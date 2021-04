LE PRÉSIDENT Joe Biden cherche à doubler le taux d’imposition des gains en capital pour les personnes fortunées afin d’aider à financer l’éducation et la garde d’enfants.

Les types les plus courants de gains en capital proviennent de la vente d’actions, d’obligations, de biens immobiliers et de propriétés.

Le président Biden cherche à doubler le taux d’imposition des plus-values ​​pour les particuliers fortunés

Qu’est-ce que l’impôt sur les gains en capital?

Un impôt sur les plus-values ​​est un impôt sur les bénéfices réalisés lors de la vente d’un actif hors stock.

Si le bénéfice est inférieur à cette limite, il est considéré comme exonéré d’impôt.

Le profit est déterminé par la différence entre le montant (ou la valeur) d’un actif vendu et le montant pour lequel il a été acheté.

Le taux d’imposition d’un impôt sur les gains en capital dépend du profit réalisé et de la somme d’argent qu’une personne gagne annuellement.

L’impôt sur les plus-values ​​affecte Wall Street car il dicte combien le gouvernement perçoit lors d’une vente d’actions Crédit: AP

Joe Biden va-t-il augmenter l’impôt sur les plus-values?

Dans le cadre d’un plan économique, Biden tenterait d’augmenter l’impôt sur les plus-values ​​à 39,6% contre 20% pour les Américains gagnant plus d’un million de dollars, selon Bloomberg.

La proposition donnerait suite à la promesse de campagne de Biden qui obligerait les plus riches du pays à contribuer davantage de leurs revenus.

Le plan nivellerait le taux d’imposition sur le revenu et l’impôt sur les gains en capital à 37%.

Biden n’a pas encore fait l’annonce officielle, mais devrait publier la proposition la semaine du 26 avril 2021.

Biden n’a pas encore annoncé l’augmentation des impôts sur les plus-values, mais devrait publier la proposition Crédit: AFP

La proposition aiderait à financer les dépenses du plan américain pour les familles, qui devrait coûter environ 1 billion de dollars.

Chuck Grassley de l’Iowa, un républicain de haut niveau au Comité des finances du Sénat et ancien président de ce groupe, s’oppose au plan de Biden, en disant: «Il va réduire les investissements et provoquer le chômage. Si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas.

En quoi consiste le plan d’imposition des plus-values?

Le plan comprendrait des dépenses pour les enfants et l’éducation, en particulier en rendant les frais de scolarité dans les collèges communautaires gratuits pour tous.

Il comprendra également une prolongation temporaire d’un crédit d’impôt pour enfants élargi, donnant aux parents jusqu’à 300 $ par mois pour les enfants de moins de six ans et 250 $ pour les enfants plus âgés.