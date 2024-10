Qu’est-ce que l’IA générative ? Avantages, pièges et comment l’utiliser au quotidien.

L’intelligence artificielle est une expression qui peut inspirer la crainte ou la peur, selon la personne à qui vous parlez.

Mais que cela nous plaise ou non, il semble que l’IA soit là pour rester. Le le marché global devrait atteindre 1 339 milliards de dollars d’ici 2030, selon les prévisions de MarketsandMarkets. Une enquête Forbes a montré que 77 % des personnes interrogées craignaient que l’IA ne le fasse. provoquer une perte d’emploi.

Cette crainte est fondée, déclare Manasi Vartak, architecte en chef de l’IA chez Cloudera, mais elle pourrait finalement freiner les travailleurs. Au lieu de cela, vous pourriez risquer de perdre votre emploi au profit d’une personne plus ouverte à l’adoption des nouvelles technologies.

Qu’est-ce que l’IA générative ?

L’IA générative nous aide à passer « de l’imagination à la réalité », déclare Joe Edwards, directeur du marketing produit chez la société de logiciels d’automatisation UiPath.

L’IA générative peut créer des mots, de la musique, des images ou des vidéos à partir de quelques suggestions seulement. Cela a fait sensation sur les réseaux sociaux cette année car Art de l’IA, fausses images de célébrités et musique posthume ont commencé à circuler.

Les systèmes d’IA générative sont formés sur de grandes quantités de données, étudiant des images, des vidéos et la façon dont les gens fonctionnent en ligne, explique Edwards. Ces modèles avancés de machine d’apprentissage peuvent ensuite identifier des modèles et créer leur propre contenu.

« Avant, l’IA était ce que nous appelions « prédictive », elle pouvait déterminer si un tweet ou une actualité était positive ou négative », explique Vartak. « Mais maintenant, vous pouvez écrire un reportage complet, en créant du contenu à partir de zéro, c’est pourquoi c’est si différent et époustouflant. »

L’IA générative présente à la fois des forces et des faiblesses.

Par exemple, il est excellent en écriture, dit Vartak. Il peut rédiger un tweet, un e-mail ou créer une histoire élaborée et fantastique. Parfois, il peut décomposer des sujets complexes pour vous aider à résumer des informations ou à apprendre. Il peut également gérer des tâches quotidiennes subalternes telles que la transcription de réunions et le tri de données.

Mais cela peut souvent devenir trop imaginatif et vous laisser avec des informations incorrectes ou trompeuses. Par exemple, si vous demandez à ChatGPT « Combien y a-t-il de « r » dans le mot fraise ? » vous recevrez à plusieurs reprises de mauvaises réponses.

ChatGPT reçoit le message « Combien y a-t-il de « r » dans le mot fraise ? »

« Cela peut sembler très confiant lorsque cela vous ment », dit Edwards.

Lorsqu’un grand modèle de langage perçoit des modèles inexistants ou crache des réponses absurdes, cela s’appelle « halluciner ». C’est un défi majeur dans toute technologie, dit Vartak. Si vous lui demandez de résumer un article ou un document, il se peut qu’il n’ait raison qu’à 80 %.

Certaines mauvaises réponses ont de faibles enjeux et sont plutôt drôlestandis que d’autres peuvent diffuser des informations erronées dangereuses. Lorsque Google a lancé son aperçu de l’IA plus tôt cette année, une réponse virale a déclaré : « Les médecins recommandent de fumer 2 à 3 cigarettes par jour pendant la grossesse. »

Et en tant que création humaine, l’IA générative peut amplifier les préjugés humains. Les images IA peuvent perpétuer des stéréotypes raciaux et de genre néfastesa constaté le Washington Post en 2023.

« Ces modèles ont été formés sur des données qui existent dans le monde, qui sont biaisées, de sorte qu’il se peut qu’elles ne soient pas représentées par les femmes, les minorités, les (communautés) LGBTQ, et les personnes de couleur », explique Vartak. « Si nous considérons seulement ce que la technologie nous dit comme un évangile, nous allons complètement passer à côté de ces histoires. »

Comment utiliser l’IA générative

Gardez un humain au courant, dit Vartak. L’IA générative doit être votre partenaire de navigation, pas votre conducteur.

« Donnez-lui quelques idées, laissez-le générer du texte, puis révisez-le et assurez-vous qu’il est exact », dit-elle. « Faites confiance mais vérifiez. »

Edwards a utilisé un programme d’IA générative pour trier les tonnes d’e-mails qu’il avait reçus après son retour de congé de paternité. Vous pouvez également l’utiliser comme partenaire de brainstorming pour planifier la fête d’anniversaire de votre enfant ou un prochain voyage.

Les chefs en herbe peuvent l’essayer en cuisine pour les aider à générer des recettes. Les musiciens peuvent expérimenter avec des créateurs de pistes personnalisés et certains propriétaires potentiels sont l’utiliser pour acheter une maison.

Il existe également des utilisations professionnelles, qui peuvent être adaptées spécifiquement à votre travail. Malheureusement, pour les enseignants, cela signifie développer un œil d’aigle pour Essais et réponses générés par ChatGPT de la part des étudiants. Dans le domaine de la santé, certains médecins utilisent l’IA pour améliorer les visites des patients et traduire des notes de visite en termes compréhensibles. Certains systèmes d’IA peut détecter le cancer du sein, embolie pulmonaire et accidents vasculaires cérébraux et peuvent conduire à un diagnostic plus précoce et salvateur.

Les éditeurs de logiciels comme Cloudera et UiPath créent des systèmes d’IA privés sur mesure, entraînés sur de plus petites quantités de données pour éviter les fuites et les hallucinations.

Vartak et Edwards recommandent tous deux de s’essayer à l’IA générative – cela peut nécessiter un engagement aussi faible que de jouer avec ChatGPT ou un système plus impliqué. cours de formation en ligne gratuit.

« Considérez-le comme votre acolyte », dit Vartak. « Vous allez pouvoir l’utiliser pour… vous amuser davantage et être plus productif dans votre vie quotidienne. Je pense que toute nouvelle technologie est difficile, mais celle-ci est là pour rester et elle peut être une force pour le bien.

