La gamme iPhone 12 représente un énorme pas en avant pour l’iPhone avec un facteur de forme repensé, un affichage amélioré et l’impressionnant chipset A14 Bionic 5 nm en son cœur, mais en ce qui concerne les différences entre l’iPhone 12 standard et les gammes premium iPhone 12 Pro , les différences deviennent plus nuancées.

Une différence clé entre la gamme iPhone 12 et iPhone 12 Pro est l’inclusion d’un scanner LiDAR – mais qu’est-ce qu’un scanner LiDAR, et vaut-il la prime de 300 £ / 300 $ de la gamme iPhone 12 Pro? Nous expliquons ici tout ce que vous devez savoir sur le scanner LiDAR de la gamme iPhone 12 Pro.

Qu’est-ce que LiDAR?

En substance, un scanner LiDAR mesure la distance entre lui-même et les objets dans son environnement en tirant des lasers et en mesurant le temps nécessaire à la lumière pour rebondir. Son exécution est similaire à celle du radar, sauf que vous remplacez les ondes radio à longue portée par la lumière infrarouge – la nature infrarouge est la raison pour laquelle vous ne verrez pas les lasers faire leur travail pendant que vous utilisez le scanner, mais il y en a façons de le voir en action en utilisant la technologie de la caméra.

En tirant des milliers de lasers par seconde, les scanners LiDAR peuvent fournir non seulement des mesures de distance en temps réel, mais également des mesures de taille d’objet. Ces données peuvent être utilisées pour construire des modèles 3D, améliorer les capacités de mise au point automatique des caméras, fournir des expériences de réalité augmentée plus précises et plus encore.

Il est utilisé dans les voitures autonomes, la construction, la construction de modèles 3D et les entreprises proposent chaque jour des moyens plus innovants d’utiliser la technologie – les circuits de course de la simulation de course Project CARS ont été scannés avec LiDAR pour fournir une représentation numérique précise, par exemple.







Le LiDAR fonctionne généralement à une échelle beaucoup plus petite que le radar, bien que les capacités exactes dépendent du scanner LiDAR en question. Alors que le scanner LiDAR des gammes iPhone 12 Pro et iPad Pro peut détecter des objets jusqu’à 5 mètres, les scanners LiDAR utilisés dans les voitures autonomes ont une bien meilleure portée – il doit être capable de voir le trafic entrant, les piétons, les panneaux de signalisation. et les dangers potentiels sur la route, après tout.

Que fait LiDAR sur la gamme iPhone 12 Pro?

La principale raison pour laquelle Apple a décidé d’inclure un scanner LiDAR sur l’iPhone 12 Pro était d’améliorer les performances de réalité augmentée, en fournissant aux applications plus d’informations sur l’environnement pour une expérience AR plus fluide et plus précise spatialement. Cela signifie que Pokémon dans Pokémon Go restera en place pendant que vous essayez de les attraper, et cela vous permettra également de prévisualiser les produits d’IKEA dans votre propre maison pour vous donner une idée de son apparence – et si cela va en forme.

Les performances AR sont excellentes sur toute la gamme iPhone 12, mais le scanner LiDAR de la gamme Pro fait un travail nettement meilleur pour reconnaître l’environnement et ancrer les objets virtuels dans le monde réel.







Cela ne se limite pas non plus à l’amélioration des performances AR; la nature du scanner LiDAR signifie que l’application Measure est beaucoup plus précise sur la gamme iPhone 12 Pro, et pour la première fois, vous pourrez pointer votre appareil photo vers quelqu’un et obtenir une mesure de hauteur précise (ish).

Il y a également des améliorations à l’expérience globale de l’appareil photo, en particulier en ce qui concerne la photographie en basse lumière. Le reste de la gamme iPhone 12 repose sur la technologie «focus pixel» d’Apple, essentiellement la version d’Apple de l’autofocus à détection de phase (PDAF) que l’on trouve sur les rivaux Android. Le problème est que, comme une grande partie de la concurrence, la technologie s’appuie sur la lumière pour localiser le point focal, c’est pourquoi les photos de nuit les plus sombres peuvent parfois apparaître floues.

Mais, en utilisant le scanner LiDAR pour mesurer la distance entre l’iPhone et le sujet de la photo, il n’a pas besoin de s’appuyer sur la lumière ambiante pour obtenir un point focal précis. Cela devrait faciliter grandement l’obtention d’une superbe photo de nuit du premier coup, en particulier lorsque vous êtes assis sur un trépied et que vous utilisez le mode Nuit dédié.







Pouvez-vous numériser en 3D avec l’iPhone 12 Pro?

Bien que LiDAR fasse un excellent travail pour numériser des bâtiments, des environnements et d’autres objets, il n’est pas assez précis pour numériser des objets avec précision – c’est selon le cerveau derrière l’application de caméra iPhone populaire Halide, Sebastiaan de With.

Lors du développement d’une application de validation de principe qui utilise le scanner LiDAR pour numériser des objets en 3D et les imprimer dans une imprimante 3D, de With a découvert que «la sortie de maillage par le système n’est pas assez précise pour le moment». Il a été testé avec l’iPad Pro, pas l’iPhone 12 Pro, mais les deux produits partagent le même système LiDAR, donc les résultats devraient être identiques.

Mais ne soyez pas totalement découragés: dans un article de blog sur le site Halide, de With affirme que «c’est un excellent point de départ pour un modèle 3D, car toutes les proportions seront très précises». Il vous suffira de les nettoyer avant de les imprimer.

Ainsi, même si vous n’obtiendrez pas de modèles 3D haut de gamme en utilisant le scanner LiDAR sur l’iPhone, cela pourrait vous donner un modèle de base avec lequel travailler.

Le LiDAR est-il utilisé pour l’identification de visage?

Non – alors que le scanner Face ID utilise une matrice de points 3D pour mesurer les proportions de votre visage et confirmer votre identité, il ne mesure pas la distance. Il est conçu pour être utilisé très près avec des détails impressionnants, tandis que le scanner LiDAR orienté vers l’arrière est conçu pour identifier et mesurer des objets jusqu’à 5 mètres de distance.







LiDAR sera-t-il disponible sur d’autres iPhones à l’avenir?

En un mot – oui. Bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité exclusive aux iPhones et iPad de niveau Pro pour le moment, il est plus que probable qu’Apple envisage à long terme d’amener le capteur au reste de la gamme iPhone. Quand cela pourrait être, cependant, est un peu plus incertain.

Il est probable qu’Apple voudra profiter de l’exclusivité LiDAR sur les appareils de niveau Pro pendant au moins un an ou deux, mais avec toutes les nouvelles fonctionnalités proposées par le scanner LiDAR – y compris la capacité de mesurer les objets avec précision et d’améliorer la mise au point sur les photographie légère – cela fera de l’iPhone standard un achat beaucoup plus souhaitable que les alternatives Android qui reposent généralement sur des systèmes ToF relativement basiques.

La technologie a un moyen de passer de l’ultra-haut de gamme au marché de masse quelques années après sa sortie, et ce sera probablement la même chose avec le scanner LiDAR.

