pour vous assurer qu’elles peuvent être manipulées en toute sécurité après les avoir imprimées.

Vous devriez acheter une imprimante 3D à résine SLA si vous souhaitez imprimer des modèles très détaillés tels que des bijoux miniatures Donjons et Dragons ou même de la dentisterie (en supposant que vous êtes dentiste).

Il existe un autre processus d’impression 3D : le frittage utilise un laser pour fusionner la poudre en forme. C’est cher et produit des résultats étonnants, mais cela nécessite de grosses machines et beaucoup d’espace. Ce n’est certainement pas idéal pour une utilisation dans votre garage.

James Bricknell/Crumpe



Combien coûte une imprimante 3D ?

Les prix des imprimantes 3D varient énormément en fonction de ce que vous voulez en faire, de la taille de l’imprimante et du degré de détail que vous souhaitez que les modèles de l’imprimante soient. Nous avons une liste des meilleures imprimantes 3D à petit budget sur le site si vous recherchez quelque chose de moins de 500 $. Ou nous pouvons recommander les meilleures imprimantes 3D dans l’ensemble si vous avez un peu plus d’argent à dépenser. Il existe même des plates-formes semi-professionnelles qui peuvent coûter quelques milliers de dollars.

Le Neptune 2 est un bon point de départ pour les débutants. Il est facile à configurer et à utiliser et son prix est généralement inférieur à 200 $. Bien qu’il n’imprime pas les modèles les plus détaillés, il vous donnera une bonne compréhension de tout ce que l’impression 3D implique. La chose la plus importante est qu’il est bon marché, ce qui le rend accessible.

Si l’argent n’est pas un problème et que vous voulez une expérience d’impression 3D incroyable à domicile, alors le Prusa Mk3S Plus est le meilleur choix. Il se présente à la fois sous forme de kit et sous forme préassemblée, mais si vous souhaitez en savoir plus sur l’impression 3D, vous devez acheter le kit. C’est une excellente introduction au fonctionnement de l’ensemble du processus et cela vous fera économiser de l’argent.

À 799 $ plus les frais d’expédition, ce n’est pas l’imprimante 3D la moins chère, mais elle est la meilleure expérience d’impression 3D prête à l’emploi que l’argent puisse acheter. C’est un investissement lorsque vous débutez, mais cela peut vous faire économiser de l’argent à long terme : certaines imprimantes 3D moins chères nécessitent des mises à niveau et des pièces de rechange pour vraiment briller.

Au cours des quatre années où je l’ai possédée, c’est mon imprimante 3D la plus constante en termes de fiabilité et de qualité de sortie.

Les imprimantes 3D en résine ont un prix similaire à celui de leurs homologues FDM, bien que les différences entre les prix concernent davantage la vitesse et la taille que la qualité. Une imprimante résine économique comme la Anycubique M3 peut être aussi bas que 270 $, mais le niveau de détail qu’il peut capturer est aussi bon que celui des imprimantes cinq fois plus cher. Ce qui maintient le prix bon marché, c’est la taille de la zone de construction. Tout simplement; plus vous voulez d’espace, plus vous vous attendez à payer.

Est-ce le bon moment pour acheter une imprimante 3D ?

L’impression 3D est actuellement dans un âge d’or. Contrairement aux jours passés, lorsque vous aviez besoin d’un diplôme d’ingénieur pour utiliser une imprimante 3D, de nos jours, vous pouvez vous installer et démarrer avec la plupart des imprimantes en moins de 15 minutes. Les fonctionnalités de sécurité avancées telles que les capteurs de fin de filament et la protection contre les pertes de puissance sont désormais standard, même sur les options économiques, vous êtes donc moins susceptible de rencontrer des échecs et plus susceptible de réussir. Cela ne veut pas dire que vous n’obtiendrez jamais d’échecs – vous en aurez, je le promets. Mais les échecs sont une bonne expérience d’apprentissage, et ils ne constitueront plus la majorité de vos résultats, comme ils l’étaient auparavant.

Si cet article a piqué votre intérêt, ou si vous l’étiez déjà, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour commencer l’impression 3D. Vous avez tous les outils dont vous avez besoin à portée de main et CNET n’est qu’à un clic, avec plus de conseils d’achat et d’astuces.